Скарги на стан ужгородських доріг та міста найпоширеніші на платформі “Відкрите місто”

Скарги на стан ужгородських доріг та міста найпоширеніші на інтернет-платформі “Відкрите місто”. За 2023 рік через платформу на адресу виконкому надійшло 325 повідомлень від ужгородців, з яких було вирішено 95. Протягом першого кварталу 2024 року надійшло 29 повідомлень, з яких було вирішено 6, повідомили в Ужгородській міськраді на запит Varosh.

Загалом, краудсорсингова інтернет-платформа “Відкрите місто” створена для взаємодії мешканців з місцевою владою та комунальними підприємствами, а також для самоорганізації громадян. Для цього в ній існують 2 розділи: “Проблеми” та “Корисні об’єкти”.

Торік найпоширенішими скаргами були ями на проїжджій частині чи тротуарі (102, з яких 13 вирішено), погана якість дорожнього покриття (27/4), неналежний стан тротуарів і пішохідних доріжок (21/3), несправна/ відсутня зливова каналізація (4/3), а також відсутність пандусів, сміття на прибудинковій території, погане освітлення вулиць тощо. Цього ж року, за перший квартал, ями залишились популярними (15 повідомлень з 29), чимало скарг на ями на проїжджій частині/тротуарі, несанкціоноване сміття у дворах, погане освітлення вулиць та відкриті каналізаційні люки.

На платформу “Відкрите місто” повідомляють: строки роботи з повідомленнями визначаються кожним містом індивідуально. Попередньо перевірка проблем місцевим модератором триває до 2-х робочих днів. Відповідальна комунальна організація приймає в роботу проблему не пізніше ніж на 3-й робочий день.

“Якщо автор повідомлення вважає, що проблему не вирішено, або вирішено не якісно, він має можливість повторно її відкрити, обґрунтувавши свої дії”, — попереджають на ресурсі.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина: вулиця Минайська, а також скрини з платформи “Відкрите місто”

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