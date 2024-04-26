Інститут Масової Інформації оприлюднив “білий список” ЗМІ

Інститут Масової Інформації (ІМІ) оприлюднив список прозорих та відповідальних медіа у першому півріччі 2024 року.

Моніторинг Інститут проводить щопівроку і цього разу до списку ввійшли 11 медіа: Суспільне Новини, Радіо Свобода, Українська правда, Бабель, hromadske.ua, Texty.org.ua, ZN.UA, espreso.tv, Слово і діло, Тиждень та Громадське радіо.

До переліку доєдналися п’ять нових медіа: Радіо Свобода, “Тексти”, Громадське радіо, “Український тиждень” та “Слово і діло”.

З методологією дослідження можна ознайомитися за посиланням. На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару.

На другому етапі, пояснюють в ІМІ, дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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