Ужгородка створила “Голос казки” і начитує казки для маленьких українців

Тепер кожна волонтерська ініціатива є напрочуд цінною і вагомою. Ужгородка Ольга Гатнер створила телеграм-канал, у якому публікує аудіоказки, які начитує для малят.
— Кожен допомагає як може і як відчуває. Рушницю до рук не брала поки і молю Бога, щоб не довелось. Але люблю діток та люблю Українське слово, тому тепер я — в телеграм каналі “Голос казки”. Маленькому Українцю з великою душею: рости та слухай своє, рідне.
Ось лінк.
Наразі на каналі є казки, плануються оповідання, вірші.
Казки не потребують багато пам’яті, можна завантажити на телефон і слухати офлайн, без інтернету і надмірного використання батареї.
— Щиро хочу, аби дітки слухали та відволікались, вчили мову та далі вірили в перемогу, поринаючи у прекрасний світ казок.
Оля приймає ідеї щодо українських авторів.
Varosh
Головне фото: Сергій Мазур