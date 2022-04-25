Ужгородці з переселенцями створюють NFT, що вже продається за кордоном

Нещодавно ми розповідали, як ужгородський культурний центр ALIVE трансформувався в Територію Спокою.

Творчі люди, серед яких багато переселенців, приходять не тільки відпочивати, а й творити.

І вже є такий результат: спільні NFT-колекції.

У ALIVE кажуть:

— Разом із креативною молоддю, яка своєю творчістю рефлексує події війни тут і зараз, ми наживо створюємо хроніку трагедії на нашій землі. Цей проект почався з перших днів повномасштабного наступу, з активної психологічної підтримки вимушених тимчасово переміщених людей — завдяки організації безкоштовної Території Спокою.

У ALIVE переконані, що Територія Спокою є психологічним прихистком для дорослих і дітей.

— І тепер вони звертають увагу людей всього світу для підтримки як своєї здатності творити, так і для збройних сил України. Наша діяльність вже викликала цікавість деяких впливових західних медіа, завдяки яким перші продажі NFT за кордоном дозволили нам продовжувати як арт-терапію, так і показ творчості митців та відкриття нових імен.

Наразі сформовано дві музичні NFT-колекції: “You Are Alive” — це завершені твори, та “Cryptoconcert” — де зібрані ексклюзивні виступи під час війни.

Найближчими днями планується випуск художньої колекції.

— Частину коштів ми передамо безпосередньо учасникам нашого проєкту — багато хто залишився навіть без даху над головою. Частину — на підтримку наших Захисників.

Varosh