Перше штучне море відкрилося на Закарпатті

10 липня у комплексі “Термальні води Косино” відкрився новий водний атракціон – басейн-море “Морська хвиля”. Це перше своєрідне рукотворне море зі штучними хвилями на Закарпатті.

Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор розповів нам, що “Морська Хвиля”– це величезна блакитна чаша. Її довжина – 90 м, ширина – 70 м, глибина сягає до 4 м, а 8 нагнітачів кожні 15-20 хвилин створюють штучні морські хвилі. І вони мають ефект, ідентичний природним хвилям.

Нарешті, старт туризму Закарпаття-2020Перший день закарпатського туризму у 2020 роціПушлисьме… день ПЕРШИЙ – Косино-термал се файно Gepostet von Федір Шандор am Donnerstag, 9. Juli 2020

З новинок у Косино-термал – також контактний зоопарк. Відтепер козулі, сарни, павичі, цісарки вільно гуляють окремою територією, вони дуже приязні до відвідувачів, тож можете погодувати їх і погладити.

Крім того, у Косині розділили готельну та анімаційну локації – задля кращого комфорту мешканцям готелю, а також активним туристам і гостям. Тож аквапарк має окремий вхід, площа оточена дубовим гаєм. До послуг відвідувачів: контактний зоопарк, мотузковий парк, локальна гастрономія, спорт-зона, Кнайп-терапія, популярна геотермальна локація, дитячі водні атракціони.

Щодо аквапарку в Косині, то він відкривається у три етапи. Минулого року запустили 10 водних гірок загальною протяжністю 500 м. Серед них: три екстра-швидкісні – “Метелик-Монарх”, “Камікадзе”, “Чорна діра”. Камікадзе і Метелик, до речі, з ефектом вільного падіння. Також минулоріч запрацювала дитяча аквазона. Наразі проходить другий етап – йдеться про басейн-море “Морська хвиля”.

А у 2021 році для відвідувачів відкриється ще одна неймовірна водна атракція, а також нові геотермальні послуги нашого унікального Косина.

Varosh