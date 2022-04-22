Як ІТ-компанія з офісом в Ужгороді допомагає Совиному гнізду, Гастробатальйону Закарпаття та всій Україні

14 квітня Ужгород відвідав Енді Курціг, директор американської ІТ-компанії JustAnswer.

Він зустрівся із журналістами в ужгородському офісі JustAnswer і розповів про вже надану допомогу для України і майбутні благодійні активності.

До речі, Енді не вперше в нас, а в 2019-му півроку мешкав із рідними у Львові, діти ходили до української школи.

Саме в Ужгороді, в 2010-му, він стартував діяльність JustAnswer в Україні. Загалом у країні працюють 262 фахівці, в нашому місті — 60.

Цього разу завітав із дружиною й трьома дітьми, під час весняних канікул у США, коли американці зазвичай мандрують, наприклад, на Гаваї.

— Ми з сімʼєю вирішили приїхати й допомогти нашим друзям, колегам в Україні. Ми не могли уявити поїздку туди, де весело, коли наші друзі, колеги і всі люди України страждають.

JustAnswer активно підтримує Україну, тим паче, працювали в переломні моменти — в часи Януковича, Революції Гідності, анексії Криму й АТО.

— Тож ми маємо досвід із російськими облогами в Україні і ми були готові до можливої війни.

Енді доправив в Ужгород допомогу для Совиного гнізда та Закарпатського гастробатальйону.

А ще каже, що «привіз надію», втілену в листах американських дітей.

Енді з перших днів російської агресії ініціював збір грошей для України. На сайті JustAnswer є платформа для донейтів. Там написано: «Долучіться до JustAnswer щодо підтримки наших друзів і колег в Україні. Допоможіть їм бути сильними». Тиснете і можете перевести кошти.

Їхня ціль наразі — зібрати $360,000. 22 квітня вже було $344,394.11. Загалом зареєстровано 621 внесок. Акція втілюється через спеціально створену громадську організацію.

— Ми почали збирати гроші серед наших родин, друзів, колег, працівників JustAnswer, і багато внесків — саме від JustAnswer.

Відтак уже вдалося підтримати українських медиків та тимчасових переселенців.

А ще в компанії створили тематичну колекцію світшотів, усі кошти з продажу — для колег, які постраждали від воєнних дій. Власне, тут працюють спеціалісти з Маріуполя, Бучі та інших найбільш постраждалих міст. У них уже немає дому.

У США також проводяться благодійні розважальні заходи. Гроші з квитків — на підтримку України. 6 травня планується великий івент, де буде багато відомих рок-гуртів.

— Один квиток — $50, а VIP — $150. І всі ці гроші ми спрямуємо Україні.

JustAnswer підтримує своїх українських працівників, які подалися до війська. Наразі четверо людей із українських офісів пішли захищати Україну. Ось одна з них має медичну освіту і відразу пішла на фронт. За всіма зберігається місце роботи і виплачується 50% зарплатні.

Данило, операційний менеджер ужгородського офісу, тепер служить у Збройних силах України.

— Чому я пішов — це питання риторичне. У цілому, не дуже довго я думав на рахунок цього. Просто було відчуття, що це так має бути, так потрібно. І, як сказав один із моїх друзів, який зараз зі мною служить, що якщо він зробив би інакше, то не знав би, як дивитися людям в очі.

Данило має підтримку від свого працедавця. Підкреслює, що в команді всі дивляться в одному напрямку.

— Наша компанія збирає величезну кількість коштів для допомоги — гуманітарної, військової. У нас проводяться акції, щоби передати кошти людям, які втратили житло.

Загалом Andy Kurtzig публічно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

Він неодноразово наголошував, що офіси компанії залишаються працювати в Ужгороді та інших містах України і не підуть з українського ринку за жодних обставин. Про це він заявляв із перших днів війни на провідних новинних каналах CNN, FOX, CNBC, закликаючі інші іноземні компанії також підтримувати свою присутність в Україні.

В Ужгороді Енді підкреслив, що загалом українська команда суттєво сприяла і сприяє зростанню JustAnswer.

— Україна є великою частиною цього успіху. І ми очікуємо свого зростання тут: у Львові, Ужгороді і всією Україною.

Важливо, що загалом ІТ-ринок — це суттєва підтримка української економіки та різноманітні волонтерські активності задля ЗСУ та переселенців.

Довідка: Енді Курціг є засновником і генеральним директором JustAnswer, платформи, яка об’єднує людей з експертами у різних сферах: лікарів, юристів, бухгалтерів, ветеринарів та інших, щоби отримати негайну онлайн-допомогу. Онлайн маркетплейс еспертів по типу UBER.

До JustAnswer у 2003 році Курціг заснував і пізніше продав eBenefits, хмарну програму управління персоналом.

Курціг також є інвестором-ангелом із з успішними інвестиціями, включаючи StubHub (придбаний eBay) і iLike (придбаний MySpace).

Він — активний філантроп, який прагне знайти ліки від юнацького діабету.

Один із інтересів поза роботою — це час із родиною.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Євген Кудрявцев