10 подій, які варто відвідати на Закарпатті цими вихідними

6 лютого

Виставка живопису “Барви сонця”

Салон “Диптих”, Ужгород, вул. Підгірна, 31а

В ужгородському салоні Диптих відкрилася виставка живопису Марини Кісів – “Барви сонця”, триватиме експозиція до 31 березня.

До речі, Марина Кісів – чемпіонка з бодібілдингу, вона не має художньої освіти, а живопису навчається самостійно та дистанційно.

Чин. Закаратський канон

Ужгород, Орлина вулиця, 1, виставково-презентаційний зал видавництва «Ґражда», 16:00

«ЧИН. ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАНОН». Під таким гаслом 6-го березня відбудеться мистецька акція «ПОСТАМЕНТ ДЛЯ Ф. П.» з нагоди 110-ї річниці від дня народження Федора Потушняка.

Організатори: видавництво «Ґражда», Науково-мистецький клуб ім. Василя Довговича, ГО «Історичний клуб “Красне Поле”». Арт-промоутери письменник Василь Горват та літературознавець Наталія Ребрик. Модерує Іван Ребрик. В експозиції ‒ керамічні роботи Маріанни Пап-Малеш із серії «Народні вірування Федора Потушняка».

ХVII Міжнародний фестиваль вина в Берегові

Площа Лайоша Кошута

– Запрошуємо відвідати подію та посмакувати кращими винами та закусками до напою під час традиційного міжнародного фестивалю вина протягом 6-8 березня на центральній площі міста. Офіційне відкриття відбудеться 7 березня о 12.00. Протягом фестивальних днів на пл. Кошута діятиме ярмарок та запланована концертно-розважальна програма, – кажуть організатори фестивалю, Берегівський винний лицарський орден св. Венцела.

7 лютого

Varosh Talks 7: Волонтер С.Притула: розповідь від першої особи

Панорама Лаунж, Льва Толстого 5, Ужгород, 14:00

У суботу, 7 березня, відбудеться 7-а за ліком і перша в цьому році відкрита дискусія у форматі «Varosh talks».

Головним героєм дискусії стане шоумен Сергій Притула, який на ці 2 години постане перед аудиторією, перш за все, волонтером, який підтримує українську армію, та небайдужим українцем. Дискутуватимемо про важливе.

Модератором дискусії буде Віталій Глагола.

Місцем проведення Varosh Talks 7 ми обрали заклад Panorama by Kashtan, який не просто добре відомий ужгородцям, закарпатцям та туристам, а й давно вже перестав бути просто розважальним закладом. За запрошенням власника і героя однієї з наших дискусій Милослава Баганича, на час Varosh Talks заклад перетвориться, перш за все, на громадський простір.

Довідка за контактами: the.varosh@gmail.com або +380953275590

Більше про наші дискусії Varosh Talks ви можете дізнатися в матеріалах: тут, тут, тут, тут.

Сергій Притула. Гумор-шоу «Вар’яти»

Ужгород, драмтеатр, 17:30, 20:00

КВИТКИ: ТЦ “ДАСТОР”, каса драмтеатру та онлайн.

POLYGLOT MOVIE CLUB

Навчальний центр “Поліглот”, Мукачево, І.Зріні, 30, 18:00

– Запрошуємо класно провести вечір, переглядаючи фільм та попрактикувати англійську. Зустрічаємось в Поліглоті для перегляду фільму ‘Passengers’! Ми будемо: дивитись кіно мовою оригіналу; вивчати нову лексику; практикувати навички слухання та говоріння. З нас – великий екран, проектор та снеки, а з тебе – гарний настрій, – кажуть у навчальному центрі.

Для рівнів Pre-Intermediate та вище. Тривалість 2,5 години. Вартість – 140 грн. (Для студентів Поліглоту вартість участі 120 грн).

Реєстрація обов’язкова: 099-798-39-79.

8 лютого

Денна вечірка у Панорамі

Панорама лаунж, Ужгород, площа Льва Толстого, 5, 14:00

В Ужгороді вперше організують денну вечірку. Ось що про неї кажуть організатори: Хто сказав, що вечірка має бути саме вночі? Адже ритм життя і розклад справ не кожного спонукають тусити до ранку, і проспати щось цікаве наступного вихідного дня… Тож ми спробуємо і в Ужгороді приєднатися до традиції денних вечірок, що пропагують легкий формат розваг, зустрічі з друзями, цікаву музику і якість звучання. Ідею нам підкинули Ксенія Палфі і Наталія Жданова, які саме тепер анонсують Night is For у Києві, за що ми їм вельми вдячні. Напівгучний лайн-ап – від діджеїв Jaco, Oleggio, Fallen Fox, Plisov, Eshka та Rythmique.

Весняна вечірка без стереотипів. 8 березня для всіх!

Starytsya Bar, Фединця 52а, 19:00

Ось, що пишуть про подію організатори:

Оголошуємо найбижчу неділю днем без стереотипів! Ми однаково раді бачити і чоловіків, і жінок. Ніяких тюльпанчиків і пряників у формі вісьмірки. Пригощаємо гарним настроєм, музикою, готуємо подарунки для всіх.

Яка програма? По-перше, танці. З нами професійний інструктор Zumba with Valentina Kasych. Абсолютно різна музика, можливість випробувати на собі різні стилі. Парних танців не буде, тому можна сміливо приходити. На чоловіків ніхто кидатися не буде. Танцюємо для насолоди!

По-друге, тату. Здивовані? Так отож! Послухаємо, як майстри Студія VeAn tattoo Ужгород професійно і з гумором спростовують найпоширеніші міфи щодо татуювань. Можна буде і своє питання задати, і в неформальній обстановці обговорити з майстром свою тату-мрію. А може відразу і на сеанс записатися? Тим більше, що, VeАn Tattoo розіграють серед учасників заходу сертифікати на свої послуги.

Вхід вільний! Але радимо бронювати столики заздалегідь, бо найкращі місця займають швидко. Просто телефонуй на 0956672226.

Концерт “Легенда про кохання”

Закарпатський академічний музично-драматичний театр, Льва Толстого 12, Ужгород, 18:00

– Легенди, казки та розповіді про кохання – одні з найстаріших історій на Землі. Адже яка ще сила може долати будь-які випробування, прокляття, дарувати життя і рятувати світи? І коли думати про кохання як не з початком весни? Розповідатиме свою власну Легенду про кохання найромантичнішою мовою – мовою музики – 8-го березня у Закарпатському драмтеатрі відомий та улюблений публікою львівський симфонічний оркестр LUMOS Orchestra разом із чарівними солістами. То буде вечір надзвичайно зворушливий та неймовірно романтичний. Добірка музики цього концерту перевірена часом та нашими серцями. Класика, знана та улюблена кожним: “Ла Ла Ленд”, “Титанік”, “Форест Гамп”, “Вічне сяйво чистого розуму”, “Великий Гетсбі”, “Мулен Руж”, “Форма Води”, “007: Координати „Скайфолл“, “Віднесені вітром”, “500 днів літа”, “Красуня та чудовисько”, “Легенда про піаніста”, “Ромео та Джульєтта”, “Чужоземка”, “Особистий охоронець”, “Перл-Гарбор”, “Армагеддон”, – кажуть організатори.

Куди ще піти?

Скуштуйте запечений рол із вугрем чи лососем або гарячий рол із лобстером чи устрицями у “Chizay. Мала Гора” (Берегово, вул. Мужайська, виїзд із міста – 500 м у напрямку м.Виноградів)

Що ще почитати?

Varosh