Fine art фотопортрети від Оксани Юрченко

Її світлини чуттєві, глибокі й невагомі, медитативні й експресивні водночас. Оксана Юрченко – з Ужгорода, а її роботи опубліковані на сайті італійського VOGUE і в професійному китайському журналі Portrait Photography.
Дівчина переважно знімає у стилі Fine art – йдеться про витончене мистецтво художньої фотографії. Її сюжети – немов з артхаусного кіно, у кадрі сплітаються вінтаж і модерн, а герої – природні, щирі. А ще вона вміє створити настрій з інших країн у знімках у Закарпатті.
Покажемо портрети жінок у баченні Оксани Юрченко. Вона обожнює працювати з людьми, а фотографії відображають її любов до своєї справи.
Помандруймо світлинами — неначе крізь країни, сезони, час і власні емоції.
Пірнемо в атмосферу Італії? Такої камерної Італії, і запальної водночас.
Пізнаєте Замок Паланок?
А тепер погляньмо затишне англійське кіно.
Чи гайнемо до розкішного Відня? Відня, який у Львові.
Оксана вміє відчути характер і передати його бінарність.
***
Зараз зануримося у метаморфози осені.
Шарм осінньої тиші у мелодіях лісу.
Мабуть, саме осінь надихає глибше осягнути свій внутрішній світ.
А весна спонукає відкритися зовнішньому світу. Надто, коли вона справжня, ніжно-рожева, така ужгородська.
Весна – напрочуд тендітна, норовлива, спонтанна.
А згодом весна запросить літо! Вечірнє, лагідно-спекотне, замріяне літо.
Палюче літо таки подарує дощ. Несподіваний, зухвалий, оксамитовий, завжди очікуваний.
***
Погляньте також:
Евеліна Гурницька, Varosh