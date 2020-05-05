Учителька з Ужгорода Христина Ярема щотижня створює п’ятихвилинні відеоуроки української мови

Христина Ярема – учителька української мови та літератури в ужгородській ЗОШ №20 (ліцей “Лідер”), працює шість років. Спільно з колегами вона повсякчас освоює нові методи й способи викладання, відходить від стандартних шаблонів, знаходить нові рішення. Ось нещодавно почала втілювати власний креативний освітній відеопроєкт – “Лаконічні уроки української мови”. Кожен ролик – нова тема, роз’яснена протягом трьох-п’яти хвилин. Наразі на ютубі опубліковані три відео, перше вже зібрало понад 14 тисяч переглядів, уроки активно поширювали в соцмережах, на освітніх порталах, у ЗМІ. Ми розпитали в Христини про задум, процеси, ефективність такого формату та майбутні плани.

Далі – пряма мова.

Ідея виникла ще влітку. Тоді йшлося про використання відеоуроків для втілення методики “перевернутий клас”. Наприклад, діти переглядають ролик удома, намагаються самостійно засвоїти матеріал, а на уроці ми вже відтренуємо тему, до кінця розберемося в ній, виконаємо різні завдання, аби учні остаточно зрозуміли теорію і вміли застосувати її на практиці.

Що надихнуло мене до створення таких уроків? Коли вчитель пояснює тему, то, можливо, не кожен учень одразу розуміє її, тому починає ставити додаткові питання. А ти, ще не до кінця довівши свою думку, мусиш зупинитися і знов пояснити правило. Коли ж дивишся відео, можеш натиснути на паузу, обдумати, що зрозуміло/незрозуміло, за потребою натискаєш на повтор… Так, матеріал є у підручнику, проте сучасні діти трішки лінуються читати його, тому намагаюся певними іншими шляхами спонукати їх до навчання, як-от подаю інформацію у ненав’язливій формі.

Відеоурок має свої переваги. Припустімо, дитина була відсутня, пропустила тему, то надсилаєш їй відео, відтак вона може спокійно розібратися за ті кілька хвилин. Якщо учень пропустив урок, він навіть удома отримає матеріал. Звісно, домашнє навчання залежить від бажання школяра, його наполегливості, проте він отримає від учителя все необхідне, аби засвоїти знання.

Наразі знімаю відеоуроки на актуальні теми відповідно до програми п’ятого класу, ролики можуть використовувати всі п’ятикласники. У перспективі хочу відзняти серію занять, наприклад, для шостих, восьмих класів. Поміркую також і про уроки української літератури.

Тема першого відео – звертання. Кілька тижнів тому ця тема мала бути за планом у п’ятому класі, тож я використала свій ролик під час дистанційного уроку. Потім вирішила запустити його в мережу, поступово виникла думка, що це хороший спосіб навчання за нинішніх умов. Згодом змонтувала ще два уроки про вставні слова та складне речення.

Один ролик – одна тема. Мета – доступно й лаконічно пояснити матеріал, намагаюся демонструвати все на простих прикладах. Кожне відео триває до п’яти хвилин, адже є речі, які не поясниш за дві хвилини. Обсяг до п’яти хвилин і тому, бо довше дитина не сприйматиме.

Я не вважала, мовляв, це щось меганове, мегакруте, але усвідомлювала, що короткотривалість, лаконічність зроблять ці уроки особливими. Ось висидіти 30 хвилин класичного уроку перед монітором – це складно, тим паче під час карантину умовно весь день у дітей минає за комп’ютером, гаджетами.

Зміст уроку – це теорія в доступній формі, підсумок і вправа для тренування. Я пояснюю тему й водночас на екрані з’являються формулювання. Намагаюся охопити різні форми для сприйняття інформації, адже є діти-візуали, аудіали…

Напередодні створення відео визначаю тему, складаю сценарій, прописую кожну фразу, яку говоритиму, знімаю на телефон, далі монтую, щось змінюю або навіть перезнімаю. Користуюся додатком InShot, при монтажі застосовую всі його можливості. Я озвучую відео, додаю субтитри до всього сказаного, а ще створюю графіку, анімацію, ілюструю фотографіями. Для одного відео треба від дня до двох, наприклад першого дня формую ідею, сценарій, наступного – знімаю… Так, підготовка займає час, але в подальшому це полегшить інші процеси, тобто зможу використовувати ці відео і в наступні роки.

Звісно, рекомендую ролики своїм учням, але намагаюся не нав’язувати. Під час дистанційного навчання ми проводимо онлайн-уроки через програму Zoom, то вмикаю також відео, ми слухаємо, згодом аналізуємо, що вони зрозуміли, запам’ятали, а далі вже виконуємо завдання. Після онлайн-уроку надсилаю відео в групи у вайбері або в гугл-клас, де також працюємо, аби діти мали матеріал, що допоможе виконати домашнє завдання. Невдовзі буде контрольна робота, то я ще раз нагадаю школярам, аби переглянули відео і все собі пригадали.

Перший урок дуже поширився у соцмережах, на багатьох освітніх порталах, за два тижні зібрав понад 14 тисяч переглядів. Я не очікувала такої підтримки – безліч поширень, вподобань, журналісти відгукнулися.

Однозначно планую надалі розвивати проєкт “Лаконічні уроки української мови”. Наразі щотижня випускатиму по одному відео, підтримуватиму таку періодичність. Якби не ця ситуація, що склалася, то була би змога робити більше роликів, двічі на тиждень, проте дистанційне навчання забирає багато часу…

Евеліна Гурницька, Varosh

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