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20 найпопулярніших матеріалів 2020-го на сайті Varosh

28 Грудня 2020 9

Шалений 2020-й уже майже на фініші! З легкістю видихаємо і віримо, що 2021-й буде продуктивнішим, амбіційним, позитивним і крутим в усіх сенсах. Ми зібрали ТОП-20 матеріалів 2020-го, які отримали найбільше переглядів на нашому сайті Varosh (і цифра по всім публікаціям зростає, ми надаємо дані станом на 28 грудня 2020 року). Гайда разом згадаємо, які тексти стали найпопулярнішими. До слова, у цей рейтинг ми не включили статті про коронавірус, які теж отримали потужний фідбек.

Перше штучне море відкрилося на Закарпатті

48 546 переглядів.

Учителька з Ужгорода Христина Ярема щотижня створює п’ятихвилинні відеоуроки української мови

37 168 переглядів.

Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді

17 819 переглядів.

10 фактів про закарпатський ДиноПарк, які ви не знайдете в інтернеті

17 434 перегляди.

Ужгородці зняли гірське танцювальне відео “BOSORKANI”

17 235 переглядів.

50 фотографій традиційного закарпатського весілля від Сергія Мазура та Віктора Дьоміна

15 306 переглядів.

«Но, раз дякуву, з мене кавіль»: 100+ колоритних фраз, які ви почуєте тільки на Закарпатті

14 531 перегляд.

“Топазове весілля”: Родина Янцо у романтичному фотопроєкті Романа Січкара

12 590 переглядів.

Закарпатка Наталія Малета створила торт “Хуст” – із фундуком, вершками й шоколадом

12 219 переглядів.

Ню фото від ужгородки Людмили Анталовці: відкрити красу жінки через її тіло

12 108 переглядів.

7 терас в Ужгороді, які варто відвідати цього літа

11 476 переглядів.

“Понаїхали”: як баршеф Олексій Пуртов та власниця кантрі-клубу Анастасія Арьє змінюють Закарпаття

11 401 перегляд.

7 закладів в Ужгороді, які варто відвідати цієї весни

11 274 перегляди.

Міша, Юля, їхній дім на колесах “Тетріс” і “Tetris_vlog” про Закарпаття

11 249 переглядів.

10 причин завітати в Синю Мавпу. Як в Ужгороді створили заклад моноформату та альтернативних вечірок

10 713 переглядів.

В Ужгороді відкриється новий лікувально-діагностичний центр Credoclinic

9 381 перегляд.

Пара в бізнесі: Вікторія та Валентин Штефаньо

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Церков на Закарпатті більше, ніж віри. Колонка Андрія Любки

8 512 переглядів.

Local: Михайло Данканич створив безкоштовний мобільний застосунок про унікальні місця Закарпаття

8 154 перегляди.

Перша “Міс-Ужгород” Наталія Ворона розповіла про життя, кохання та роботу

8 056 переглядів.

Ваш Varosh

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