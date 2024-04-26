В школах Ужгорода з’являться поліцейські безпеки

Патрульна поліція Закарпаття створює “Службу освітньої безпеки” для захисту дітей у школах. З вересня спочатку у 20 школах Ужгорода з’являться спеціально підготовлені правоохоронці, готові оберігати учнів від різноманітних загроз. Інформацію про це Varosh підтвердив речник Патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Він пояснив, що цей проєкт ініційований керівництвом Національної поліції України і зумовлений воєнним станом і війною в країні. Основними напрямками його роботи буде створення безпечного середовища в школах за присутності поліцейського.

Серед основних напрямків роботи, основних моментів, про які дбатиме правоохоронець у школі будуть запобігання та виявлення заборонених та наркотичних чи вибухонебезпечних речовин у дитячому середовищі, введення пропускного режиму в школах, реагування усіх учасників навчального процесу на сигнали повітряної тривоги, комунікація з екстреними службами, недопущення булінгу та насильства серед учнів, обов’язкове встановлення спецрамок та металодетекторів, проведення індивідуальних занять психологів з учнями, які схильні до порушень, участь у батьківських зборах та педрадах тощо.

В Управлінні Патрульної поліції Закарпатської області відкривається 24 посади для укомплектування цього відділу, сказав Ернест Завадський.

— У кожному класі є класний керівник і про виявлені порушення або підозри на порушення поліцейський повідомлятиме класному керівнику і батькам або опікунам, — пояснив він.

З часом поліцейські безпеки з’являться у всіх школах міста та області.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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