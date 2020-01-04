В Ужгороді відкриється новий лікувально-діагностичний центр Credoclinic

Професійні лікарі та менеджери, турбота про кожного пацієнта, сучасний та продуманий дизайн – ось, що суттєво виокремлюватиме нову клініку в місті. Її відкриття заплановане на 14 січня.

У Credoclinic буде змога відвідати сімейного лікаря, педіатра, а також вузьких спеціалістів – гінеколога, уролога, невролога, психіатра, кардіолога та дитячих спеціалістів. У центрі розвиватимуть потужний діагностичний підрозділ УЗД, функціональну діагностику, лабораторну діагностику та радіологію.

– Credoclinic – це компанія, яку створюють ідейні однодумці. Наші життєві переконання, наше кредо базується на трьох постулатах – допомагати людям, бути чесними у всьому та об’єднувати однодумців. Основним принципом нашої діяльності є доказова медицина, яка в свою чергу, базується на доведених клінічними випробуваннями методах діагностики та лікування. Тут не буде призначено тестів, методів лікування чи препаратів, які не довели свою ефективність. Великий акцент робимо на створенні комфортних умов для батьків з малими дітьми та для людей з особливими потребами, бо відчуваємо соціальну відповідальність, – кажуть засновники клініки Юрій та Наталія Рубіш.

Особливістю закладу є максимальне використання сучасних технологій в медицині та універсальний дизайн. Засновники клініки поставили собі за мету, ще на етапі будівництва та ремонту, створити умови для комфортного отримання медичних послуг для людей з особливими потребами – маломобільних, з проблемами зору та слуху.

У Credoclinic створили максимально комфортні умови для маленьких пацієнтів – великий дитячий куток в зоні очікування та маленькі куточки в кабінетах педіатрів.

– Наша мета – щоб в межах одного закладу наші пацієнти знайшли відповіді на всі запитання, що стосуються їхнього здоров’я та отримали кваліфіковану допомогу. Ми беремо на себе відповідальність та турбуємося про найдорожче. У нас особливе ставлення, сервіс та комфорт для всіх, хто приходить до клініки, саме тому нашим девізом є «Піклуємося про кожного», – розповідають у Credoclinic.

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Контакти:

Адреса: Ужгород, Капушанська 6А

Телефон: 050 911 33 00

Графік роботи: пн-пт з 8:00-19:00, сб з 8:00-16:00

Електронна скринька: admin@credoclinic.com.ua

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Фото: Карл Смутко