Церемонія відкриття літньої Олімпіади-2024 відбудеться сьогодні, 26 липня, у Парижі. Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Прапор України нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Церемонія розпочнеться о 20:30 за київським часом, передає Укрінформ. Вперше в історії церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста та на Сені. Сам захід відбуватиметься на човнах, в яких представники 206 країн-учасниць пропливатимуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024. Церемонія триватиме щонайменше чотири з половиною години.

У програмі Ігор — 32 види спорту, в яких 329 комплектів нагород розіграють 10 500 спортсменів. Завершаться Олімпійські ігри 11 серпня.

Де дивитись церемонію відкриття Олімпійських ігор-2024?

Пряма трансляція, церемонія відкриття Олімпіади-2024 — на Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного та телеканалі Перший.

Місцеві телеканали Суспільного (Суспільне Ужгород) та телеканал Суспільне Спорт

Сайт Суспільне Спорт – трансляція 4 додаткових видів спорту

Youtube-канал Суспільне Спорт – обрані події за участю українців

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.