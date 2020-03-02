Чим здивує новий BMW Х6: детальний огляд автомобіля

В останній день зими, який трапляється раз у чотири роки, офіційний дилер BMW в Закарпатті – Ідеал М презентував Абсолютно Новий BMW Х6.

Це вже третє покоління культового спортивного SAC (Sports Activity Coupe), родоначальника цього сегмента автомобілів. І це вже 7 прем’єра від Ідеал М новинок баварського виробництва у Закарпатті протягом існування дилера.

– Вечір був організований у найкращих традиціях заходів BMW: алкогольні напої, неординарні коктейлі, подарунки, неперевершена музика від Крістіана Рітмік – діджея та саунд-продюсера з Києва, та звісно неймовірне представлення нового BMW X6. Для знайомства публіці було запропоновано два нових BMW X6, кожен гість мав змогу оглянути автомобілі, дізнатися про нові характеристики та звісно міг записатися на тест-драйв, щоб оцінити переваги за кермом, – кажуть в Ідеал М.

Трохи технічної інформації:

У порівнянні з попередником габарити автомобіля трохи змінилися: на 26 мм виросла довжина (4 935 мм), на 15 мм збільшилася ширина (2 004 мм), а колісна база розтяглася на 24 мм (до 2 975 мм). Обсяг багажника не змінився (580 літрів), однак можливостей для трансформації стало більше завдяки задньому сидінню, яке складається в пропорції 40:20:40.

Новий THE X6 першим серед всіх автомобілів марки отримав підсвічування решітки радіатора BMW Iconic Glow. Внутрішня частина решітки підсвічується м’яким білим світлом при відмиканні та розблокуванні автомобіля, крім того, водій може активувати роботу підсвічування навіть при русі автомобіля.

Ще одна особливість нового автомобіля – панорамний скляний дах Sky Lounge, прозора поверхня якої збільшилася на 83% в порівнянні з автомобілем попереднього покоління. У дах вмонтовано понад 15 000 світлодіодних елементів, що імітують зоряне небо. У стандартне оснащення входить світлова доріжка з функцією підсвічування підходу до дверей.

THE X6 доступний з пневмопідвіскою всіх коліс з п’ятьма рівнями і автоматичним вирівнюванням. Вручну автомобіль можна підняти або опустити на 40 мм щодо стандартного дорожнього просвіту, який складає 214 мм. В якості опції можна замовити пакет xOffroad, що включає захист передньої частини дна авто, блокування заднього диференціала з електронним управлінням та їздову електроніку з чотирма режимами руху. Інтегральне активне рульове управління з підрулюючою задньою віссю – також у списку опцій.

Найпотужніша і динамічна версія BMW X6 M50i оснащена 4,4-літровим мотором V8 потужністю 530 к.с. і з обертовим моментом 750 Н·м. Такий автомобіль за замовчуванням комплектується адаптивною М підвіскою з системою електронного регулювання жорсткості амортизаторів Dynamic Damper Control, сервотроніком з двома варіантами, М вихлопом і 21-дюймовими колесами. При налаштуванні їздових характеристик був задіяний гоночний досвід відділення BMW M GmbH.

Зовні BMW X6 M50i виділяється переднім бампером з великим повітрозабірником, дифузором ззаду, пофарбованими у колір Сірий Церій зовнішніми дзеркалами, повітрозабірниками, позначеннями моделі і вихлопними патрубками. У салоні чорні спортивні сидіння з обробкою Vernasca і спортивне шкіряне M кермо.

Ще одна відмінна риса нового THE X6 – опціональний комплекс Driving Assistant Professional, що включає допомогу при керуванні, систему утримання у смузі, асистента руху у заторі, а також захист від бічних зіткнень. Автомобіль з такою системою реагує на пішоходів і попереджає про можливість зіткнення ззаду.

Контакти:

Ужгород, вул. Європейська, 1

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