Команда “Контапел”, яка виготовляє напій “Контабас”, першою в Україні отримала ліцензію на виробництво алкогольних напоїв малих виробників дистилятів. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці один із засновників компанії та і виробників напою Роман Пелех.

Чоловік розповів Varosh: ліцензію він уже робив вдруге, перший раз від нього просто чекали хабаря за цей документ.

— Але після того, як з 1 січня ввели закон про малих виробників дистилятів, ми за пів року до того знали про те, що його будуть вводити, ми з листопада орендували приміщення і почали його ремонтувати і з кінця січня могли вже виготовляти напій, — розповів Роман Пелех. — У нас було дві товстелезні папки з документами, готові для отримання ліцензії, бюрократична тяганина величезна.

Що таке “Контабас”?

Контабас — смородинова настоянка, стародавній український алкогольний напій. Раніше був поширений по всій території України, — пише Вікіпедія. “Вживається як елітний алкогольний напій, оскільки настоянка стає кращою з роками витримки. До 1900 року заможні українські пани виготовляли цей напій для себе, і рідко продавали його чужинцям”.

У 2018 році брати Роман та Андрій Пелехи, купуючи стару хатку в одному з закарпатських сіл на Мукачівщині випадково виявили глибокий льох, в якому знайшли трохи більше 90 літрів контабасу. Напій був бутильований ще у 1993 році. А разом із ним був звичайний шкільний зошит із росписаними рецептами різних напоїв та страв починаючи з 18 сторіччя. Хатинка виявилася домівкою старенького українця із Житомирщини. Колись давно він переїхав до Закарпаття, а у 2018 році помер не маючи найближчих родичів, і будиночок залишився без спадкоємців.

Щоб акумулювати кошти для виготовлення серійного напою контабас, брати створили торгову марку, що складалася зі слів власне “контабас” і прізвищем “Пелех” — “Контапел”. За задумкою брати мали реалізувати 400 пляшок контабасу 1993 року купажованого більш молодим контабасом і зібрати кошти на створення цеху, що й зробили.

“Бруньки чорної смородини купують тільки Франція і ми”

Цех з виготовлення напою в Броварах, бруньки брати скуповують по всій Україні, по 5, 10, 15 літрів. Вже є сталі постачальники, з якими компанія працювала ще до війни.

— На виготовлення літру “Контабасу”, згідно з оригінальним рецептом, потрібно 500 грамів бруньок чорної смородини. Крім нас і Франції, яка бере ці бруньки на виготовлення парфумів, їх ніхто в світі не купує. Те, як ми шукали ці бруньки в продажу — досить довга історія. Купили поле, засіяли його чорною смородиною, вона в нас засохла, бо ми геть не фермери, потім я в групах по всіх районах України дав оголошення про те, що куплю бруньки чорної смородини. Після того, як я десь утретє підняв на них ціну, почали з’являтися пропозиції. Це насправді дуже важка робота — зібрати літр бруньок.

“Контапел” дуже довго поневірявся з бруньками, поки не знайшли стабільних постачальників. Щоб довести процес до гарного якісного продукту, треба пройти дуже непростий шлях виготовлення.

— Тепер починаємо наступний етап нашої боротьби, — каже Роман Пелех. — Замовляю акцизні марки, їх чекати приблизно два місяці, і я зможу постачати на ресторани України (перед якими мені дуже незручно, бо чекають вони від мене продукцію вже 6 місяців, я так довго ту ліцензію робив), а також мережі і магазини.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Романом Пелехом

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