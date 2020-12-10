10 причин завітати в Синю Мавпу. Як в Ужгороді створили заклад моноформату та альтернативних вечірок

Пам’ятаєте грайливі білборди з мавпою в діловому костюмі та синіх окулярах? Це креативна реклама нового закладу в Ужгороді, на площі Петефі, 25 – “Синя Мавпа”. Вона відкрилася 20 листопада і одразу стала популярною у своєму сегменті. У Мавпи є власна маленька історія, нестандартні ідеї та амбітні плани. Розповідаємо про нову гастрономічну нішу в Ужгороді разом із Богданом Штефанюком, одним зі співзасновників.
Синя Мавпа – невелика за площею, але з потужною атмосферою – енергія драйвує всією площею Петефі. Люмінесцентне сяйво за панорамними вікнами закладу, лаконічна тераса в різдвяному декорі, музика від діджея. Кафе-свято! Тут поєдналися два сучасні модні формати: монокафе і простір маленьких затишних вечірок.
Монокафе – це, по суті, заклад одного напою, про який розкажемо нижче. А вечірки є альтернативою дискотекам. Засновники прагнуть розвивати в Ужгороді формат дружних тусівок. Нічні клуби зачинені, тому наразі потанцюєш тільки на такій камерній вечірці. З іншого боку, тренди змінюються і дискотеки вже не надто актуальні
У п’ятницю та вихідні в Мавпі грає діджей, майже всі столики прибираються, відтак створюється територія для танців.
Спочатку хлопці-засновники планували втілити ідею винятково вечірнього кафе, яке відчинятиметься о 18.00. Проте ужгородський культ кави надихнув додати елементів кав’ярні. Тому, хоч заклад і асоціюється з вечірнім релаксом, містяни все одно навідуються і на ранкову каву. Протягом дня тут світліше і створюється атмосфера класичного кафетерію.
Головний напій Мавпи – наливка. Вона і визначає формат монокафе – “заклад одного напою”. Барна карта наразі має червонію лінійку наливок: вишневу, малинову, смородинову. Надалі з’являтимуться нові, актуальні до кожної пори року. Напій подають у філігранних келихах, можете також придбати пляшку з фірмовим логотипом.
Ще один напрямок – чотири крани сидру. Їх ставатиме більше.
І хоч Мавпа акцентує на наливках та сидрі, проте готує і сезонні напої. Зима – це пунш – атмосфера європейських ярмарок. Червоний пунш – за чеським рецептом, білий – за австрійським.
Дуже популярний серед дівчат – рожевий коктейль “Петефі”, за авторським секретним рецептом бартендера.
Є також елітні джин та віскі.
Щодо їжі, то кухні нема, проте на барі готують закуски, які ідеально пасують до наливок. Багет із паштетом та апельсиновим конфітюром, сир камамбер із топінгом, французький чорний шоколад.
Демократична Мавпа на все пропонує однакові ціни. Наливка (100 мл), сидр, пунш, коктейль Петефі – все по 50 гривень. За віскі з джином заплатите більше.
Смілива Синя Мавпа провокує в усьому – йдеться про ідею, формат, меню, ціни. А ще її характер чітко проявляється в інтер’єрі, адже в старовинному будинку запрацювало епатажне кафе.
Хлопці пооббивали білі рівні стіни, залишили цеглу, за периметром проклали світлодіодні стрічки, що додають об’єму. У невеликому приміщенні утворився пазл мінімалізму і насиченості – розкішні люстри, картина в рамі, масивне дзеркало. Гра світла випромінює різні настрої вранці та ввечері, а панорамні вікна відкривають яскраву атмосферу закладу.
Акценти, звісно, пов’язані з мавпою. На всю стіну, від підлоги до стелі, сконструйований стелаж, на якому вишикувалися пляшки наливок із фірмовим логотипом. А головну поважну мавпу в мантії та з келихом наливки намалювала ужгородська художниця Анжеліка Семенюта. Картина відбивається в дзеркалі – це створює ефект двох мавп і візуально розширює і гармонізує простір. У такому дзеркалі виходить об’ємне селфі – з мавпою та багатою люстрою.
Вбиральня теж вирізняється перчинкою: тут встановили телевізор, який грає симфонії Баха.
Тераса пожвавлює площу Петефі, сяє і звучить Різдвом. Ця тераса, до речі, дуже актуальна взимку та на карантині. Тобто можеш комфортно відпочивати на маленькій території open air, адже встановлені обігрівачі, біля яких тепло і затишно.
Важливо, що Мавпа має вдале розташування: приїхав на таксі, секунда і ти вже на місці.
Повернімося до відкриття. 20 листопада, о 18.00, біля Мавпи вишикувалася чимала черга, штори здійнялися, двері відчинилися. Гості розважалися і в середині, і на терасі, і по всій площі Петефі.
А тепер прокрутимо плівку назад, до зародження ідеї. Важливо, що Синя Мавпа – нова ніша серед кафе Ужгорода. Її задум виношувався близько двох років. І якщо раніше бракувало впевненості, то на карантині вільний час і невизначеність спонукали діяти. У вересні хлопці орендували приміщення, за місяць зробили ремонт, запустили маркетингову кампанію з білбордами мавпи в костюмі та синіх окулярах. Ідея зовнішньої реклами мала свої ризики, адже мавпа з’явилася поміж кандидатів під час передвиборчої агітації.
Чому Синя Мавпа? Ні, не тому що “цвет настроения синий”. Власникам просто подобається тварина мавпа. Так, головна фішка – наливка, проте заклад не є “наливайкою”, це простір релаксу і настрою вечірки. Сюди йдуть не за кількістю келихів, а задля відпочинку, музики і зустрічей із друзями.
Наразі Богдан із партнерами розвиває бізнес і працює над масштабуванням, є задум розширитися до мережі. Якщо все складеться, то нові Мавпи відкриватимуться не тільки в Ужгороді, а й в інших містах України та за кордоном. А площа Петефі пожвавиться, влітку тут плануються вечірки просто неба.
Засновники хочуть творити історію, яка вже закарбувалася в інтер’єрі.
Тож Синя Мавпа – крихітка з амбіціями. Завітайте і переконайтеся.
Евеліна Гурницька, Varosh
Партнерська публікація