“Топазове весілля”: Родина Янцо у романтичному фотопроєкті Романа Січкара

Фотограф Роман Січкар відтворив весільну фотосесію Віктора та Ірини Янцо на 16-у річницю одруження. Це музичне подружжя. Віктор – український композитор і музикант, лідер рок-гурту “Rock-H”, автор гімну Мукачева. Ірина – учасниця поп-фольк-гурту “Анця”, менеджерка “Rock-H“.

Передісторія

Роман: Мене, як фотографа, приваблюють творчі, цікаві люди. Колоритні та фактурні особистості. Усі знають гурти “Rock-H”, “Анця” та їхню творчість, мені ж хотілося розповісти про сім’ю Віктора та Ірини Янцо, розповісти небанально, креативно. Я написав їм про зйомку. Коли Ірина запропонувала відтворити їхню весільну фотосесію, я одразу погодився.

Як це було

Роман: Як і 16 років тому, Палац графів Шенборнів і сьогодні – одна з найпопулярніших локацій Закарпаття для весільної фотозйомки, і я неодноразово фотографував там молодят. Але ця зйомка була зовсім іншою. Ми ходили із весільним альбомом і шукали місця, де були зняті ті фотографії. Одні місця знаходили одразу, а щоб віднайти деякі, доводилося трохи блукати парком біля палацу. Такий собі фото-квест.

Доньки Віктора та Ірини швидко включилися в цю пригоду – шукали “ось ту лавку”, чи таке ж дерево як у весільному альбомі. Ми повторювали композицію, ракурси, пози, емоції…

Згодом робили ці ж фото, що у весільному альбомі, але вже з доньками. І знаєте, в цей момент відбувалася якась магія – я ніби побачив, як час і любов перетворили цих молодят із весільного альбому на люблячих і мудрих батьків. Задумався про плинність часу. Метаморфози. Як все змінюється.

Було би просто неймовірно продовжити цей проект і провести ще одну таку ж зйомку на знакову річницю для сім’ї. Щоб на фото з’явилися не лише діти, але і внуки сім’ї Янцо. Безцінна ідея для сімейного архіву.

Стилізація

Ірина: Роман запропонував створити щось спільне в галузі фото, ми у відповідь подали таку ідею. І найцікавіше, що день нашого одруження співпав із днем народження Романа. Як то кажуть, соупаденіє? Не думаву.

У день весілля на плівку нас фотографувала Ната Попова. Тоді ми просто гуляли і спонтанно фотографувалися у різних локаціях парку палацу Шенборнів. Зовсім інакші відчуття були, коли ми разом з дітьми, Романом та його асистенткою Катею ходили і відшукували наші “місця слави” 16-річної давнини, а потім до найдрібніших деталей відтворювали наші тодішні рухи та емоції. Я була у тій самій сукні, Віктор – у подібному костюмі, але поряд були наші доньки. Вони ніби побували на весіллі батьків. Чи могли ми тоді, 16 років тому, знати, які у нас будуть діти? Я взагалі не думала про те, що буде через 10, тим більше, через 16 років.

Ця фотосесія стала незабутнім досвідом для нашої родини. Ми зробили щось разом. Це ще більше об’єднало нашу родину. Дуже дякуємо Роману, без його ініціативи нічого не сталося би. І ще. Хоч на нових фото ми вже не такі юні, я помітила, що через 16 років ми більше усміхаємося, ніж у день весілля. І це наша головна #перемога.

Учасники творчої групи:

Фотограф: Роман Січкар,

Асистентка фотографа: Катерина Бретер,

Візажистка: Ірина Шаленик.

Varosh