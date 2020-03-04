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У Мукачеві можна буде політати над замком Паланок

4 Березня 2020 82

У Мукачеві вигадали нову атракцію – можна політати над замком Паланок на повітряній кулі. Цю послугу пропонує екскурсовод Максим Адаменко.

Куля здіймається неподалік замку, на відстані 300 м, і набирає 100 м висоти.

Один політ – 10 хвилин. За словами Максима, цього часу вдосталь, аби помилуватися краєвидами і зробити селфі.

Підйом повітряною кулею над замком Паланок

Нова атракція в Мукачеві – Підйом повітряною кулею над замком Паланок! Яскравий подарунок на день народження або важливу дату ;)Куля злітає поруч з замком, на відстані 300 м і підіймається на висоту 100 м – яскраві краєвиди і враженя ГАРАНТОВАНІ!Тривалість підйому-спуску – 10 хвилин. Вдосталь часу для насолоди краєвидами і селфі :)Атракція відбувається за сприятливої погоди (вітрова ситуація).Квитки на повітряну кулю діють до повного використання! Якщо погода не дозволила піднятись в призначену дату, то квитки діють на наступний раз.Придбати квитки і зареєструватись на Атракцію ви можете за посиланням – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgRW3a4MOqYSm61Upb_G2P7k7NjZqf0Fapx_kGnhVKmeOwWw/viewform• Вартість – 350 грн з особи• Тривалість підйому-спуску: 10 хвилин.• Висота підйому: 100 м.• Кількість пасажирів: 2-3 особи.• Максимальна загальна вага пасажирів: 190 кг.

Gepostet von Екскурсії з Максом Адаменко am Sonntag, 1. März 2020


Атракція відбувається за сприятливої вітряної погоди.

Квитки можна придбати завчасно в подарунок.

Квитки і реєстрація тут.

Кілька історій до теми:

Varosh

Фото: Royal Present

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