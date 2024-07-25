Майстер-класи для дорослих і дітей та концерти: Афіша заходів в Ужгороді на 26-28 липня

Спекотна літня пора сповільнила активне культурно-мистецьке і творче життя в Ужгороді. Утім навіть і в ці гарячі дні в місті, за бажання, таки можна знайти ідеї для дозвілля.

Насамперед, прийдешні вихідні пропонують цілу низку різноманітних майстер-класів для дорослих і дітей. А ще — концерти класичної та сучасної музики і незвичну виставку. Знайдеться активність і для поціновувачів спорту, які з нетерпінням чекають на відкриття Літніх олімпійських ігор.

26 липня п’ятниця

Майстер-клас «Свічка з вощини з декором»

Майстерка для дітей віком 9+ років.

Вартість: 300 грн.

Час: 11:00.

Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

Виступ камерного оркестру «Divertimento” (керівник С. Ясниський)

Виступ присвячений Дню медичного працівника.

У програмі твори Й.С.Баха, Е. Тоселлі, П. Мартіна, Л.Боккеріні, Я.Лавотта та ін.

Час: 17:00.

Локація: зала Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф.Потушняка.

Виставка метафоричних карт “Зодіак і руни” Наталі Бондаренко

Представлена буде перша частина трилогії карт — “Зодіак і руни” художниці Наталя Бондаренко. Роботи виконані в змішаній техніці.

На виставці можна буде придбати метафоричні карти, одяг з принтами.

У межах виставки буде 4 авторські екскурсії. Виставка триватиме до 4 серпня.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.

Майстер-клас «Свічка з вощини з декором»

Дорослі 18+

Вартість: 300 грн.

Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).

Час: 18:00.

Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

Заходи з нагоди відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор

Час:

– 20:00 – спортивна руханка;

– 20:30 – урочисте підняття прапора Національного олімпійського комітету за участю керівництва області, спортсменів, зокрема й тих, які виступатимуть на Олімпіаді-2024, представників федерацій та інших.

Локація: біля будівлі Закарпатської ОВА (Народна, 4).

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27 липня, субота

Читання для дітей

Спільні дитячі читання книжечки “Поводься чемно як дракон” та виготовлення закладинки для книжечки у формі дракончика.

Реєстрація в особисті повідомлення Антоніні Богдановій @ami.mi.toys або за номером +380961350772 (Viber, telegram).

Час: 12:00.

Локація: «Книгарня Є» (проспект Свободи, 40).

Майстер-клас «Вибійка на тканині»

Вартість: 500 грн.

Майстриня: Валентина Васильєва.

З собою мати сорочку або футболку/торбу/хустку.

Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).

Час: 15:00.

Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37)

Концерт виконавця LAUD

Laud завітає в Ужгород у рамках туру Україною в підтримку свого нового альбому.

Виконавець представить свій третій альбом «ПРОБУДЖЕННЯ». Це мотиваційний лонг-плей, наповнений любов’ю, де артист демонструє себе як мультижанровий виконавець. Тут є рок-балада, діско-фанк, поп-бенгер у колаборації з Машею Кондратенко.

Візуальна концепція альбому – космічний простір, де LAUD виступає астронавтом, що символізує дослідження і прагнення нових горизонтів. Це альбом про самовдосконалення і повернення артиста з новим баченням музики.

Очікується багато нових пісень, гарного настрою та драйву.

Час: 19:00

Локація: Культурний простір Alive (вул. Капушанська, 20).

28 липня, неділя

Майстер-клас «Віночок з ниток»

Майстерка для дітей віком 6+ років.

Вартість заняття 300 грн.

Тривалість заняття 1 година.

Час:: 11:00.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.

Майстер-клас зі створення квіткової композиції

Композиція, зроблена вами власноруч, залишиться вам у подарунок. Обов”язкова попередня рестрація (кількість місць обмежена).

Вартість: 650 грн.

Майстриня: Мар’яна Дмитрик.

Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).

Час: 15:00.

Локація: Артпростір «Ліс» (Фединця, 37).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: trips.com.ua

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