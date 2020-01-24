Ґомбичка в Німеччині: як ужгородці досліджували неформальну освіту у Європі

Освітній клуб «Ґомбичка» продовжує досліджувати неформальну освіту в її кращих проявах. На початку грудня цього року нам вдалося втілити в життя «Культурну експедицію» до Німеччини. Ця освітня поїздка для батьків із дітьми дала змогу дослідити, як місто може стати освітнім простором: як влаштований громадська інфраструктура з думкою про найменших (дитячі майданчики, транспорт тощо), як розроблені дитячі та сімейні програми в музеях та галереях, формальна та неформальна освіта у Німеччині.

У нашій команді – психологи, культурні менеджери, викладачі, люди, які займаються неформальною освітою. Зараз ми хотіли би поділитися отриманим досвідом із зацікавленими фахівцями та батьками тут, на Закарпатті. Ми підготували ряд статей, в яких детально розкажемо про свій досвід, отриманий у Німеччині. Сподіваємося, що це стане поштовхом для цілого культурного сектору – знаком, що багатьом дорослим слід стати відкритими до дітей та їхнього розвитку, реорганізувати свою роботу, розробити сімейні й дитячі активності, чи просто зрозуміти дитину та її світ.

Давнім другом Ужгорода в україно-німецьких стосунках є Пітер Ері (PDUM Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e. V.). Саме завдяки його натхненню та підтримці ми змогли отримати «зелене світло» у запланованих завчасно локаціях. У програмі тижневої поїздки були: замок-біостанція (Bioversum Jagdschloss Kranichstein), Державний театр (Staatstheater Darmstadt) та Гессенський державний музей (Hessisches Landesmuseum Darmstadt) у Дармштадті, виставковий зал Shirn (Schirn Kunsthalle Frankfurt) та музей Struwwelpeter (Struwwelpeter-Museum) у Франфурті-на-Майні, вальдорфська школа та садок.

Проект було реалізовано за власні кошти.

У цій статті – коротка розповідь про замок-біостанцію Bioversum Jagdschloss Kranichstein у Дармштадті.

Bioversum – 11 років еволюції

28 вересня 2008 року на площі 500 м2 було відкрито біоверсум Kranichstein – музей біорізноманіття. Біоверсум є частиною ансамблю Jagdschloss Kranichstein – це старовинний мисливський замок. Музей розміщений в центральній частині історичної будівлі, що додатково вміщує в собі готель, приватні апартаменти, навчальні лабораторії та капличку. Розташований в культурному ландшафті з надзвичайною різноманітністю видів і середовищ існування: від букового лісу з природними потоками, рибних ставків, лук та полів до історичного парку замку. Як свідчення історії держави Гессен-Дармштадт, це живий приклад того, як тісно культурна історія переплітається з природною історією.

Буковий ліс є частиною культурного ландшафту та екосистемою міжнародного значення. Німеччина має найбільшу частку букових лісів у всьому світі, найбільша площа яких розташована саме в Гессені, тому вони знаходяться під особливим захистом.

Приватний музей «Біоверсум» поставив собі за завдання донести важливість біорізноманіття до всіх зацікавлених людей на прикладі букового лісу та пов’язаних із ним середовищ існування.

Наш досвід

10-15 хвилин прогулянки від громадського транспорту і перед нами відкривається вид доглянутої історичної будівлі в зеленій оазі. Музей розпочинається з невеличкої зони (Pausenecke), де можна перевести подих та підгодувати зморених свіжим повітрям дітей.

На вході нас зустрічає біолог Скарлет Умлауф. (SCARLETT UMLAUF) – куратор освітньої діяльності зауважує, що володіє англійською погано і разом з тим продовжує спілкування нею вільно (як ми потім зрозуміємо, це типовий прояв скромності німців). Декілька вступних слів знайомства і одразу переходимо до квесту для дітей, що розкриває головну суть діяльності музею: пояснити основні екологічні, біологічні та культурні зв’язки. Для цього діти пробують відшукати та інтуїтивно з’єднати два предмети, зображені на захованих в приміщенні картинках, які так чи інакше взаємодіють в природі.

Доки відбувається квест, всі постійно «підвисають» на інтерактивностях «Біоверсуму».

Експонати запрошують зазирнути у маленькі отвори шухлядок, розглянути дрібні насіння, комах, гербарій; послухати аудіо звуків природи; приміряти типові артефакти тогочасних науковців та багато іншого, що стимулює задіяти всі сенсорні аналізатори дитини.

Вихідний день – в музеї стає людно. Несподівано до нашої освітньої експедиції долучаються німецькомовні діти, розглядають інтерактивності разом, весело спілкуючись універсальною дитячою мовою.

В інших залах святкують день народження одного з гостей. Така типова опція для європейських музеїв – 2-3 годинна програма для дітей з іграми, майстеркласами та легким перекусом.

Переходимо в навчальну лабораторію. Перше враження – це справжній рай систематизації творчих ідей. Єдина картотека з іграми та їх описом легко зорієнтує вас в тисячах коробочок природнього матеріалу. Пані Умлауф зауважує, що в першу чергу – це для вчителів та практикантів, які можуть самостійно провести заняття.

Матеріалу багато, але нічого такого, що не міг би собі дозволити звичайний шкільний біологічний клас в українській школі. Каміння, кора бука, пір’їнки тварин – все, що ви бачите навколо, тут використовують як матеріал для освітньої гри.

Тут стає зрозуміло, чому «Біоверсум» вважає себе рупором у викладанні науки. Ця кропітка робота над ідеями закладає системність в розумінні навколишнього світу. І, звісно, це зовсім інший спосіб засвоєння інформації – якщо до всього можна доторкнутися, погратися, дослідити в деталях, то нудні рядки з підручника оживуть і запам’ятаються надовго.

Пані Умлауф наголошує, що навчальний проект завжди розділений на навчання в лабораторії та навчання на природі, щоби діти могли закріпити всі отримані знання і співвіднести вивчене з живими прикладами.

Світові тенденції тут також підхоплюють, перетворюючи їх на заняття. За коробками з природнім матеріалом знаходимо матеріал із food sharing. Це такий рух, поширений у великих містах розвинутих країн, коли люди забирають якісну і ще цілком свіжу їжу, яка приречена бути викинутою на смітник, і роздають її всім бажаючим. Наприклад, супермаркети повинні викинути нерозпроданий товар, у якого спливає термін придатності, а хлібний магазин викидає булочки, бо зранку кудись треба складати свіжоспечені. Так і тонни шоколадних Сант вже нікому не продаси після Різдва, хоча у них термін придатності скінчиться через рік. У «Біоверсумі» діти переплавляють новорічні солодощі на нові фігурки, при цьому вчаться працювати матеріалом і отримують радість від зробленого своїми руками.

Говоримо про птахів. Доки дорослі зайняті розгляданням лабораторії, дітям дають час подумати: яким чином речі на столі пов’язані з пір’ям птахів. А ви здогадаєтеся? Подушка, камуфльовані штани, червона машинка, парасолька, пов’язка для голови. Так ми швидко вивчаємо функції пір’їни – захист тіла і м’який матеріал для гнізд, маскування в середовищі, демонстрація свого статусу й спроби привернути увагу самок, захист від води й холоду.

Використовуємо лего і говоримо про те, як в природі весь органічний матеріал зводиться до основних молекул, що є основою для росту всіх рослин і тварин. Основні модулі однакові – але форма відрізняється. Так само фігури з лего в дитячих руках набувають різних форм. Граємо в настільне меморі, шукаючи спільні та відмінні ознаки комах, вчимо назви. Одразу з’являється живий інтерес та азарт для досліджень.

Вуличні наукові станції вражають, і діти непомітно проводять ще годину, досліджуючи голоси птахів через аудіоімітатори; розшукуючи, на яких деревах люблять селитися ті чи інші птахи; вивчають основи класифікації рослин через захоплюючу ігрову станцію; комунікацію через ігрову телефонну станцію. Всюди встановлено багато рухомих труб-мікроскопів, які допомагають сконцентруватися і розгледіти активне життя у траві. На території Біверсуму помічаємо теплицю, макет зі штучною річковою течією, муляжі нори хижого звіра та багато іншого.

Залишаємо цей освітній рай з великим захопленням і безліччю питань в голові.

Освітній клуб «Ґомбичка», спеціально для Varosh