Дитячий садок на базі гуртожитку УжНУ: як запустили проєкт допомоги родинам, які втратили домівки через війну

В Ужгороді, на базі одного з гуртожитків УжНУ в центрі міста, студенти та працівники вишу, які об’єдналися в ГО “Волонтеріат УжНУ” відкрили дитячий садочок. Розрахований він у першу чергу на діток, які разом з батьками рятувалися від війни. Тепер батьки готові йти на роботу, однак куди в цей час подіти дітей — питання. Вирішення запропонувала ГО «Волонтеріат УжНУ», облаштувавши садочок прямо в гуртожитку.

Іноваційна платформа “Тепле місто” поспілкувалася з Крістіною Товт – помічницею ректора Ужгородського університету та головою правління громадської організації. Вона розповіла, що спочатку простір для дітей організували в читальному залі гуртожитку — спочатку там був килим та трохи м’яких іграшок, які принесли самі волонтери.

— Наш садочок працює чотири години зранку, — розповіла Крістіна Іванова, — потім батьки забирають діток на обід та денний сон, і приводять їх в другій половині дня на гуртки. В нас немає можливості організувати харчування – це вимагає інших санітарних умов, і недостатньо місця, щоб поставити ліжка для всіх діток. Тому зараз ми функціонуємо як садочок спрощеного типу. Але навіть так – у батьків з’явилася можливість влаштуватися на неповний робочий день, наприклад, і вони не переживають, з ким і де залишити дитину.

Вона розповіла, що спочатку роль вихователів виконували студенти “Волонтеріату”, але згодом у них почалося навчання, хтось знайшов роботу, і волонтери вже не мали стільки часу, щоби приділяти його дітям у садку. Тому в ГО подалися на кілька ґрантових програм і отримали фінансову підтримку. З цих грошей, розповіла Крістіна Іванова, змогли краще облаштувати простір: придбали меблі, і телевізор, поставили кондиціонер, який обігріватиме кімнату в холодну пору року. А ще завдяки ґрантовій підтримці забезпечили заробітну плату вихователям, викладачам.

— Зараз в садочку працюють двоє педагогів — це викладачі університету з відповідними знаннями, — каже голова “Волонтеріату УжНУ”. — Також у нас є викладачі, які проводять гуртки – з англійської, логіки, образотворчого мистецтва, ритміки. З дітками працює фаховий психолог, ці заняття проходять в ігровій формі.

За словами Крістіни Іванової, навіть за умови повернення переселених людей додому садочок найімовірніше залишиться, прийнявши до себе діток викладачів та студентів.

Varosh

Фото “Твоє місто”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.