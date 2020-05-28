7 терас в Ужгороді, які варто відвідати цього літа

Збережіть собі цей маршрут затишними терасами Ужгорода. Різноформатні, камерні й гучніші, демократичні й навіть аскетичні, комфортні, стилізовані і, звісно, зі спокусливим меню. А як завершиться карантин, то ось ще один гастрономічний путівник.

Villa Alföld

Історична частина міста, “замкова” вулиця, звабливий джаз лине з маленького дворику. За лаконічною брамою і цегляною стіною розташувалася веранда, яка немов відгороджена від світу. Кілька столиків із дерева, тендітні лофт-світильники, декоративні діжки, вінтажний програвач, квіти в червоних і сріблястих відерцях, червоні ковдри, бруківка. Раритетне віконце створює невловиму межу між терасою та вулицею.

Завітайте у розпалі буднього дня, коли тераса оповита тишею старовинного Ужгорода.

Скуштуйте: бограч із оленини, Йокаї боб левеш, банош на вершках, стейк із мангалиці.

Адреса: Ужгород, вул. Капітульна, 14.

Colibri Cafe

Простора й заквітчана тераса, з “полотняною” покрівлею й огорнута деревом, тож тепло і в дощ. А в спеку – направду прохолодна оаза. Квіти освіжають мінімалістичний інтер’єр: вони навіть на стелі, а сукуленти прикрашають столики. Тут комфортно, адже м’які дивани, крісло-гойдалка, велика зонована територія. Довкола вишикувалися дерева й немов створюють лісовий антураж.

Завітайте похмурої днини, загорніться в ковдру, вмостіться на дивані, насолоджуйтеся теплом і мелодією дощу водночас.

Скуштуйте: сирний суп, пельмені, індичку з печеними овочами, яйця-пашот на шпинатній подушці.

Адреса: Ужгород, вул. Капушанська, 3.

Угорський двір

Філігранна світла будівля посеред сірого історичного центру. Балконна і зовнішня тераси відкривають Ужгородський замок. Офіціанти вбрані немов франти. Ви неначе гостюєте у стилізованому, рафінованому домі минулих епох. Опісля карантину неодмінно огляньте інтер’єр, адже кожна зала є тематичною, дещо музейною, кіношною, відтак тут нерідко проводять фотосесії і відеозйомки.

Зупиніться за мініатюрним столиком на балконі, насолоджуйтеся, допоки нема натовпів туристів.

Скуштуйте: угорський яловичий бульйон із домашнім тістом чіга, курячий папрікаш із нокедлями, віденський гуляш із кнедликами, ціґань печенє.

Адреса: Ужгород, вул. Капітульна, 24.

Кавіль

Поряд із Угорським двором контрастує “Кавіль”. Тут тераса ще не до кінця готова, проте є певний шарм у сором’язливій пошарпаності й простоті. І хоч відчувається, що вона “в процесі”, проте вже можна завітати. Так мило: паркан водночас є столиком. Територія просто неба, парасольок наразі нема, зате є окрема бесідка. Простір прикрашений квітами, а дерева ніби обіймають територію. Романтика навколишньої архітектури, аскетичне оформлення, тиша.

Завітайте, допоки не почалися пари в сусідньому корпусі Ужгородського національного університету. Хоча, можливо саме студентський гамір створить нову радісну атмосферу.

Скуштуйте: бограч, кнедлі, рокот-крумплі.

Адреса: Ужгород, вул. Капітульна, 26.

СироВина

Тільки два столики, проте в камерному провулку старовинного міста, з аурою Кафедрального собору. Якраз романтика у двох фігурних столиках на тлі цегляних стіл. Бібліотека вина кокетує крізь панорамні вікна, спокушає обрати червоне, біле, ігристе… Щось неодмінно нове. Просеко, сирне плато в посуді Возницьких, душевна компанія. І навіть автомобілі, що подеколи проїздять повз, не на заваді.

Завітайте, допоки не надто спекотно. Хоча, влітку теж приязно.

Скуштуйте: кращі позиції від закарпатських або загалом українських виноробень у поєднанні з локальним крафтовим сиром і запашним хлібом.

Адреса: Ужгород, вул. Духновича, 23.

Комітат Унг

Яскравий гастрономічний дворик на пагорбі, а крізь ялинки видніється площа Поштова. Тут плетені кошики квітів, декоративні діжки, картаті подушки, свічки в канделябрах, бруківка. Стилізовано з натяком на садок вишневий коло хати. Лунає колоритна, проте ненав’язлива тематична музика, як-от про курудзу, тенгерицю і мелай.

Завітайте вечірньої пори на щедру вечерю з наливками. Створіть собі настрій закарпатської автентичної гостини.

Ph: Андріана Сочка

Скуштуйте: “запацовану качину лабку ай тушковану капусту з кнедликами”, “запечені крумплі з солонинов та бринзов”, помазанку із сала та грінками. Або оберіть серед шести варіацій реберець. І хріновуху або ж обліпиховку 😉

Адреса: Ужгород, вул. Жупанатська, 3.

Yeahnot bar

Кілька столиків під покрівлею і просто неба, м’які дивани й ковдри створюють теплий острівок навіть дощової днини. Yeahnot усупереч усім карантинам дарує енергію вечірки – і не ностальгійну, а з передчуттям майбутніх двіжух, які, віримо, стартують з послабленням карантину. А наразі – добра їжа, авторський коктейль і жваві діалоги довкола.

Завітайте, якщо скучили за веселощами, атмосферою тусівки. І хоч тут негучно, проте в повітрі є та невловима нота вибухового свята.

Скуштуйте: фунчозу з креветками, спагеті з телятиною, яйця-бенедикт. А головно – коктейлі, адже це суцільна творчість.

Адреса: Ужгород, вул. Льва Толстого, 12.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Евеліна Гурницька, Андріана Сочка

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