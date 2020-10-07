Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді

Жовтень щойно почався, а в Ужгороді за ці кілька днів відкрилися два заклади. Нещодавно і в Мукачеві з’явилися два якісні простори. До речі, днями ми публікували також матеріал 4 гастролокації, які відкрилися в Ужгороді у вересні. А тепер пірнаємо у жовтень і прямуємо в нові кафе.

Пригадайте:

One More cafe

Дуже цінно, що Мукачево розвиває свою гастрономію, тут відкрився європейський рестобар із демократичною атмосферою. Творчі рецепти з авторською інтерпретацією, щедрі порції у затишному посуді, коктейлі-феєрверк. One More cafe – свіжа food-хвиля в місті, це натхнення чимдуж сюди завітати.

Фото – зі сторінки закладу у фейсбуці.

Адреса: One More cafe, Мукачево, вул. Ужгородська, 1А.

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Ресторан The Safe

Лаунжний і водночас домашній настрій, витончена кухня з різних куточків світу, естетичне оформлення страв, різотто Неро, сирник із маскарпоне і трюфельним медом, унікальна карта вина, гармонійне поєднання страв і напоїв, кальян. The Safe – спокуслива мотивація поїхати в Мукачево.

Фото – зі сторінки закладу у фейсбуці.

Адреса: The Safe, Мукачево, вул. Духновича, 91А.

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Ресторан-кондитерська Smagolino

Усе починалося з тортів і тістечок на замовлення, і вдячні клієнти надихнули до створення гастрономічного закладу, який синтезує кухню і кондитерську справу. Відтак на набережній відкрився стильний просторий заклад Smagolino. Неймовірне хюґе – вмоститися на оксамитових кріслах за одним із трьох столиків біля панорамного вікна. Меню поєднує закарпатські, італійські, французькі, американські традиції. Розташування ресторації – цікаве рішення, адже на набережній тихо і камерно.

Адреса: Smagolino, Ужгород, Слов’янська набережна, 16.

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Рестопаб Бетяр

Тераса Betyár Grill, що знаходиться у дворику по вулиці Швабській, 26, на осінь і зиму переходить у режим доставки і самовивозу. Зате 2 жовтня на набережній Незалежності відкрився рестопаб “Бетяр”. Тут обіцяють меню з приємними цінами. Страви на грилі та барбекю, бургери і піца – за рецептами Бетяра Едгара Петі. Локальний бонус – 10 кранів закарпатського крафтового пива.

Фото – зі сторінки закладу у фейсбуці.

Наші історії про Бетяра:

Адреса: Бетяр, Ужгород, набережна Незалежності, 1.

Евеліна Гурницька, Varosh