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Новини

Закарпатка Наталія Малета створила торт “Хуст” – із фундуком, вершками й шоколадом

17 Червня 2020 415

Нещодавно Хустщина отримала свій власний торт “Хуст”. Це ініціатива місцевої кондитерки Наталії Малети. Ідея втілена до 930-річчя Хуста. Презентація відбулася 14 червня у закритому форматі.

В основі торта – свіжі вершки та масло, два види шоколаду, згущене молоко. А родзинка – фундук із місцевих плантацій. Саме ядра цього поживного горіха та борошно з нього додають неповторної гастрономічної унікальності.

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У складі нема штучних барвників, стабілізаторів чи емульгаторів. Авторка використовує сучасний технологічний процес, піддає торт сухому замороженню, яке дозволяє зберегти смакові якості та структуру.

“Хуст” оформлений нестандартно – без трафарету, глазурі чи крему.

«Торт – мусовий та білосніжний. Традиційні для регіону орнаменти та надпис “Хуст” на ньому – рельєфні, нанесені з використанням спеціально виготовлених форм із відповідним відтиском. Це ще одна особливість, новинка в серійному виготовленні тортів в області – за допомогою 3D-форми», – мовить Наталія Малета.

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Солокий сувенір має тематичну коробочку. Вона прикрашена графічними квітами нарцисів, які символізують Хустщину.

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Varosh

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# торт # Хуст

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