Незламні захисники: історії військових у фотопроєкті Varosh

Точну кількість людей, які втратили кінцівки за час повномасштабної війни росії проти України, назвати поки важко. І йдеться як про військових, так і про цивільних. За даними Wall Street Journal, які посилаються на найбільшого у світі виробника протезів Ottobock, за роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну, понад 50 000 людей потребують протезування.

Ми вирішили познайомити вас з закарпатськими військовими, ветеранами, чиє життя не просто змінилося за останні роки – вони практично вчилися жити заново.

Троє героїв, поранення яких на війні призвело до ампутації ноги. Потім — тривала реабілітація та протезування. І не зважаючи на ці важкі випробовування долі, деякі з них вже змогли повноцінно повернутися до життя і, можливо, навіть покращити його якість. А дехто все ще долає цей непростий шлях.

Спілкуючись з ветеранами в підготовці цього матеріалу, було чітке розуміння того, що на Закарпатті поки не вистачає можливостей для повноцінної соціалізації та повернення їх до цивільного життя.

Деякі з них надихають на рух вперед навіть цивільних. Інших же потрібно надихати на цей рух усім нам, бо нам жити разом в одному соціумі, і від кожного з нас залежить, наскільки успішним буде наше майбутнє як одного народу.

Ділимося з вами історіями людей, чия стійкість та воля до життя, запалює серця у фотопроєкті Varosh – “Незламні захисники”.

Костянтин Кашула, 34 роки.

Перед війною Костянтин був барменом, а у вересні він вирішив добровольцем приєднатися до Збройних Сил України. Костянтин отримав військовий вишкіл у Великій Британії, а потім в Україні. Після цього він брав участь у боях у Горлівці, Майорську і Бахмуті. Під час одного зі штурмів міна вибухнула всього за 5 метрів від Костянтина, і він отримав кілька поранень, та найбільше постраждала нога. Далі на нього чекали важкі моменти, численні операції та остаточна ампутація ноги.

Костянтин дуже швидко адаптувався до використання протеза та став активно займатися спортом. Він навіть зміг стати капітаном збірної України з футболу на милицях і брав участь у міжнародному чемпіонаті з футболу. Крім цього, він готується до участі у змаганнях з гольфу.

Костянтин чітко визначив свою мету в житті: він бажає приділити своє життя професійному спорту, щоб стати прикладом для інших ветеранів із серйозними травмами, такими ж, як він.

Антон Решетняк, 34 роки.

Мріє про німецьку вівчарку та зустріти справжнє кохання. Каже, що дратують люди, які думають, що війна їх не торкнеться.

Стати військовим він хотів з дитинства, тому ще юнаком у 2013 році пішов у військо. У 2022 році отримав поранення, після якого тривав довгий процес лікування, протезування та реабілітації.

До нашої зустрічі баскетбольний м’яч Антон востаннє тримав в руках ще до війни. Коли я запропонувала зіграти у баскетбол, він спочатку опирався, та потім таки прийняв мою пропозицію. Ми провели близько години на спортивному майданчику його рідної школи, після чого він дав мені обіцянку частіше виходити туди, щоб покидати м’яч.

Василь Шерегій, 31 рік.

Василь зізнається: завжди мріяв бути військовим, тому одразу після школи вступив на службу за контрактом. Це був 2013 рік, а вже наступного він боронив Україну на сході.

Про свою службу під час повномасштабної війни Василь говорить мало, загадково всміхаючись: «Виконував різні завдання. Робив роботу й у тилу ворога». Пригадує, як зупинив просування техніки підривом мосту. «Керівництво прислуховувалося до думки. А дехто з офіцерів були здивовані, коли дізналися, що я сержант», – з усміхом каже Василь.

16 червня 2023 рокую потрібно було прочистити шлях для штурмової групи. Міна була занадто глибоко вкопана в землю і металодетектор її не виявив. Важке поранення. Згодом втрата ноги.

В лікарні натрапив на допис актора Віктора Гевка про можливість безплатного протезування у США. «Я йому написав і отримав відповідь, що треба заповнити анкету на сайті і лікар сам обирає пацієнта. Надійшла позитивна відповідь від PROTEZ FOUNDATION». Уже коли приїхав в Штати, познайомився з лікарем. Яків Градінар підійшов і каже: «Здоров! Ти з Севлюша?» Виявилося – земляки. Я йому тоді зізнався, що трохи схитрив, бо з моменту операції пройшло лише місяць, а за правилами мало бути не менше трьох. Але все вирішилось. Зараз веду активний спосіб життя. Коли є можливість – бігаю по кілька кілометрів».

Сьогодні головний сержант Шерегій служить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття старшим інструктором відділу рекрутингу та комплектування. Багато спілкується з учнівською молоддю, радіє, коли старшокласники обирають шлях військового.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі “Вікно Відновлення”. Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.

Діана Тищенко, Varosh

Фото: Сергій Гудак, за підтримки служби зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП