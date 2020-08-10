Ужгородці зняли гірське танцювальне відео “BOSORKANI”

Ужгородці створили колоритне відео з унікальним танцем у горах – “BOSORKANI”. Про ідею та зйомки нам розповідає авторка танцю і співавторка проєкту Катерина Мікла.

Катерина спільно з ужгородським фотографом Аттілою Федиком втілила відеопроєкт BOSORKANI. У кадрі – учасники й учасниці ужгородської школи соціальних танців Uzhgorod salsa LA. Антураж – село Чорноголова на Великоберезнянщині. Ключове у сценарії – авторська постановка Катерини – BOSORKANI. Це стиль афротанцю, адже дівчина викладає у школі саме цей напрямок. Водночас у композиції чітко відчуваються ноти сучасного етно, тим паче, вона створена під пісню Аліни Паш BOSORKANYA.

Для відео були спеціально створені костюми. Їх шила стилістка і власне учасниця Uzhgorod salsa LA – Марина Белоєнко. Також був підібраний тематичний інвентар.

Зйомки тривали з 7.00 до 17.00, відео знімав Олександр Маріаш, режисер – Аттіла Федик.

Катерина каже, що ідея ролика – показати, що всі можуть навчитися танцювати, а водночас брати участь у цікавих проєктах. А ще відео демонструє творчі здібності і потенціал усіх учасників проєкту.

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Фото: Аттіла Федик