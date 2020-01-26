Ice Ice Baby: все про роботу ковзанок в Ужгороді та Берегові

Зима не завжди тішить тривалим снігом у наших містах. Утім це аж ніяк не впливає на зимове дозвілля. В Ужгороді та Берегові – точно. З грудня в обох містах працюють ковзанки Ice Land.

Розповідаємо вам про їхню роботу та нове у цьогорічному сезоні.

Ковзанки працюють в Ужгороді на вулиці Івана Франка, 1 (стадіон Авангард) та в Берегові біля будинку культури. Це справжнє місце для зимового відпочинку. Окрім звичайних катань Ice Land – це також і заняття з хокею, індивідуальні заняття із тренером та корпоративні катання.

У будні дні ковзанка працює з 11:00 до 22:00, у вихідні – з 9:00 до 22:00. За допомогою новітнього устаткування є змога підтримувати відмінну якість льоду упродовж усього сезону, а катання на ковзанах можливе навіть за плюсової температури.

Сеанс катання триває 45 хвилин. Вартість у будні дні складає 60 грн, у вихідні та святкові дні – 70 грн. Мати власні ковзани не обов’язково – на майданчику завжди можна взяти все необхідне льодове спорядження на прокат. Для маленьких відвідувачів є ведмедик-помічник, який допоможе опанувати початкові техніки катання. Окрім того, інструктори ковзанки завжди готові прийти на допомогу.

– Цього року ми змінили технологію заливки ковзанки: під льодом ми зробили подушку з піску. Що вона дає? Коли починається процес заморозки, спочатку замерзає пісок, утворюючи одну цілу площу тверду як бетон. За допомогою цієї подушки ми втратили менше води під час заливки, а лід краще себе почуває під час сонця, – кажуть на ковзанці.

Розміри льодової арени в Ужгороді – 1456 квадратних метрів, а в Берегові – 800.

Засновники IceLand Василь Ябрик та Ростислав Ярема з юнацтва є шанувальниками хокею. Регулярно беруть участь в змаганнях в складі команди «Закарпатські ведмеді». Саме тому народилася ідея створення ініціативної групи Закарпаття, в рамках якої був заснований соціальний проект дитячої секції з хокею. Долучитися до неї можуть хлопці від 5 до 13 років.

– Я сам грав у хокей в ПАДІЮНі, коли мені було 12-13 років, але після паводку так сталося, що каток перестав існувати, бо усе обладнання було знищене водою. Все життя мріяв стати хокеїстом, але обрав все таки бізнес. Втім ідея з хокейним спортом мене не відпускала, тому ми створили платформу, на якій зможуть тренуватися хокеїсти та розвивалося фігурне катання. Додатковий бонус для мешканців міста, які не задіяні в цьому спорті – звичайні масові катання, – каже президент федерації хокею Закарпаття Василь Ябрик.

Великої популярністю користуються на ковзанці також соціальні катання, які проходять в будні з 11:00 до 15:45.

– Важливим для нас також є наш проект соціальних катань. Ми залучаємо школи та запрошуємо дітей на безкоштовні катання. Саме на них багато дітей захоплюються льодом та потім приходять до хокейних груп. Утім і без цього це добрий варіант для проведення дитячого дозвілля та загального оздоровлення, – каже засновник компанії.

Ковзанка вже працює сьомий рік. Але попереду чимало планів та амбіцій.

– Наша мрія та план – відкриття круглорічної льодової арени, адже підготувати спортсмена, який займається лише 3 місяці на рік, просто неможливо. Діти, які починають грати в хокей, у підсумку їздять на тренування за кордон або ж переїздять жити в Чехію, Словаччини, Угорщину, Польщу. Нам би хотілося зробити для них достойну платформу для тренувань тут, в рідному місті, – розповідає Василь Ябрик

Контакти:

Ужгород, Івана Франка, 1 (стадіон Авангард)

Берегово, біля будинку культури

Графік роботи: з 11:00 до 22:00 у будні, та з 9:00 до 22:00 у вихідні

iceland.com.ua

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Фото: Карл Смутко