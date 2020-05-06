Міша, Юля, їхній дім на колесах “Тетріс” і “Tetris_vlog” про Закарпаття

Ви зустрічали в Ужгороді або в соцмережах такий затишний, інстаграмний 30-річний Фольксваген Т3? Він має класну історію і чималі плани! Власники транспортера – співзасновник і ведучий Нашої Файти Михайло Карпенко та його дівчина Юлія Гончар. Вони назвали бусик “Тетріс”, подорожують на ньому Закарпаттям, знімають Tetris_vlog про самобутні локації в області, а незабаром переформатують в автокемпер, своєрідний дім на колесах для мандрів Європою. Тетріс навіть матиме власну сторінку в інстаграмі. Ми розпитали в Міші про ретро-автомобіль та новий відеопроєкт.

Усе почалося з мрії. Якось Міша з Юлею відпочивали в Словенії з наметами, де звернули увагу на кемпінги на колесах. У світі розвинена культура таких будиночків для подорожей, які оснащують саме у фольксвагенах Т3. У Європі це вже культ, Міша вважає, що й в Україні такі бусики невдовзі стануть популярними. У Словенії вони надихнулися й почали мріяти про власний автокемпер, а після поїздки одразу взялися до справи.

«Ми так закохалися в цю ідею і вирішили, що колись купимо собі такий, – подумала Юля. А я, повернувшись додому, одразу почав його шукати. Я дуже цим загорівся! Нам вдалося придбати машину за помірною ціною, в Європі нереально купити за такі гроші, а в нас можна. Тепер працюємо з автомобілем, реставруємо його, аби він зміг поїхати будь-куди».

Технічні роботи власники довірили професіоналам, а ідеї оформлення розробили самотужки.

«Я антиприхильник будь-якого сучасного тюнінгу, ми не використовували жодних модних аксесуарів, непритаманних цій моделі. Ми максимально адаптували його до оригіналу – як 30 років тому».

Наразі це класичний ретро-бусик, незабаром пара переобладнає його в подорожній – з ліжком, кухонним блоком і всім необхідним для далеких поїздок.

«Це така невеличка частина дому за межами дому. Ти спиш у своєму ліжку, готуєш на власній кухні, почуваєшся вдома в Татрах, Альпах, оце класне відчуття».

Невдовзі Тетріс матиме свою сторінку в інстаграмі. Тут будуть фото, відео, історії, поради, технічні лайфхаки, гумор про транспортер, що перевтілюється у мобільну оселю на колесах.

Друзі, колеги, знайомі вподобали бусик, цікавилися, просили покататися чи навіть в оренду. Міша каже, що легко може позичити своє буденне авто, а ось Тетріс – ні, бо в ньому унікальна цінність, емоції, частинка душі, він навіть надихнув закоханих започаткувати відеопроєкт про Закарпаття Tetris_vlog.

Ідея влогу виникла одразу після купівлі фольксвагена. Михайло з Юлею вирішили знімати відео про самобутні місця на Закарпатті. Перша серія – про полишене село Кужбеї на Міжгірщині. Відео – з графікою, анімацією, мультиплікацією, із різними форматами мовлення, з довідковою, історичною інформацією, із колоритними діалогами, гумором та іронією, а також із соціальним аспектом, який провокує до осмислення.

Спершу планували знімати хвилинні інстаграмні ролики, однак у процесі побачили, що тематика – глибока й багатогранна, тож потребує ширшого висвітлення.

«Коли ми поїхали в Кужбеї, я зрозумів, що замало зробити звичайний хвилинний інстаграмний влог, ця тема заслуговує, аби про неї сказати більше».

Тому дванадцятихвилинне відео опублікували на ютуб-каналі Нашої Файти, за кілька днів воно вже зібрало майже 23 тисячі переглядів і безліч шерів та позитивних коментарів у фейсбуці й інстаграмі. На перший погляд, це розважально-інформаційний контент, проте має соціальні, екологічні складові, відтак спонукає задуматися. А ще Михайло прагне, аби влог надихав усіх більше мандрувати Закарпаттям, відтак розвивати нашу рекреацію.

Аби створити таке відео, недостатньо тільки поїхати. Треба підготуватися, зібрати й систематизувати матеріал, прописати мінімальний сценарій, знайти цікавих співрозмовників, організувати й провести зйомки (до речі, знімають на телефон), додати імпровізації, спонтанних епізодів, небанально змонтувати. Щомісяця з’являтиметься нова серія, наразі є кілька ідей для наступних випусків, Міша з Юлею обіцяють, що буде круто.

Евеліна Гурницька, Varosh