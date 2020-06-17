Local: Михайло Данканич створив безкоштовний мобільний застосунок про унікальні місця на Закарпатті

Цими днями з’явився мобільний застосунок про Закарпаття – Local. Він розповідає про автентичні місця: архітектурні, музейні, гастрономічні. Програма чітко показує унікальні, направду закарпатські туристичні принади за вашою геолокацією. Це безкоштовний і безрекламний сервіс і для користувачів, і для власників туристичних об’єктів. Подібного проєкту в області ще не було, ми першими дізналися про Local, розповідаємо деталі.

Ідею втілює Михайло Данканич, директор АРР “Закарпаття”. Думки про такий застосунок з’явилися років зо два тому, торік він сформував концепцію, розробив структуру програми, а на карантині з’явився час усе реалізувати.

«Минулого року, на етапі написання стратегії регіонального розвитку Закарпаття, я усвідомлював, що нам потрібен такий продукт, адже рано чи пізно ми всі робитимемо більшість дій саме в телефоні. Тому відчував, що є потреба в такому застосунку, де буде повна база закарпатських автентичних об’єктів».

Як працює програма? Вона практично цілком інтегрована з Google. Та якщо гугл показує усе-усе довкола, то Local демонструє справді самобутні локації із закарпатською душею. Застосунок має деталізовану базу, яку складали закарпатці, експерти з туризму, тут нема випадкових об’єктів. Зручний функціонал пошуку дозволяє легко знайти культові місця за різними категоріями і за радіусом, який визначає користувач. Кожен об’єкт – історичний, мистецький, гастрономічний, крафтовий-сувенірний – має коротку описову, але найважливішу інформацію, години роботи, номер телефону та лінк на сайт, соцмережі.

Значна увага приділена гастротуризму, проте власне локальному. Відтак у застосунку знайдете заклади, де можна замовити саме закарпатські страви, або ж крамниці з крафтовими їстівними сувенірами – кондитерські, сироварні, винарні, паленчарні…

Контент поданий українською та англійською.

Local охоплює все Закарпаття, а база даних постійно оновлюється. Підприємці туристичної сфери можуть безкоштовно надсилати дані про себе.

«Я закликаю усіх, хто працює в туризмі, надсилати свою інформацію. На першій сторінці є рубрика “Залишити відгук” – через цю функцію можна додавати нові об’єкти на затвердження адміністратора. Якщо бренд відповідає цінностям нашого проєкту, то опублікуємо».

Працює Local з інтернетом, але якщо прокладете собі маршрут, то о є опція завантажити його і користуватися як google-картою офлайн.

Застосунок вже є на Google Play (завантажити можете тут), а невдовзі з’явиться в App Store. Тож відбудеться презентація – наживо або ж онлайн.

«Local є цілком безкоштовним і для користувачів, і для власників туристичних об’єктів, які надають інформацію про себе. Важливо, що в додатку відсутня реклама, а сьогодні це рідкість».

Проєкт є власною ініціативою Михайла. Він вклав свої ресурси в розробку. Застосунок створений за сучасними підходами – з використанням Google API. Михайло залучив колег із Агенції регіонального розвитку для наповнення програми інформацією, а також для подальшої промоції продукту. У нього нема планів щодо монетизації, адже вважає Local соціальною ідеєю для Закарпаття. Водночас, треба розуміти, що за певний час, коли застосунок матиме велику кількість користувачів, Google братиме з розробника оплату. Тому треба буде вигадувати креативні ідеї, аби компенсувати ці витрати.

Евеліна Гурницька, Varosh

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