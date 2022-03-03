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Ужгородка створила “Голос казки” і начитує казки для маленьких українців

3 Березня 2022 4

Тепер кожна волонтерська ініціатива є напрочуд цінною і вагомою. Ужгородка Ольга Гатнер створила телеграм-канал, у якому публікує аудіоказки, які начитує для малят.

— Кожен допомагає як може і як відчуває. Рушницю до рук не брала поки і молю Бога, щоб не довелось. Але люблю діток та люблю Українське слово, тому тепер я — в телеграм каналі “Голос казки”. Маленькому Українцю з великою душею: рости та слухай своє, рідне.

 Ось лінк.

Наразі на каналі є казки, плануються оповідання, вірші.

Казки не потребують багато пам’яті, можна завантажити на телефон і слухати офлайн, без інтернету і надмірного використання батареї.

— Щиро хочу, аби дітки слухали та відволікались, вчили мову та далі вірили в перемогу, поринаючи у прекрасний світ казок. 

Оля приймає ідеї щодо українських авторів.

Varosh

Головне фото: Сергій Мазур

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