Фестиваль екології та кіно від CHYSTO.DE?! проведуть у Колочаві 9-11 серпня на території скансену «Старе село». ECO FILM FESTIVAL команда ГО “Чисто Де” проведе в пам’ять Романа Жука, засновника ініціативи, який навесні 2022 загинув у війні за Україну.

— Це Мрія нашого співзасновника Романа, яку наважились, спільно з командою, втілити в життя Його дружина і співзасновниця організації – Олена Жук та побратим, режисер, продюсер та оператор – Роман Островський, — кажуть у CHYSTO.DE?!

ECO FILM FESTIVAL матиме чотири основні напрямки – екологія, кіноосвіта, кінопокази та туризм. Під час фестивалю молодь та підлітки під керівництвом професійних режисерів зніматимуть відео про природу та стопмоушн-мультик про те, як сміття вбиває тварин. Мета команди CHYSTO.DE?! – через кіно закохати в природу ще більше людей, мотивувати досліджувати та знімати відеороботи, інформувати, надихати та об’єднувати суспільство задля захисту довкілля.

Організатори обіцяють еко- та кінолекторій, особливу конкурсну програму з подальшим навчанням та кінопремією імені Романа Жука на реалізацію творчого задуму на природоохоронну тематику в двох категоріях: короткий метр (премія в 100 000 грн) та соціальна реклама (премія 40 000 грн). Прийом заявок відкриють одразу на фестивалі, кількість учасників буде обмежено.

Для участі у фестивалі потрібно зареєструватися та сплатити внесок. На території діятиме платний фудкорт, тому організатори просять брати з собою власний посуд і нагадують, що під час заходу алкоголь під забороною. Більше деталей про ECO FILM FESTIVAL від CHYSTO.DE?! – на офіційному сайті.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото CHYSTO.DE?!

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