20 найпопулярніших матеріалів 2020-го на сайті Varosh

Шалений 2020-й уже майже на фініші! З легкістю видихаємо і віримо, що 2021-й буде продуктивнішим, амбіційним, позитивним і крутим в усіх сенсах. Ми зібрали ТОП-20 матеріалів 2020-го, які отримали найбільше переглядів на нашому сайті Varosh (і цифра по всім публікаціям зростає, ми надаємо дані станом на 28 грудня 2020 року). Гайда разом згадаємо, які тексти стали найпопулярнішими. До слова, у цей рейтинг ми не включили статті про коронавірус, які теж отримали потужний фідбек.

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