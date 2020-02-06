Вихідні на Закарпатті: 7-9 лютого

У програмі:

Вхід за попереднім бронюванням – 150 грн, на місці – 200 грн. У вартості: примірник одного з номерів журналу Унікум, який оберете, і келих вина від Стариці. Кошти з квитків будуть спрямовані на випуск дев’ятнадцятого номеру журналу Унікум.

Замовлення квитків за тел.: 050 372 27 23 (Тетяна).

Медовуха фест

Ужгород, Совине гніздо

Продукція бджільництва

Приготування та дегустація медівки

Фермерський ринок

Закарпатська кухня

Концертна програма

8 лютого

Вистава “З Училища”

Ужгород, драмтеатр, Мала сцена, 18:30

2 роки Betyár Grill

Ужгород, Betyár Grill, Швабська 26, з 14:00 по 19:00

– Проекту Бетяр Гриль виповнилось два роки, тому ми хочемо це весело та смачно відсвяткувати! Багато що відбулось за цей час, буде про що поговорити, що пригадати. Вже на вході вас чекатиме зігріваючий велкам-дрінк, після чого головний бетяр Едгар Петі проведе майстерклас з приготування чогось дуже смачненького. Звісно ж, все це будемо дегустувати. Федір Шандор розповість цікаві та корисні факти, проведе конкурси з подарунками. Все це під акомпонемент американських грилів та смачного барбекю, – кажуть у закладі.

Замовити столик можна за телефоном: 099 541 33 15.

Презентація нового курсу у студії “Косиця”

Ужгород, скансен, 12:00

Студія займається відтворенням унікальних закарпатських сорочок, навчає призабутих технік і вишивальних швів. Вже цієї суботи у скансені презентація одного з найцікавіших вишивальних проектів студії під назвою “Сорочка заспульниця”.

Чемпіонат Закарпаття з хокею

Цими вихідними, 8 та 9 лютого, в Ужгороді на льодовій арені “Ice Land” (стадіон “Авангард”) відбудуться фінальні поєдинки Чемпіонату Закарпаття з хокею. Відповідно до регламенту змагань, дві команди лідерів чемпіонату змагатимуться за звання чемпіона, а дві інші з’ясовуватимуть, кому дістануться бронзові нагороди. Відтак у битві за “золото” зійдуться “Ужгородські вовки” та “Синевир”, а “Шахтарські барси” та “Спартак” боротимуться за “бронзу”.

Субота:

9.00 Ужгородські вовки Синевир 1 фінальна гра

10.30 Шахтарські барси Спартак 1 гра за 3 місце

Медовуха фест

Ужгород, Совине гніздо