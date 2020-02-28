Рудольф Фенцик, Back-end developer: Легендарними компанії роблять люди, які в них працюють

У нашому спецпроєкті з компанією Astound Commerce ми розповідаємо про інженерів, їхню роботу та життя; як розвиватись в ІТ та побудувати кар’єру в рідному місті, працюючи з світовими брендами; з чого почати та як одразу обрати правильний професійний шлях.

У третьому матеріалі ми спілкуємося з розробником Рудольфом Фенциком, який кілька років тому змінив життя фрілансера на офіс та розповідає про усе нове, що з’явилося в житті після цього рішення.

Читайте також наші розмови з Solution Architect Федором Сайбертом, який розпочав свій професійний шлях з Web-розробника та з QA Lead – Тарасом Копинцем, який відповідає за якість створених e-commerce рішень для замовників компанії.

– Рудольфе, як ви потрапили до Astound, що цьому передувало?

– Як часто трапляється в житті, потрапив до компанії цілком випадково. А передувало цьому те, що доволі тривалий час я працював дизайнером та програмістом одночасно. Ніяк не міг визначитися, що обрати з цих двох доволі цікавих напрямків. Коли ж народилась четверта дитина в родині, то довелося визначитися. Саме так я зосередився лише на програмуванні. Увесь час до Astound Commerce я працював віддалено і ніколи не сидів в офісі. Це завжди мене лякало.

Якось ніяково розповідати про те, що я не знав нічого про Astound і відповідно недооцінював компанію, мав упереджене ставлення до суто офісної роботи у великій компанії. Та все дуже круто змінилося, коли я прийшов на співбесіду. Було складно уявити, як прийду в компанію з уже чітко встановленими правилами, колективом, процесами, але я був щиро вражений, розпочавши кар’єру в Astound.

– Ви прийшли до компанії вже з усіма необхідними для роботи знаннями чи ще додатково навчалися?

– В мене були знання з мов програмування та дотичних дисциплін і відповідний досвід роботи. Та оскільки ми тут працюємо з більш комплексними програмами, які є закритими, – необхідно було пройти додаткове навчання на Salesforce Commerce Cloud платформі, з якою ми активно працюємо та створюємо масштабні enterprise-рішення для наших замовників.

В Astound є внутрішня система навчання, яку ти проходиш ще до завершення випробувального терміну. Це стосується і роботи з конкретною технологічною платформою, і ознайомлення з процесами та загальними процедурами. Важливо опанувати цю базу знань, адже це дозволяє швидше адаптуватись та почати роботу над проектом. Далі – ти постійно навчаєшся в процесі роботи, адже платформа Salesforce розвивається, з’являються нові можливості. Ми завжди пропонуємо нашим клієнтам рішення, які зараз актуальні. Ми не можемо просто робити добре застарілі речі, у динамічному світі електронної комерції потрібно працювати на випередження.

– Ви займаєтеся back-end-розробкою. З чим саме працюєте?

– Якщо говорити простою мовою, то під час покупки в онлайн-магазині і розрахунку карткою ви бачите лише те, що відбувається на екрані під час оплати, але не уявляєте, як ця система працює. До прикладу, після того, як покупець обрав товар і проводить оплату, система онлайн-рішення звертається до банку, надсилає сповіщення на склад, аби там відклали потрібний товар, а в разі його відсутності надсилає сповіщення потрібній системі чи відповідальному спеціалісту. Це великий e-commerce світ зі своїми чітко встановленими процесами і хтось має усі ці ситуації передбачити та створити алгоритми роботи.

Уся логіка з опрацювання таких чи схожих запитів прописується нами з колегами. Коли ми робимо покупку онлайн, то все здається нескладним. Та потрібно правильно все прописати, аби покупка здійснилася. До того ж, однією із задач команди проекту є забезпечення безпекиданих кінцевого покупця в онлайн-магазині, зокрема, і платежів. Це одна з причин, яка стимулює постійно навчатися, адже у системах безпеки завжди є оновлення. Також ми стежимо за тим, аби системи не були чутливими до вторгнень.

– Ви з компанією вже 3 роки. Як за цей час трансформувалося ваше бачення процесів та роботи тут?

– На етапі, коли я приєднався до Astound, у мене не було чітко сформованого уявлення про компанію. Тому якогось порівняльного аналізу «до» та «після» зробити не зможу. У мене було лише упередження про корпоративний офісний простір як щось “бездушне” та бюрократичне. Приєднавшись до команди, я зрозумів, що умовна бюрократія у вигляді чітких і зрозумілих процесів роботи, проектної методології допомагає усунути хаос та сприяє роботі в умовах невизначеності.

Колеги зі світу фрілансу та інших компаній часом дивуються, коли я розповідаю, чим конкретно займається веб-розробник в нашій компанії. Так, у багатьох компаніях чи на проектах програмісти додатково роблять роботу менеджера чи тестувальника. У таких випадках все менше часу залишається на власні задачі і відповідно якість такої розробки теж падає.

В Astound мене вражає як злагоджені процеси, як розподілені обов’язки, як менеджери проєктів дбають про те, аби програмісти мали змогу працювати, не відволікаючись на сторонні фактори. Все дуже добре структуровано, продумано та описано. На мою думку, це одна із запорук успіху компанії – у нас добре злагоджений механізм роботи та розробки проєктів. Тому нам і довіряють такі круті клієнти.

– Чи бачите ви свій власний професійний ріст саме в Astound?

– Так, для мене це очевидно. Я намагаюся уникати гучних порівнянь, але мені здається, що Astound – чи не єдина компанія в Ужгороді, яка дає можливість вирости від розробника до архітектора. А це дуже круто. Тому я вважаю, що тут для мене є все, щоб рости далі.

До того ж, зараз я активно розвиваю свої презентаційні та комунікаційні навички в рамках платформи Astound Talks. Це серія мітапів на технічні теми від спеціалістів компанії. Так, найближчий в Ужгороді стартує на початку березня і я буду спікером на ньому.

– Коли обирали між дизайном та програмуванням, чому не обрали frontend?

– Насправді я вагався. Люблю гарні речі, особливо, колимої front-end колеги перетворюють сирий та незграбний сайт на яскраве і функціональне рішення, яким приємно і зручно користуватись. Це справді вражає! Я спробував робити деякі аналогічні завдання і просто зрозумів що це не моє, для цього треба мати інший тип мислення. Це як музика: хтось грає на фортепіано, а хтось – на флейті, добре відчуваючи саме цей інструмент.

– Які найцікавіші проєкти, враження, спостереження за час роботи в компанії?

– Якраз нещодавно про це згадував. У нас на проєктах багато змішаних команд типу Україна– США – Британія. Це інший досвід, адже ви не тільки разом працюєте над конкретними задачами, але дізнаєтеся більше про інший менталітет, бачення роботи і життя. До прикладу, для мене доволі тривалий час було загадкою те, як працюють американці. І в рамках одного проєкту я зрозумів, що вони добре реалізують те, що обіцяють, при цьому не створюють із роботи особливого культу.

У мене була співпраця з менеджеркою однієї з американських компаній. Раніше вона працювала з Oracle – легендарною компанією з розробки програмного забезпечення. І мені здавалося, що всі люди, які там працюють, – справжні титани. Але, поспілкувавшись з цією американською колегою, зрозумів, що вона майже нічим не відрізняється від нас з вами. А легендарними компанії роблять люди, які в них працюють, щоденно виконуючи добре свою роботу. Не потрібен супер-герой, аби зробити потужний e-commerce сайт. Потрібна людина на своєму місці та злагоджена команда. Саме так можна досягти фантастичних результатів.

Для мене важливо, що в нашій компанії цікавляться не лише роботою конкретного спеціаліста, а і його життям. Якщо по людині видно, що щось не так, – неодмінно запитають, чи потрібна допомога, відпустка, робота з дому чи будь-що інше.

– Що для вас найцінніше з того, що ви отримали у компанії за три роки роботи?

– З точки зору людини – це скоріше досвід роботи в команді, адже до цього я працював сам. За цей час я усвідомив, що навіть, коли я помиляюсь, поряд завжди будуть люди, які порадять чи допоможуть виправити ці помилки. Помиляються всі і це нормально. Команда дозволяє помилки окремої людини не довести до критичного стану. Саме командна робота – одна із ключових цінностей Astound, яка не лише прописана на папері, але й живе у стінах компанії та людях.

Як для професіонала – це робота з високонавантаженими e-commerce сайтами. У роботі з такими рішеннями бувають ситуації, які часом неможливо передбачити. Якось ми з колегою говорили: «Ну звідки в нас за добу візьметься 1 мільйон замовлень?». А він каже: «Послухай, у нас в години пік 1 мільйон буває за 3 години». Це важко уявити, але це – реальність. І в Astound ми маємо досвід роботи з такими величезними навантаженнями. Це змінює мислення, систему. Це як відмінність між звичайним водієм та водієм Формули-1 – другий просто робить менше помилок і на кожному колі виграє одну секунду. Так і ми – виграючи секунду на кожному повороті, маємо приголомшливий результат на фініші.

Довідка:

Astound Commerce існує на ринку 20 років. Головний офіс компанії знаходиться у Сан-Франциско. Сьогодні команда має 9 центрів розробки, з яких три – за кордоном: Колумбія-Меделін, Болгарія-Варна, Словаччина-Кошице, Індія-Ахмедабад та 5 в Україні: Київ, Вінниця, Чернігів, Луцьк та Ужгород.

– Наш профіль – створення комплексних ecommerce рішень для відомих брендів, таких як: Adidas, L’Oreal, Under Armour, Jimmy Choo, Lacoste, Versace. Ми підтримуємо клієнтів у більш ніж 160 країнах світу. Проєкти динамічні та цікаві, адже рішення для замовників наші інженери створюють з використанням ecommerce платформи, тобто маємо таких партнерів як Salesforce CC, Magento, IBM WebSphere Commerce. Тривалість одного проєкту в середньому – 6 місяців, а склад команд мультикультурний, кількісно може налічувати від 13 до 40 інженерів, – кажуть у компанії.

Сьогодні ужгородська команда налічує понад сотню інженерів. Для порівняння, наприкінці 2011 року, коли офіс лише відкривався, ключова команда нараховувала 8 інженерів. Більшість із них сьогодні ведуть за собою команди, керують проєктами та передають знання новачкам.

Партнерська публікація

Фото: Карл Смутко