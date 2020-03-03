7 закладів в Ужгороді, які варто відвідати цієї весни

Байдуже, що за вікном сіро, вже безапеляційно весна! Якщо ж настрій усе одно не дуже — створіть його! Найпростіше, проте завжди ідеально — гастротур з близькими й друзями. Ми ж сформували добірку ужгородських кафе, куди варто чимдуж завітати. Тим паче, весна принесе весняне меню, тому встигніть скуштувати фаворити зими.

Yeahnot bar

Стильно, свіжо, небанально. Удень — демократичний заклад зі сніданками, бранчами та якісною кавою. Увечері — авторські коктейлі задають настрій, таких міксів не скуштуєте ніде.

Ніжний рожевий в інтер’єрі асоціюється з ужгородською сакурою, а креденц з напоями до стелі натякає — вечірка тільки починається!

Скуштуйте: фірмові японські пельмені, курку у кисло-солодкому соусі, східну локшину з куркою та овочами.

Експериментуйте: замість класичного лате з кавою замовте Butterfly Pea Latte з тайським синім чаєм Анчан.

Адреса: Ужгород, вул. Льва Толстого, 12.

Plan B gastrobar

Нове кафе — нові емоції! Цікаві рішення — гастрономічні, візуальні, настроєві. Тут комфортно всім: сім’ям з дітьми, бо дитячі позиції в меню й відповідні умови для малечі; діловим партнерам, адже заклад негучний і грамотно зонований; дружнім компаніям, бо тут кортить танцювати. Словом, атмосфера для всіляких посиденьок.

Plan b розташувався у затишному ужгородському дворику — крізь панорамні вікна з тобою заграють сміливі мурали. Інтер’єр — дорогий, продуманий, привітний, з градацією світла й безліччю деталей.

Скуштуйте: равіолі з кролятиною, суп мінестроне, піцети, які подають у пательнях.

Експериментуйте: замість звичного чаю оберіть з грушею та базиліком.

Адреса: Ужгород, вул. Льва Толстого, 3В.

Riverside

Тут так просторо, світло, вікна відкривають площу Фенцика, офіціанти щиро-приязні і контактний бар — з концепцією спілкування бариста з клієнтами. Є окрема територія з ростером, де смажиться кава, і білою поличкою з першою в Ужгороді кавою Specialty власного обсмаження.

У Riverside мелодію створюють люди, кавомашина і площа, а цей гамір додає душевності. Заклад уже став місцем зустрічі: коли не зайдеш, завжди зустрінеш друзів і знайомих.

Скуштуйте: салат з карамелізованою морквою, індичатиною та фетою, веганський бургер, панкейки з міксом сирів.

Експериментуйте: оберіть капучино не з коров’ячим молоком, а з мигдалевим власного приготування.

Адреса: Ужгород, площа Фенцика, 13.

твійBurger

За назвою думаєш, мовляв, класичний фастфуд, натомість — вишукана, стильно-гламурна, проте непафосна локація з доброзичливим сервісом. ТвійBurger — він про діловий обід і вечірній коктейль, про розкішні страви й бургери, які теж розкішні, а ще тут неймовірна карта напоїв.

Скуштуйте: телячі щічки, тар-тар з тунця і, звісно, нестандартний бургер.

Експериментуйте: забудьте про Зеленого мексиканця, відкрийтеся новому — Doctor Pepper з текілою, Campari, лимонним фрешем і сиропом рожевого перцю.

Адреса: Ужгород, площа Шандора Петефі, 26.

Комітат Унг

Автентична корчма в Ужгороді, колорит у деталях і сервісі, територія з історією: зали Тиводара Чонтварі-Костки, Міклоша Берчені, а також –“Вадас”.

Тут готують страви карпатської кухні у сучасній варіації. Це так зворушливо: “Запацована качина лабка ай тушена капуста та кнедлики”, “Мнясний танір”, “Банош зо сметанов, бринзов та шкварьками”.

Скуштуйте: тут безліч позицій з реберцями, тож вам буде складно обрати.

Експериментуйте: цього разу кажемо “ні” — просекко та снобським коктейлям, обираємо локальну палинку — абрикосову, яблуневу, айвову, сливову, грушеву.

Адреса: Ужгород, вул. Жупанатська, 3.

Indigo Shanti-Cafe

Альтернативний і направду позачасовий простір, сюди як прийдеш, то розчинишся у часі, але ж повсякчас корисно випадати з хаосу рутини. Атмосфера Індії й Тибету, пахощі спецій і аромапаличок, медитативна музика й неспішність.

В Indigo почали експериментувати з тематичними кулінарними днями, відтак інколи присвячують один день кухні певної країни. А ще в меню впровадили тайську їжу.

Скуштуйте: вірменський салат з баклажаном-гриль та рокфором, різноманітні страви з хумусом, а також гарбузовий суп.

Експериментуйте: замість капучино оберіть кортадо, а замість буденного чаю — справжній китайський у форматі церемонії.

Адреса: Ужгород, площа Шандора Петефі, 34.

Сільська садиба Дача

Час вангувати справжню весну й хутчіш вибиратися за місто! Наприклад, у садибу Дачу в Циганівцях: і близько, і природа, і атмосфера гір та автентичного закарпатського села.

Можете і з ночівлею, і тільки на обід/вечерю, або в лазню чи дерев’яну бочку. І це буде не просто похід у кафе, а справжня й тривала вилазка.

Скуштуйте: лангош, торгонь, галушки з бринзою та салом, ребра й картопельку.

Експериментуйте: зазвичай усі замовляють форель чи лосось на грилі, а як вам ідея африканського сома на грилі?

Адреса: Ужгородський район, село Циганівці, вул. Садова, 7.

Прочитайте кілька наших гастрономічних історій:

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Карл Смутко