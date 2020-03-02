Ківіскі й ківовиця: у Закарпатті експериментують з крафтовим алкоголем із ківі

Ми звикли, що у Закарпатті цінують міцний алкоголь з ягід та фруктів. А ще ж в області вирощують ківі, тому є ідея локального символічного спиртного: ківовиці (гра зі словом сливовиця) та ківіскі (фруктовий віскі).

Закарпатський біолог-селекціонер Генрих Стратон понад 20 років тому вивів морозостійкий самозапильний сорт ківі, який витримує температуру до -30 º С, й чудово плодоносить у нас.

Певна частина ківі спрямовується на переробку: джеми, соки, сиропи. А можна ж спробувати і щось міцне.

«Я подумав, а чому би у Закарпатті не мати ще один продукт з високою міцністю, від якого вранці не болітиме голова», — жартома мовить Генрих.

Так і виникла ідея ківовиці, а відтак і ківіскі.

Як робиться ківовиця? Дозрілі плоди розминаються, подрібнюються до консистенції джему, далі маса виброджує у діжці. Поступово природні дріжджі на шкірці плодів перетравлюють природний цукор ківі. Після бродіння відбувається процес дистиляції, відтак отримується продукт високої міцності — ківовиця.

«Я розводжу джерельною водою до міцності 50-52 градуси. Саме за такого градусу найкраще відчувається аромат, смак ківі».

Якщо ківовицю налити в діжку, то за рік вона наповниться кольором, ароматом, насиченістю віскі. Тільки це не класичний віскі з зерна, а фруктовий. Відтак і зветься ківіскі.

Генріху цікаво експериментувати, мовляв, що ще можна одержати з ківі. Проте не планує потужно розвивати ідею напоїв, радше було би цікаво налагодити співпрацю: селекціонер надає саджанці ківі та власне ідею, а компанія, яка професійно займається алкоголем, могла би втілити ідею.

До речі, вже незабаром відбудеться камерна презентація ківовиці. Можливо, вона буде публічною, тоді ми неодмінно опублікуємо анонс.

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Евеліна Гурницька, Varosh