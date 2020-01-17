Credoclinic: доказова медицина, соціальна відповідальність та інноваційність

В Ужгороді відкрився новий лікувально-діагностичний центр, який має на меті керуватися лише принципами доказової медицини, демонструє що таке справжня соціальна відповідальність та переконує, що такого інноваційного підходу до пацієнта та його обслуговування ще не було в області. Розповідаємо про усе по черзі та знайомимо вас із засновниками проекту – подружжям Наталією та Юрієм Рубіш.

– Ідея Credoclinic народжена в серці. Звісно, головне – це професіонали, адже це медичний заклад. Але, на наше переконання, це те місце, яке має змінити уявлення про спілкування лікаря і пацієнта. Це проект про людяність та щирість. Коли відносини побудовані на правильних принципах, то і медична допомога є більш дієвою. Credoclinic – це втілення наших життєвих принципів, цінностей та поглядів у професійній діяльності. Наша клініка – це місце, яке покликане дарувати людям добро, віру, а також забезпечувати повний контроль та турботу за здоров’ям. Хоча фізично ми почали працювати над цим проектом у 2019 році, але насправді усе почалося з того, що майже 20 років тому ми сказали одне одному «так» і обрали спільний вектор у житті. Ми багато років у медицині, але повністю втілити наші ідеї, переконання та бажання нам вдалося лише в цьогоріч з відкриттям Credoclinic, – розповідають Юрій та Наталія.

Професійні лікарі та менеджери, турбота про кожного пацієнта, сучасний та продуманий дизайн – ось, що суттєво виокремлює клініку. Послуги клініки: первинна допомога, сімейна медицина, педіатрія, терапія, вузькі спеціалісти, гінекологія, гемостазіологія, гастроентерологія, неврологія, кардіологія, нефрологія, урологія, пульмонологія, ортопедія і травматологія, вакцинація, УЗД, лабораторна діагностика.

– Звичайно, що відкриття такого масштабного проекту – завдання не з простих. Але усі труднощі стають незначними, коли поряд з тобою люди, які допомагають та підтримують кожного дня. Це не проект двох людей, ми зробили його разом зі своїми однодумцями. Багато чого робили власними руками, з колективом. Це найприємніше – коли ти бачиш поряд людей, які живуть тими самими прагненнями, що й ти. Наша команда – це люди, до яких зі спокійним серцем поведеш своїх дітей та батьків. Це ті, у кому чудово поєдналися професіоналізм та людяність, – переконують Юрій та Наталія.

Засновники клініки поставили собі за мету, ще на етапі будівництва та ремонту, створити умови для комфортного отримання медичних послуг для людей з інвалідністю – маломобільних, з проблемами зору та слуху. На першому поверсі є соціальний туалет, який розрахований на перебування на інвалідному візку. Також є пандус зроблений відповідно до норм і є справді зручним у користуванні. Наразі відбувається можтаж ліфта, яким зможуть користуватися люди на візках. Таким чином вони матимуть комфортний доступ до кожного лікаря. Варто зауважити і про двері до кабінетів лікарів, які також відповідають розмірам візків. Контрасти у дизайні дозволяють слабозрячим людям краще орієнтуватися у просторі. Написи на кабінетах вирізані таким чином, що вони можуть їх прочитати. А вже незабаром з’явиться і дублювання багатьох важливих написів у клініці шрифтом Брайля. Є домовленість з перекладачем для нечуючих, якщо в цьому виникне потреба.

– Проблема відсутності турботи про людей з інвалідністю – це не лише про наше місто, а про всю країну. Чи можемо ми змінити її глобально? Напевно – ні. Але найдієвіший шлях – починати з себе, тому розуміючи, що ми можемо все закласти в медзакладі на етапі будівництва, в першу чергу проговорили ці моменти – пандуси, вбиральні, відсутність порогів, ширину дверей, ліфт. Нам важливо, аби в нашій клініці діти, люди, які заходять на двох ногах, на милицях чи заїжджають на візочку, почували себе однаково комфортно, – каже Юрій Рубіш.

У Credoclinic створили максимально комфортні умови для маленьких пацієнтів – великий дитячий куток в зоні очікування та маленькі куточки в кабінетах педіатрів. Окрема кімната для мами і малятка, де є змога у спокійній обстановці погодувати дитину та перепеленати.

– Сказати, що мені все подобається в кабінеті педіатра – це не сказати нічого. Все продумано до найдрібніших деталей – де може бути мама, де дитина, усе необхідне обладнання, світло, робоче місце лікаря, місце огляду маленької та старшої дитини. Тут лікар справді може займатися безпосередньо своєю роботою, не переймаючись про те, що чогось не вистачає або щось працює не так як слід. Тому тільки працювати, отримувати від роботи задоволення та віддавати усе краще нашим маленьким пацієнтам, – каже дитяча лікарка Олена Тодорова.

Контакти:

Адреса: Ужгород, Капушанська 6А

Телефон: 050 911 33 00

Графік роботи: пн-пт з 8:00-19:00, сб з 8:00-16:00

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Фото: Карл Смутко