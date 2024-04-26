FreeZNO: від вересня найкращі вчителі Виноградівської громади готували школярів до НМТ

Унікальний проєкт FreeZNO з вересня 2023 року втілювали у Виноградівській громаді: майже щодня вчителі шкіл проводили онлайн-уроки для випускників, які незабаром складатимуть НМТ.

Як розповів у коментарі Varosh ініціатор проєкту FreeZNO Максим Молнар, задум, впроваджуваний Відділом освіти, молоді і спорту Виноградівської міської ради, полягав у тому, аби допомогти одинадцятикласникам краще підготуватися до складання НМТ, покращити їхні знання та результати.

«Насправді, онлайн-курси до НМТ практикують багато різних громад області, однак зазвичай їх проводять у формі інтенсивів, розрахованих на 2–3 місяці. Ми ж вирішили ґрунтовно підійти до цього питання і розпочали підготовку ще у вересні 2023 року, аби охопити якнайбільше теоретичного матеріалу», – розповів Максим Молнар.

В онлайн-режимі вчителі усіх без винятку 22 шкіл громади проводили підготовчі уроки з кількох предметів: окрім обов’язкових для НМТ української мови, історії України та математики, також відбувалися заняття з англійської мови, фізики, біології, хімії та географії.

Перші три уроки з кожного предмета проводили відповідні консультанти Виноградівського центру професійного розвитку педагогічних працівників, після чого естафету вже перейняли вчителі шкіл. Усі заняття вчителі проводили на волонтерських засадах. Однак за кожний проведений урок від центру професійного розвитку педагогічних працівників отримали сертифікат про підвищення кваліфікації. Таким чином, вчитель, який провів три онлайн-уроки в межах проєкту, звільнявся від проходження щорічних курсів підвищення кваліфікації.

«Ми розробили цей механізм, аби заохотити вчителів до проєкту та підвищити мотивацію, оскільки підготуватися до одного такого уроку для вчителя насправді – дуже великий труд. Адже за одне заняття вчитель мав охопити одразу цілу тему з програми НМТ, а це дуже непросто: у школі одна така тема зазичай вивчається впродовж місяця», – сказав Максим Молнар.

Загалом за час впровадження проєкту було проведено понад 200 уроків. Всі відеозаписи занять зберігаються на сайті FreeZNO, доступ до якого обмежений: переглядати відеоуроки можуть лише учні Виноградівської громади. Станом на нині, відео на сайті переглянули 6132 рази. Зважаючи на те, що у школах Виноградівської громади цього року є близько 500 випускників, інтенсивність переглядів відео вказує на їх актуальність та потрібність, зазначив Максим Молнар.

По завершенні проєкту у школах громади провели моніторинг успішності засвоєння знань. Вперше його проводили без залучення вчителів: випускники виконували тести у спеціальній онлайн-програмі, яка одразу рахувала кількість балів і показувала підсумковий результат. Таким чином, школярі одразу могли побачити, що саме їм варто додатково довчити під час підготовки до НМТ і зрозуміти, як тестування відбуватиметься в майбутньому.

Проєкт FreeZNO у Виноградівській громаді планують продовжувати й на наступного року. Разом із тим, готові ділитися успішним досвідом і з колегами з інших громад.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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