В ресторані “Ґелета” передали майже 900 кг продуктів вимушеним переселенцям

В селі Нижнє Селище, на Хустщині, в ресторані «Ґелета» з початку березня годують вимушених переселенців гарячими обідами та вечерями. За словами фромаж’єрки «Селиської сироварні» Інни Пригари, днями людям з сіл Нижнє Селище, Нанково та Крива роздали майже 900 кг продуктів, 520 кг одягу і майже 250 кг засобів гігієни.

За словами Інни Пригари, з початку березня в «Ґелеті» харчувалося регулярно близько 70 людей. В різний час їх була різна кількість, найбільше було 180, тепер же їдять близько 30 людей.

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— В якийсь момент ми зрозуміли, що людям не вистачає деяких продуктів, — розповіла Інна, — і вирішили робити акції з видачею харчових продуктів, щоб люди могли готувати самі. Також, коли ми отримуємо побутову хімію чи засоби гігієни, то стараємося якомога швидше їх віддати. Через свою громадську організацію або відправляли їх далі, на схід, або роздавали тут. Ми вже давно працюємо з кількома громадськими організаціями — це Закарпатська асоціація місцевого розвитку Longo maї. Ще наші друзі зі Швейцарії привезли допомогу, яку зібрали для нас. Вчора це був новий, аби майже новий одяг.

Інна Пригара розповіла: в магазині локальних крафтових продуктів «Селиський ракаш» працює одна людина з внутрішньо переміщених осіб, а в ресторані «Ґелета» — двоє переселенців.

— Я помітила, що якщо залучати людей з частини переміщених до роботи, то можна хоча б трохи допомогти їм пережити нинішні часи, відчути себе потрібними. В них навіть на обличчі помітні зміни, коли вони в чомусь допомагають! Думаю, місцевим теж не варто розслаблятися, бо війна не закінчується, і ми мусимо залишатися солідарними з цими людьми, які до нас приїхали. Багато хто втомився, видохлися і треба розуміти, що люди приїхали до нас не від хорошого життя. Треба перестати бути таким консервативним регіоном і піти назустріч цим людям.

Varosh

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