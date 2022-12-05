З Міжнародним днем волонтера, країно! Слово про закарпатських волонтерів

Сьогодні можна було б вітати з професійним святом половину країни, накрити столи та випити по келиху шампанського за великі серця волонтерів. Бо ж сьогодні Міжнародний день волонтера!

Але волонтер — це не професія. Це те, що ти робиш поряд зі своїми професійними обов’язками. Ти стаєш волонтером, аби допомогти тим, хто в біді. І робиш це відважно та безкорисливо.

І сьогодні ти святкуєш точно не за столом, а серед гори пакунків з гуманітарною допомогою чи десь у дорозі на передову, чуєш вітання і вітаєш сам тих, хто поруч з тобою вже цілих 9 місяців, а, може, й більше.

За 9 місяців війни ми писали про так багато ініціатив, які врятували тисячі життів. Тож ми запитали у 9 закарпатських волонтерів про їхнє життя за час війни.

Сподіваємося, що вони надихнуть всіх не вигорати й щодня невтомно служити нашій Перемозі.

Галина Ярцева, “Рух підтримки закарпатських військових”

— Який найцінніший урок дало Вам життя під час війни?

— Не можна довіряти всім, завжди треба бути обачною. А ще я зрозуміла, що наша сила в людях! Тому треба вміти тримати біля себе цих фантастичних людей, вміти знаходити слова та способи, аби їх “підзаряджати” не розчаровуватися й допомагати далі.

— В чому сила волонтера?

— Сила у вірі в правду, у прозорій діяльності, а відтак в довірі людей! Без довіри й підтримки волонтер неефективний.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Собі й всім бажаю перемоги над ворогом з найменшими втратами для України, для кожної родини.

Марія Рущак, БФ “Серце до Серця. Закарпаття”

— Коли волонтерство починає втомлювати? Які ліки Ви від цього знайшли?

— Війна навчила нас поєднувати волонтерство з основною роботою. Щоб вщент не вигоріти ми намагаємося мотивувати одні одних. Думаю, найбільш допомагає чітке розуміння чому і для кого ми це робимо. Ми просто не можемо дозволити собі послабити нашу варту.

— В чому сила волонтера?

— Це поєднання сили любові, сміливості та волі.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Мудрості у прийнятті рішень.

Іван Гаврил, волонтер Колочавської громади

— Як надихати на волонтерство інших?

— Хто свідомий і розуміє, що зараз вирішується доля нашого народу, вже долучився в до волонтерського руху в той чи інших спосіб. Надихає, напевно, усвідомлення того, що ти теж частина цього могутнього народу і долучився до загального спротиву.

— В чому сила волонтера?

— В наполегливій комунікації та широкій мережі знайомств. А волонтеру сил додає відчуття, що ти наближаєш перемогу, а твоя робота комусь рятує життя.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Миру! Але тільки після перемоги! Й щоб усі усвідомили, якою ціною нам далась ця перемога!

Валерія Габор, “Сила Ужгорода”

— Де Ви щодня знаходите сили для волонтерства?

— Сила в людях, які мене оточують. Щодня спілкуючись з ними, я розумію, що світ не без добрих людей. А в такому світі можливо все, й точно настане щасливий кінець — добро переможе зло.

— В чому сила волонтера?

— В альтруїзмі та бажанні допомогти тим, хто цього найбільше потребує.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Сил, аби допомагати й надалі.

Ганна Мелеганич, Волонтаріат УжНУ

— Чи будете займатися волонтерством після Перемоги?

— Однозначно, адже волонтерю вже понад 10 років і знаю, що є багато сфер є, де волонтер потрібен завжди. Бо це про добро, людей, взаємодопомогу, котрі важливі в будь-який час.

— В чому сила волонтера?

— У його небайдужості. Він ніколи не буде байдужий до того, що відбувається у суспільстві, або з природою. Волонтерство пробуджує найкраще. Те, що ми бачимо в Україні зараз — це надихає. І дає сили.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Щоб було менше приводів, де треба допомогти, а от людей, які хочуть допомагати, щоб було більше.

Юлія Дуб, “Творчі волонтери Ужгорода”

— Чому ви волонтерите для дітей та з дітьми?

— Почала після того, як в одному волонтерському штабі побачила дітей: втомлених, напружених, стривожених, які годинами стояли з такими ж емоційно виснаженими батьками. І тоді я вирішила їх відволікти від подій навколо творчістю, аби зберегти їхнє дитинство і, разом з тим, дати трохи вільного часу батькам. Зараз маємо круту команду волонтерів у цьому напрямку, результати нашої роботи додають наснаги.

— В чому сила волонтера?

— В людях. У тих, хто поруч, бо якби не інші волонтери, які інвестують свій час та ресурси у спільну справу, щиро вірять у те, що роблять, то дуже швидко прийшло б вигорання. І однозначно у тих, хто захищає нашу свободу ціною власного життя і здоров’я.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Собі побажаю побільше класних і надійних людей поруч, які б підсилили і доповнили нашу творчу волонтерську команду. І трохи більше часу для навчання))

Рудольф Балажинець

— Де Ви щодня знаходите сили для волонтерства? Що найважче?

— Через Ісуса Христа, який віддав життя заради нас. 11 років тому це вразило мене до глибини серця і тримає по сьогодні. А найважче — мотивувати по всьому світові людей допомагати Україні.

— В чому сила волонтера?

— В Любові та у бажанні творити добро для людей.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Щоб Україна зажила так, як заслуговує. Ми заплатили велику ціну і платимо зараз. Я вірю, що Україна буде однією з найпрекрасніших країн світу.

Ірина Архангел, Гастробатальйон Закарпаття

— Що Вам найбільше дає радість, коли Ви волонтерите? А що дається найважче?

— Найбільше щастя — відчувати себе корисною, що твої зусилля комусь потрібні. Я люблю дарувати й ділитися, це приносить мені радість.

Найважче — не пропускати через себе кожну історію, шукати нові сили йти далі, бо потребуючих багато, тож часто мрієш, щоб було більше часу та сил.

— В чому сила волонтера?

— В безумовній любові та щирості.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Не втратити світло в середині себе та не звертати зі шляху, яким веде мене Бог.

Інна Пригара, “Cелиська сироварня”

— Що дає Вам волонтерство?

— Можливість змінювати світ, робити його кращим. Але в умовах війни основне — відчувати свою причетність до майбутньої перемоги. Думаю, що діяльність нашої ГО допомогла багатьом людям побачити світ інакшим.

— В чому сила волонтера?

— Я впевнена, що в людяності та чуйності. Кожен волонтерський проєкт починається із небайдужості й це дає сили щодня рухатись до поставленої мети. Волонтери — це не суперлюди, ми такі ж, як і всі навколо, просто вирішили виділяти свій вільний час на суспільно корисні активності. Волонтером може стати кожен і кожна.

— Що побажаєте собі у цей день?

— Перемоги й не опускати руки. І щоб після перемоги змогти займатись більше улюбленою справою.

Гичка Галина, Varosh

Фото надали герої публікації. Титульне фото — Сергій Гудак.

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