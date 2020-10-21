10 фактів про закарпатський ДиноПарк, які ви не знайдете в інтернеті

24 жовтня у селі Яноші на Берегівщині відкриється ДиноПарк. Тут ви побачите динозаврів і пірнете в атмосферу життя мільйони років тому. В інтернеті наразі мало інформації про локацію, тому Varosh розповідає більше – 10 фактів про нову атракцію. З нами ділиться засновник Аттіла Відікан.

1.

Площа ДиноПарку – 2 га. Динозаври оселилися в дубовому лісі. Свіже повітря, природні краєвиди і довкола оживають доісторичні істоти. Вся територія – просто неба.

2.

Аби родині нагулятися і всюди сфотографуватися, прочитати всі інформаційні таблички про динозаврів – достатньо півтори години. Хоча, відкритий простір, альтанки і закарпатська їжа надихають відпочивати довше.

3.

Динозаври не є статичними. Вони рухаються, по-своєму спілкуються, дихають, кліпають… Немов реальні.

4.

На території – понад 30 експонатів понад 20 видів. І це не тільки динозаври, а й наприклад, двометрові яйця, у яких можна сфотографуватися. Кожен динозавр – це вже своєрідна фотозона.

5.

Найменший мешканець парку важить близько 70 кг, найбільший – 500 кг.

6.

Усі деталі були ретельно обрані і замовлені на заводі в Китаї. Засновник ДиноПарку Аттіла Відікан також брав активну участь в оформленні експонатів.

«Я брав участь в оформленні ДиноПарку, кожного експонату. І я сам був дуже вражений, коли вперше “включив” цих динозаврів, прогулявся територією».

7.

Аттіла Відікан залучив інвестиції для свого проєкту. Від ідеї до втілення минув рік.

8.

Як дістатися. Для авто облаштований безкоштовний паркінг. Якщо ви без машини, то з Берегова прямують маршрутки, які зупиняються на трасі. Від автозупинки в селі до ДиноПарку – близько 1 км пішої прогулянки. У майбутньому планується організація комфортного трансферу, аби привозити людей з усього Закарпаття та навіть з інших регіонів України.

9.

Їжа. Поступово тут оновлюватиметься фудкорт. Шашлики і традиційні закарпатські страви, як-от бограч, боб-левеш. Для дітей також – солодощі.

10.

Відкриття – 24 жовтня. Воно не буде помпезним, зважаючи на карантин. Тут велика відкрита територія, тому безпечно завітати. На святі місцеві підприємці готуватимуть піцу, млинці. Щодо розваг, то парк – це вже атракціон, який не потребує додаткових концертів.

Погода. У парку зручно гуляти і в дощ, акуратними стежками. Невдовзі тут продаватимуть парасольки, дощовики.

Вартість входу в ДиноПарк:

Дорослий квиток – 150 грн,

Для дітей:

зростом до 100 см – вхід безкоштовний,

зростом до 130 см – 100 грн.

Пільгові категорії громадян:

Пенсіонери. Вхід – 100 грн,

Учасники АТО. Вхід – 100 грн.

Люди з обмеженими можливостями:

а) 1 та 2 групи. Вхід – безкоштовний;

б) 3 група. Вхід – 100 грн.

а) 1 та 2 групи. Вхід – безкоштовний; б) 3 група. Вхід – 100 грн. Багатодітні сім’ї. Для кожної третьої дитини (наймолодшої за віком) — вхід безкоштовний.

Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – вхід безкоштовний.

Обов’язкова наявність відповідних посвідчень для всіх пільгових категорій.

P.S. Уже плануються нові ідеї. Аттіла однозначно хоче щось нове, але і для нього ще секрет, яким буде наступний етап. Можливо, це також буде пов’язано з динозаврами.

Евеліна Гурницька, Varosh