Майстер-класи для дорослих і дітей та концерти: Афіша заходів в Ужгороді на 26-28 липня

Спекотна літня пора сповільнила активне культурно-мистецьке і творче життя в Ужгороді. Утім навіть і в ці гарячі дні в місті, за бажання, таки можна знайти ідеї для дозвілля.
Насамперед, прийдешні вихідні пропонують цілу низку різноманітних майстер-класів для дорослих і дітей. А ще — концерти класичної та сучасної музики і незвичну виставку. Знайдеться активність і для поціновувачів спорту, які з нетерпінням чекають на відкриття Літніх олімпійських ігор.
Майстер-клас «Свічка з вощини з декором»
Майстерка для дітей віком 9+ років.
Вартість: 300 грн.
Час: 11:00.
Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).
Виступ камерного оркестру «Divertimento” (керівник С. Ясниський)
Виступ присвячений Дню медичного працівника.
У програмі твори Й.С.Баха, Е. Тоселлі, П. Мартіна, Л.Боккеріні, Я.Лавотта та ін.
Час: 17:00.
Локація: зала Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф.Потушняка.
Виставка метафоричних карт “Зодіак і руни” Наталі Бондаренко
Представлена буде перша частина трилогії карт — “Зодіак і руни” художниці Наталя Бондаренко. Роботи виконані в змішаній техніці.
На виставці можна буде придбати метафоричні карти, одяг з принтами.
У межах виставки буде 4 авторські екскурсії. Виставка триватиме до 4 серпня.
Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.
Майстер-клас «Свічка з вощини з декором»
Дорослі 18+
Вартість: 300 грн.
Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).
Час: 18:00.
Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).
Заходи з нагоди відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор
Час:
– 20:00 – спортивна руханка;
– 20:30 – урочисте підняття прапора Національного олімпійського комітету за участю керівництва області, спортсменів, зокрема й тих, які виступатимуть на Олімпіаді-2024, представників федерацій та інших.
Локація: біля будівлі Закарпатської ОВА (Народна, 4).
Читання для дітей
Спільні дитячі читання книжечки “Поводься чемно як дракон” та виготовлення закладинки для книжечки у формі дракончика.
Реєстрація в особисті повідомлення Антоніні Богдановій @ami.mi.toys або за номером +380961350772 (Viber, telegram).
Час: 12:00.
Локація: «Книгарня Є» (проспект Свободи, 40).
Майстер-клас «Вибійка на тканині»
Вартість: 500 грн.
Майстриня: Валентина Васильєва.
З собою мати сорочку або футболку/торбу/хустку.
Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).
Час: 15:00.
Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37)
Концерт виконавця LAUD
Laud завітає в Ужгород у рамках туру Україною в підтримку свого нового альбому.
Виконавець представить свій третій альбом «ПРОБУДЖЕННЯ». Це мотиваційний лонг-плей, наповнений любов’ю, де артист демонструє себе як мультижанровий виконавець. Тут є рок-балада, діско-фанк, поп-бенгер у колаборації з Машею Кондратенко.
Візуальна концепція альбому – космічний простір, де LAUD виступає астронавтом, що символізує дослідження і прагнення нових горизонтів. Це альбом про самовдосконалення і повернення артиста з новим баченням музики.
Очікується багато нових пісень, гарного настрою та драйву.
Час: 19:00
Локація: Культурний простір Alive (вул. Капушанська, 20).
Майстер-клас «Віночок з ниток»
Майстерка для дітей віком 6+ років.
Вартість заняття 300 грн.
Тривалість заняття 1 година.
Час:: 11:00.
Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.
Майстер-клас зі створення квіткової композиції
Композиція, зроблена вами власноруч, залишиться вам у подарунок. Обов”язкова попередня рестрація (кількість місць обмежена).
Вартість: 650 грн.
Майстриня: Мар’яна Дмитрик.
Реєстрація за номером тел.: 066-866-62-83 (щодня з 10:00 до 20:00).
Час: 15:00.
Локація: Артпростір «Ліс» (Фединця, 37).
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Титульне фото: trips.com.ua
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.