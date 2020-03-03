Fine art фотопортрети від Оксани Юрченко

Її світлини чуттєві, глибокі й невагомі, медитативні й експресивні водночас. Оксана Юрченко – з Ужгорода, а її роботи опубліковані на сайті італійського VOGUE і в професійному китайському журналі Portrait Photography.

Дівчина переважно знімає у стилі Fine art – йдеться про витончене мистецтво художньої фотографії. Її сюжети – немов з артхаусного кіно, у кадрі сплітаються вінтаж і модерн, а герої – природні, щирі. А ще вона вміє створити настрій з інших країн у знімках у Закарпатті.

Покажемо портрети жінок у баченні Оксани Юрченко. Вона обожнює працювати з людьми, а фотографії відображають її любов до своєї справи.

Помандруймо світлинами — неначе крізь країни, сезони, час і власні емоції.

Пірнемо в атмосферу Італії? Такої камерної Італії, і запальної водночас.

Пізнаєте Замок Паланок?

А тепер погляньмо затишне англійське кіно.

Чи гайнемо до розкішного Відня? Відня, який у Львові.

Оксана вміє відчути характер і передати його бінарність.

***

Зараз зануримося у метаморфози осені.

Шарм осінньої тиші у мелодіях лісу.

Мабуть, саме осінь надихає глибше осягнути свій внутрішній світ.

А весна спонукає відкритися зовнішньому світу. Надто, коли вона справжня, ніжно-рожева, така ужгородська.

Весна – напрочуд тендітна, норовлива, спонтанна.

А згодом весна запросить літо! Вечірнє, лагідно-спекотне, замріяне літо.

Палюче літо таки подарує дощ. Несподіваний, зухвалий, оксамитовий, завжди очікуваний.

***

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