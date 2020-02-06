Вихідні на Закарпатті: 7-9 лютого

Ужгород, Smart Point, Швабська 25а, 18:00
7 лютого відбудеться майстер-клас з гончарства разом з Юля Егорова. Ви зможете попрацювати з глиною на гончарному кругу, намалювати мультики прямо на гончарному крузі та зробити казкові вироби з глини.
Вартість майстер-класу: 100 грн для дітей, 150 грн для дорослих.
Реєстрація: +380993037700.
Ужгород, Собранецька, 146а, Паб “Чорне сонце”, 21:00
Ужгород, Starytsya, 18:30
У програмі:
Вхід за попереднім бронюванням – 150 грн, на місці – 200 грн. У вартості: примірник одного з номерів журналу Унікум, який оберете, і келих вина від Стариці. Кошти з квитків будуть спрямовані на випуск дев’ятнадцятого номеру журналу Унікум.
Замовлення квитків за тел.: 050 372 27 23 (Тетяна).
Ужгород, Совине гніздо
Ужгород, драмтеатр, Мала сцена, 18:30
Ужгород, Betyár Grill, Швабська 26, з 14:00 по 19:00
– Проекту Бетяр Гриль виповнилось два роки, тому ми хочемо це весело та смачно відсвяткувати! Багато що відбулось за цей час, буде про що поговорити, що пригадати. Вже на вході вас чекатиме зігріваючий велкам-дрінк, після чого головний бетяр Едгар Петі проведе майстерклас з приготування чогось дуже смачненького. Звісно ж, все це будемо дегустувати. Федір Шандор розповість цікаві та корисні факти, проведе конкурси з подарунками. Все це під акомпонемент американських грилів та смачного барбекю, – кажуть у закладі.
Замовити столик можна за телефоном: 099 541 33 15.
Ужгород, скансен, 12:00
Студія займається відтворенням унікальних закарпатських сорочок, навчає призабутих технік і вишивальних швів. Вже цієї суботи у скансені презентація одного з найцікавіших вишивальних проектів студії під назвою “Сорочка заспульниця”.
Цими вихідними, 8 та 9 лютого, в Ужгороді на льодовій арені “Ice Land” (стадіон “Авангард”) відбудуться фінальні поєдинки Чемпіонату Закарпаття з хокею. Відповідно до регламенту змагань, дві команди лідерів чемпіонату змагатимуться за звання чемпіона, а дві інші з’ясовуватимуть, кому дістануться бронзові нагороди. Відтак у битві за “золото” зійдуться “Ужгородські вовки” та “Синевир”, а “Шахтарські барси” та “Спартак” боротимуться за “бронзу”.
Субота:
Ужгород, Совине гніздо
Цими вихідними, 8 та 9 лютого, в Ужгороді на льодовій арені “Ice Land” (стадіон “Авангард”) відбудуться фінальні поєдинки Чемпіонату Закарпаття з хокею. Відповідно до регламенту змагань, дві команди лідерів чемпіонату змагатимуться за звання чемпіона, а дві інші з’ясовуватимуть, кому дістануться бронзові нагороди. Відтак у битві за “золото” зійдуться “Ужгородські вовки” та “Синевир”, а “Шахтарські барси” та “Спартак” боротимуться за “бронзу”.
Неділя:
Черговий зимовий одноденний похід. З невисоких вершин, що розташовані в околицях с. Поляна відкривається мальовнича панорама на навколишні гори та долини від словацького кордону до Полонини Боржави. Цього разу ми вам підготували компактний та гарний маршрут: с. Поляна – г. Вуяжов (Вуляхова) – г. В. Ясенівка (767 м.) – г. М. Ясенівка – ГЛК Kateryna (Поляна).
Основна група їде з м. Ужгород до м. Свалява рейсовим автобусом Ужгород – Міжгір’я.
Деталі та обов’язкова реєстрація: +380 67 958 3820 (Орест).
Ужгород, Ресторан Country Club, вул. Запорізька 2а, 12:00
– Четвертий Beauty Brunch вже до Дня святого Валентина. Зимова тематика, неймовірна фотозона, декор, ведучий, величезна кількість подарунків, а головний сюрприз точно вас вразить. Три наздвичайні спікери поділяться з вами найспекотнішими темами, – кажуть організатори.
Вартість квитка 600 грн.
Ужгород, Совине гніздо
Ужгород, філармонія, 16:00
Заслужений артист України Олександр Садварій у рамках мистецького проекту «Sunday performance» презентує нову програму. У ній візьмуть участь: солістка філармонії Анастасія Вишневська, вихованка медико-реабілітаційного центру «Дорога життя» Юляна Кастран, ансамбль «Закарпатські візерунки». Керівник – Оксана Хижун, ведуча – Ольга Донецька.
Скуштуйте аторські шоколадні цукерки та плитки у Boutique le Chocolat в Ужгороді на проспекті Свободи, 55.
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