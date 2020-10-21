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Місця

10 фактів про закарпатський ДиноПарк, які ви не знайдете в інтернеті

21 Жовтня 2020 558

24 жовтня у селі Яноші на Берегівщині відкриється ДиноПарк. Тут ви побачите динозаврів і пірнете в атмосферу життя мільйони років тому. В інтернеті наразі мало інформації про локацію, тому Varosh розповідає більше – 10 фактів про нову атракцію. З нами ділиться засновник Аттіла Відікан.

1.

Площа ДиноПарку – 2 га. Динозаври оселилися в дубовому лісі. Свіже повітря, природні краєвиди і довкола оживають доісторичні істоти. Вся територія – просто неба.

2.

Аби родині нагулятися і всюди сфотографуватися, прочитати всі інформаційні таблички про динозаврів – достатньо півтори години. Хоча, відкритий простір, альтанки і закарпатська їжа надихають відпочивати довше.

3.

Динозаври не є статичними. Вони рухаються, по-своєму спілкуються, дихають, кліпають… Немов реальні.

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4.

На території – понад 30 експонатів понад 20 видів. І це не тільки динозаври, а й наприклад, двометрові яйця, у яких можна сфотографуватися. Кожен динозавр – це вже своєрідна фотозона.

5.

Найменший мешканець парку важить близько 70 кг, найбільший – 500 кг.

6.

Усі деталі були ретельно обрані і замовлені на заводі в Китаї. Засновник ДиноПарку Аттіла Відікан також брав активну участь в оформленні експонатів.


«Я брав участь в оформленні ДиноПарку, кожного експонату. І я сам був дуже вражений, коли вперше “включив” цих динозаврів, прогулявся територією».

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7.

Аттіла Відікан залучив інвестиції для свого проєкту. Від ідеї до втілення минув рік.

8.

Як дістатися. Для авто облаштований безкоштовний паркінг. Якщо ви без машини, то з Берегова прямують маршрутки, які зупиняються на трасі. Від автозупинки в селі до ДиноПарку – близько 1 км пішої прогулянки. У майбутньому планується організація комфортного трансферу, аби привозити людей з усього Закарпаття та навіть з інших регіонів України.

9.

Їжа. Поступово тут оновлюватиметься фудкорт. Шашлики і традиційні закарпатські страви, як-от бограч, боб-левеш. Для дітей також – солодощі.

10.

Відкриття – 24 жовтня. Воно не буде помпезним, зважаючи на карантин. Тут велика відкрита територія, тому безпечно завітати. На святі місцеві підприємці готуватимуть піцу, млинці. Щодо розваг, то парк – це вже атракціон, який не потребує додаткових концертів.

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Погода. У парку зручно гуляти і в дощ, акуратними стежками. Невдовзі тут продаватимуть парасольки, дощовики.

Вартість входу в ДиноПарк:


Пільгові категорії громадян:

P.S. Уже плануються нові ідеї. Аттіла однозначно хоче щось нове, але і для нього ще секрет, яким буде наступний етап. Можливо, це також буде пов’язано з динозаврами.

Евеліна Гурницька, Varosh

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