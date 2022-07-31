Люди з великими серцями. Марія Рущак про роботу медико-логістичного центру “Серце до серця” на Закарпатті

До війни благодійний фонд “Серце до серця” займався допомогою діткам з вадами здоров’я та устатковував необхідним медзаклади, де вони лікувалися.

У 2022 році весняний збір коштів на допомогу діткам з вадами слуху зупинили російські ракети. Проте напрямок роботи організації зберігся — волонтери займаються медициною. Команда фонду створила медико-логістичний та координаційний центр “Серце до серця” в Ужгороді.

Відтак збільшилися масштаби роботи, виникла потреба у своїх складах, сформувалася потужна всеукраїнська команда та додалися міжнародні партнери. За цей час тонни медикаментів та сотні одиниць медичного обладнання потрапили у різні куточки країни, де їх найбільше потребували. Тут консультували та сортували медикаменти десятки лікарів.

Сьогодні говоримо про синергію сердець та організацію роботи з керівницею Центру Марією Рущак.

… 24 лютого Марія прокинулася від дзвінків друзів, які з жахом розповідали про вибухи, та просили притулку. В перший день повномасштабного вторгнення росії ще було розгублення — а як допомогти?

Вже наступного дня, 25 лютого, відбулася онлайн нарада з координаторами “Серця до серця” по всій Україні, де було вирішено створити гуманітарний медико-логістичний штаб в Ужгороді, оскільки у більшості областей неможливо працювати через бойові дії.

Відтак, до Ужгорода приїжджають представники фонду, які змогли виїхати, друзі та просто вимушені переселенці. Штаб розмістили у “Ювентусі”. І робота почалася.

Одним з перших створили кол-центр, оскільки по допомогу зверталося сотні людей. Спочатку там працювало 5 людей, які постійно приймали дзвінки та обговорювали замовлення. Потім ми створили ще й гугл-форму, де люди формували свої запити, їх переводили у гугл-таблиці, так нічого не забувалося і все швидко опрацьовувалося. Для зручності створили й телеграм-канал, де кидали вже готові замовлення. На сьогодні там тисячі закритих запитів.

— Спочатку ми роздавали допомогу всім, хто до нас приходив. Бо як кажуть, Бог дає, то й ти маєш віддати. Але коли ми стали помічати, що люди беруть, і не довозять, то змінили правила отримання — стали просити документи, записувати контакти.

До питання безпеки підійшли серйозно, адже ліки потрібні були багатьом й не можна було допустити, аби медикаменти потрапили не в ті руки.

— Наші друзі-айтішники з Києва перевіряли людей, які надсилали нам запити, чи це, бува, не ворог або диверсанти. Було таке, що нам писали люди з російськими паспортами тощо.

Кістяк роботи організації — це медичний штаб, де сортували всі ліки. А також склад, де вже сортували їжу, одяг, амуніцію.

З фондом працювали професійні лікарі, які сортувати ліки. Адже медикаменти приїжджали з-за кордону, інструкції були іноземними мовами, тож допомагали фахівці, які визначали активну речовину та шукали аналоги з українськими препаратами.

Працювали як місцеві лікарі з клінік в Ужгороді, так і ті фахівці, які евакуювалися з гарячих точок.

— Вони також консультували пацієнтів дистанційно. Бувало, що зверталися люди просто з бомбосховищ. Консультація відбувалася телефоном, пацієнти надсилали фото на вайбер за потреби. До того, лікарі виписували їм ліки, ми в міру необхідного намагалися висилати їх і до цих місць.

— У бомбосховищах під обстрілами залишилося також багато людей з інвалідністю, з розумовими вадами. З ними працювали фахові лікарі, як от неврологи, які могли виписувати ліки, які видають тільки за рецептом.

Масштаби з кожним днем зростали, адже допомога надходила з різних країн. Відгукнулася як українська діаспора, так й просто небайдужі іноземці.

— Першою відізвалася Польща, завдяки допомозі звідти вдалося повністю обладнати новими апаратами 11 лікарень по Україні.

А також Словаччина, Угорщина, Австрія, Німеччина, Данія, Швейцарія, Швеція, Канада, США, Нідерланди, Іспанія, Італія. Від української діаспори з Португалії 17 фур допомоги прибуло.

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Масштаби зростали, у приміщеннях “Ювентусу” все не вміщалося, тому ще одну локацію з сортування ліків розмістили на складах медичного центру Prevention.

— Команда медичного центру також допомагала сортувала ліки й 2 місяці разом з нами обробляли заявки. Долучилася й приватні клініки, як от й дівчата з Астра-Діа, Асклепію. Це дуже показовий випадок, коли медики об’єдналися над одним благодійним проєктом.

— Важливо, що ми не збирали кошти. Ми оголошували потребу ліків на передову, наприклад, в аптечках, й люди приносили потрібні ліки, потім додалася величезна допомога із закордону. Так і закриваємо всі потреби.

Окремо існував також комунікаційний міжнародний центр, де працювали волонтери, які володіють іноземними мовами. Вони перекладали листи, вели комунікацію з іноземними партнерами. Мають й свого волонтера в Штатах, американця Тараса-Евана, який шукає допомогу за океаном.

Окрім цього працюють команди логістів, водіїв, вантажників.

— Я пишаюся, що нам вдалося налагодити дуже злагоджену і структуровану роботу. Ми працюємо майже як бізнес, тільки без прибутку.

На цей час Центр закрив близько 5000 великих заявок з різних куточків України. Посортовано та перенаправлено 300 т. медикаментів, завдяки польським друзям передано в 11 лікарень різноманітне обладнання та інструментарій. У військові шпиталі передано близько 5 тисяч карематів та спальників, розкладних ліжок. Укомплектовано всім необхідним 10 швидких (ШВЛ, дефібрилятор, шини, ноші, медикаменти, турнікети тощо. Регулярно для військових передають потрібні медикаменти, мобільні мультифункціональні ліжка, інвалідні візки та харчові продукти. На схід України передано 950 т. харчових продуктів, 600 т гігієнічних засобів, 800 т. одягу для солдатів та населення.

Військової амуніції від друзів з Америки надійшло близько на 100 тисяч доларів. Сотні медсанбатів забезпечено лікарськими сумками, рюкзаками зі всім необхідним для збереження життя військових.

— Ми напряму працюємо з усіма військкоматами кожної області та лікарями госпіталів, де приймають поранених. Постійно опікуємось переселенцями та шелтерами у нашій області, щоб підсилити громади.

Зараз відчувається зменшення допомоги з-за кордону. Пані Марія каже, що це прогнозована річ:

— Всі хвилі допомоги мають свою циклічність. Звісно, всі видихалися, але ми будемо залучати все більше партнерів, які, можливо, не допомагали до цього.

Так само втомлюються й волонтери, які працюють зранку до ночі. Люди повертаються на роботу і допомагають у вільний час. Та всі готові працювати до переможного кінця.

Всього у Центрі в різний час працювало понад 100 волонтерів з різних куточків України.

— Вони дуже добре тримаються. Ще ні разу такого не було, щоб людина сказала: “В мене дві вищі освіти, я заслужений лікар, чого я маю ящики носити?”

Це суперкомплексні люди — все можуть, все вміють. Постійно вдосконалюють методи ефективної роботи. Одного разу я заходжу й бачу, як лікар з Харкова сортує ліки з навушником, паралельно надаючи консультацію.

Відзначає, що 50% волонтерів — переселенці. Це друзі друзів, які приїхали в Ужгород, але почували себе настільки відірвано та депресивно, що їх треба було чимось зайняти

— Люди не знали, як їм бути. Були чоловіки, які привезли сюди сім’ї та мали протипокази до служби. Тому знайшли себе у волонтерстві. Це — лікарі, айтішники, вантажники. Багато людей з Харкова, Дніпра. Цілі сім’ї з дітьми.

— Коли за три місяці щоденної роботи вибралися на екскурсію містом, то передати не можна наскільки вони буди у захваті. Кажуть, що змінилося враження про Закарпаття, вони не очікували, що тут така краса, такий колорит.

Всі у Центрі розмовляють українською. Каже, що спочатку було складно всім налаштуватися, але через підтримку та поради поступово всі перейшли.

— У мене родичів багато, які говорять російською. В мене самої багато русизмів у мові. Але я завжди стараюся розмовляти не тією мовою, з якою нас знищують. Нам цю мову десятки років тому нав’язали.

Навіть маємо з Криму дівчину, яка зараз спілкується такою українською, що ми б позаздрили. Й навіть діти у сім’ї теж почали так розмовляти.

Волонтерка Центру Тетяна Дронь приїхала з Харкова. Розповідає, що на Закарпатті бувала часто, адже звідси її дідусь та бабуся. Зараз вона релокувала сюди свій бізнес та планує залишатися назавжди. Каже, що волонтерство допомогло їй не збожеволіти.

— Дівчата у Центрі роблять величезну роботу. Захоплююся ними — це наші герої сучасності. Я дуже щаслива, що маю ці знайомства. Якби не вони, мені було б дуже важко психологічно впоратися з усіма подіями війни. В цій компанії отримую мотивацію жити далі та віру в добро.

— В мене ніколи не було стереотипів про Закарпаття, бо я тут виросла, фактично, й дуже добре його знала. А в Харкові я завжди займалася тим, що розвіювала ці стереотипи. В першу чергу про те, що російськомовних тут піднімають на вилах. А взагалі, багато хто переходить на українську. Я теж намагаюся розмовляти українською. Складно, але я вчуся. І бачу підтримку збоку, від наших волонтерів. Ще цікаве спостереження — дуже багато моїх знайомих, половина так точно, які навіть не виїхали з Харкова, пишуть на вайбер чи в інші меседжери українською.

Ще один волонтер Центру — Павло Живетьєв, з родиною приїхав з Дніпра. До початку повномасштабного вторгнення працював журналістом на місцевому телеканалі. Розповідає, що виїхали з дружиною, адже через перебої у логістиці не було медикаментів для старшого сина з діабетом 1 типу. Так вони приїхали в Ужгород, де у “Серці до серця” отримали все необхідне для сина. Так і залишилися там допомагати.

— Ми не могли не допомогти, тим паче, що нас так підтримали й тепло прийняли у свою команду.

Традиційно я виконую чоловічу роботу, дружина організаційну та формує замовлення. Діти за можливості теж долучаються.

Найголовніше, не маючи можливість бути у війську, я хочу допомогти на волонтерському фронті. Стереотипів про Закарпаття абсолютно не мав, адже бував тут по роботі. Але ще більше утвердився в думці — Закарпаття то є гостинна колоритна земля з привітними людьми, які завжди прийдуть на допомогу та підтримають.

Також Центр працює й з вимушено переміщеними особами — допомагає з ліками, одягом, їжею.

У Ювентусі, де розташувався медико-логістичний центр, почав діяти кінозал «Кіносховище», клуб української та англійської мови. Він став також штаб-квартирою для молодіжної організації «Нова генерація» та ФРІ, наразі планується ремонт із БУРом, щоб мати місце для тренувань молодіжного бенду, який створився за час війни.

Про його роботу розповідала юна співачка Карніта Корнута — Діти Перемоги. 5 історій про велику допомогу від малих закарпатців

На запитання, в чому секрет менеджменту у воєнний час, як вдається організовувати роботу з людьми, яких майже не знаєш, пані Марія відповідає:

— В нас вийшла синергія сердець добрих людей, які хочуть допомогти країні в час війни. Панує повна довіра і взаємопідтримка одне одного. Без цього ніяк, бо уявіть, що у нас на складі ліків на мільйони, одна ампула, буває, вартує 5 тис. гривень. І ніхто ніколи нічого не взяв, не запитавши. Навіть цукерку з ящика діти не візьмуть.

Інколи я себе питаю — Боже, чим я заслужила мати біля себе таких фантастичних людей! У них стільки добра! Люблю їх. Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей. І вони з нами.

— Після Перемоги поїду до всіх наших друзів у гості, з якими ми познайомилися у нашому волонтерському хабі. Подивитися, як живуть і тепер вже я буду гоститися в них (усміхається).

Я знала, що українці — неймовірні люди, але війна показала, що насправді в нас неймовірно багато.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з особистого архіву Марії Рущак

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