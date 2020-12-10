10 причин завітати в Синю Мавпу. Як в Ужгороді створили заклад моноформату та альтернативних вечірок

Пам’ятаєте грайливі білборди з мавпою в діловому костюмі та синіх окулярах? Це креативна реклама нового закладу в Ужгороді, на площі Петефі, 25 – “Синя Мавпа”. Вона відкрилася 20 листопада і одразу стала популярною у своєму сегменті. У Мавпи є власна маленька історія, нестандартні ідеї та амбітні плани. Розповідаємо про нову гастрономічну нішу в Ужгороді разом із Богданом Штефанюком, одним зі співзасновників.

Формат

Синя Мавпа – невелика за площею, але з потужною атмосферою – енергія драйвує всією площею Петефі. Люмінесцентне сяйво за панорамними вікнами закладу, лаконічна тераса в різдвяному декорі, музика від діджея. Кафе-свято! Тут поєдналися два сучасні модні формати: монокафе і простір маленьких затишних вечірок.

Монокафе – це, по суті, заклад одного напою, про який розкажемо нижче. А вечірки є альтернативою дискотекам. Засновники прагнуть розвивати в Ужгороді формат дружних тусівок. Нічні клуби зачинені, тому наразі потанцюєш тільки на такій камерній вечірці. З іншого боку, тренди змінюються і дискотеки вже не надто актуальні

У п’ятницю та вихідні в Мавпі грає діджей, майже всі столики прибираються, відтак створюється територія для танців.

«Зібратися родиною і піти на дискотеку – це вже “прошлый век”. Тепер прикольніше прийти, посидіти в закладі і тим самим побути в тусі. Це і не дискотека, але музика грає, люди танцюють», – каже Богдан Штефанюк.

Спочатку хлопці-засновники планували втілити ідею винятково вечірнього кафе, яке відчинятиметься о 18.00. Проте ужгородський культ кави надихнув додати елементів кав’ярні. Тому, хоч заклад і асоціюється з вечірнім релаксом, містяни все одно навідуються і на ранкову каву. Протягом дня тут світліше і створюється атмосфера класичного кафетерію.

«У силу того, що це Ужгород і в нас люди без кави жити не можуть, то ми із закладу вечірнього формату перейшли на заклад повного циклу. З самого ранку варимо каву».

Напої

Головний напій Мавпи – наливка. Вона і визначає формат монокафе – “заклад одного напою”. Барна карта наразі має червонію лінійку наливок: вишневу, малинову, смородинову. Надалі з’являтимуться нові, актуальні до кожної пори року. Напій подають у філігранних келихах, можете також придбати пляшку з фірмовим логотипом.

Ще один напрямок – чотири крани сидру. Їх ставатиме більше.

«Ми єдині в області продаємо такий розливний сидр. Це дуже крута та популярна штука – це і не пиво, але різного смаку пивні напої».

І хоч Мавпа акцентує на наливках та сидрі, проте готує і сезонні напої. Зима – це пунш – атмосфера європейських ярмарок. Червоний пунш – за чеським рецептом, білий – за австрійським.

Дуже популярний серед дівчат – рожевий коктейль “Петефі”, за авторським секретним рецептом бартендера.

Є також елітні джин та віскі.

«Є люди, які не п’ють наливки, але їм подобається наша атмосфера. То ми пропонуємо їм джин, але один із найкращих у світі – Monkey 47. Віскі теж фірмовий, дуже дорогий – Monkey Shoulder».

Щодо їжі, то кухні нема, проте на барі готують закуски, які ідеально пасують до наливок. Багет із паштетом та апельсиновим конфітюром, сир камамбер із топінгом, французький чорний шоколад.

Ціни

Демократична Мавпа на все пропонує однакові ціни. Наливка (100 мл), сидр, пунш, коктейль Петефі – все по 50 гривень. За віскі з джином заплатите більше.

«На наші фірмові напої у нас дуже лояльні ціни для кожного. Компанія може посидіти навіть на 300 гривень, насолодитися крутими сетами від діджея, відпочити».

Інтер’єр

Смілива Синя Мавпа провокує в усьому – йдеться про ідею, формат, меню, ціни. А ще її характер чітко проявляється в інтер’єрі, адже в старовинному будинку запрацювало епатажне кафе.

«Коли ми вперше зайшли в це біле приміщення, то не могли уявити, що тут можна зробити. Ми залишили елементи старовини, але додали нотки лофт і фешн».

Хлопці пооббивали білі рівні стіни, залишили цеглу, за периметром проклали світлодіодні стрічки, що додають об’єму. У невеликому приміщенні утворився пазл мінімалізму і насиченості – розкішні люстри, картина в рамі, масивне дзеркало. Гра світла випромінює різні настрої вранці та ввечері, а панорамні вікна відкривають яскраву атмосферу закладу.

«Ми хотіли поєднати класику, аристократію разом зі стильними моментами, які запам’ятаються нашим гостям. Ми намагалися поєднати непоєднуване».

Акценти, звісно, пов’язані з мавпою. На всю стіну, від підлоги до стелі, сконструйований стелаж, на якому вишикувалися пляшки наливок із фірмовим логотипом. А головну поважну мавпу в мантії та з келихом наливки намалювала ужгородська художниця Анжеліка Семенюта. Картина відбивається в дзеркалі – це створює ефект двох мавп і візуально розширює і гармонізує простір. У такому дзеркалі виходить об’ємне селфі – з мавпою та багатою люстрою.

Вбиральня теж вирізняється перчинкою: тут встановили телевізор, який грає симфонії Баха.

Тепла тераса

Тераса пожвавлює площу Петефі, сяє і звучить Різдвом. Ця тераса, до речі, дуже актуальна взимку та на карантині. Тобто можеш комфортно відпочивати на маленькій території open air, адже встановлені обігрівачі, біля яких тепло і затишно.

«Ми маємо такий негласний слоган “У нас тепло і на вулиці”. Ми поставили обігрівачі біля столиків на терасі, тому можна зігрітися взимку. Ми розуміємо, що карантин може затягнутися, тому готові приймати гостей на вулиці. Для них розробляємо, до речі, теплі безрукавки однакового кольору».

Важливо, що Мавпа має вдале розташування: приїхав на таксі, секунда і ти вже на місці.

Відкриття

Повернімося до відкриття. 20 листопада, о 18.00, біля Мавпи вишикувалася чимала черга, штори здійнялися, двері відчинилися. Гості розважалися і в середині, і на терасі, і по всій площі Петефі.

«Дуже багато людей прийшли на відкриття. В один момент 150 склянок з наливкою були “десь”. Правда, ми пів ночі шукали ті стакани на Петефі, в сквері. На відкритті у нас танцювали і в середині, і на вулиці. Звісно, ми працювали до 22.00».

Ідея

А тепер прокрутимо плівку назад, до зародження ідеї. Важливо, що Синя Мавпа – нова ніша серед кафе Ужгорода. Її задум виношувався близько двох років. І якщо раніше бракувало впевненості, то на карантині вільний час і невизначеність спонукали діяти. У вересні хлопці орендували приміщення, за місяць зробили ремонт, запустили маркетингову кампанію з білбордами мавпи в костюмі та синіх окулярах. Ідея зовнішньої реклами мала свої ризики, адже мавпа з’явилася поміж кандидатів під час передвиборчої агітації.

«Ми вирішили просто виставити на бордах логотип нашої мавпи. Додали адресу, щоб було зрозуміло, що це неполітична реклама (сміється, – ред.). Люди почали створювати ажіотаж: писали в різні групи у фейсбуці, що за мавпа, що за мавпа. За правилами маркетингу ми мали би створити білборди, а потім розповісти про мавпу у соцмережах. Але все сталося набагато краще: з’явилися білборди, а люди самі почали це обговорювати, почало працювати сарафанне радіо, ми створили сторінки в соцмережах, люди почали підписуватися. А потім ми вже анонсували відкриття і відкрилися 20 листопада. Гостей було дуже багато, для нас це надзвичайно приємно. Працюємо тиждень (на момент інтерв’ю, – ред.) і вже можемо сказати, що такий формат заходить».

Чому Синя Мавпа? Ні, не тому що “цвет настроения синий”. Власникам просто подобається тварина мавпа. Так, головна фішка – наливка, проте заклад не є “наливайкою”, це простір релаксу і настрою вечірки. Сюди йдуть не за кількістю келихів, а задля відпочинку, музики і зустрічей із друзями.

Плани

Наразі Богдан із партнерами розвиває бізнес і працює над масштабуванням, є задум розширитися до мережі. Якщо все складеться, то нові Мавпи відкриватимуться не тільки в Ужгороді, а й в інших містах України та за кордоном. А площа Петефі пожвавиться, влітку тут плануються вечірки просто неба.

Засновники хочуть творити історію, яка вже закарбувалася в інтер’єрі.

«Ми написали, що тут твориться історія, це початок чогось великого. Для Мавпи ми зареєстрували торгову марку, розробляємо франшизу…».

Тож Синя Мавпа – крихітка з амбіціями. Завітайте і переконайтеся.

Евеліна Гурницька, Varosh

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