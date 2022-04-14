Як ресторатори Ужгорода об’єдналися та годують 3,5-4 тисячі вимушених переселенців на добу

В перший день війни ресторатори Ужгорода не вийшли на роботу. Наступного дня зрозуміли, що просто сидіти вдома не мають ані права, ані бажання. І почали готувати! Спершу для волонтерів, а вже з третього дня – для вимушених переселенців, які приїздили з гарячих точок.

В день тут харчується понад 3,5-4 тисячі людей, а це понад 2 тонни їжі! Усе це на волонтерських засадах. Хтось приносить продукти, інші – жертвують кошти.

Волонтерка Віра Архангел розповіла нам про те, чим та як живе Гастрономічний батальйон Закарпаття від початку російського вторгнення в Україну до сьогодні.

До речі, Гастробатальйон Закарпаття (колишній delfin.uzh) відтепер допомагає і по Україні. ⠀

Усю детальну інформацію знайдете в їхньому Інстаграмі.

Допомогти фінансово можна за цим посиланням.

Varosh

Відео: Юрій Готра