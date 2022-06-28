Вагон хліба надіслали в Одесу волонтери «Сили Ужгорода»

Вагон хліба та булочок від «Цегольнянського хліба» відіслали днями в Одесу волонтери БФ «Сила Ужгорода». Співзасновниця фонду Марина Деревлянка розповіла, що одеські волонтери отримали 6730 буханок хліба та 2725 булок та розвезли їх у дитячі будинки, малозабезпеченим сім’ям, передали волонтерам у Харкові, Миколаєві та воїнам на передовій.

— Ми познайомилися з одеськими волонтерами з ГО «Подолаємо Разом» на початку травня, — розповіла Марина Деревлянка. — Артем Пітомец та Рубен Степанян підійшли з прохання допомогти погрузити їм гуманітарний вантаж на Одесу. Ми допомогли, погодували їх і їм дуже сподобалися наші бутерброди і наша випічка. Нахвалюючи, спитали, чи не можна б їм такого хліба з собою взяти… Ми спакували їм і в дорогу бутербродів.

За словами Марини, згодом вони подзвонили і знову попросили про нашу випічку, мовляв, вони б хотіли нагодувати там багатьох людей: на Харків відіслати, і в Миколаїв.

— Ми від нашої ОВА отримали гуманітарне борошно і тепер маємо можливість дати таку гуманітарну допомогу Одесі. Попросили допомогти з логістикою Богдана Попадича та Юрія Товта, начальника станції «Ужгород» і так відіслати в Одесу вагон хліба. З “Укрзалізницею” домовилися і вони не мали нічого проти і тільки підтримали таку ідею.

Одеські волонтери, отримавши хліб, були просто вражені таким кроком, адже про те, щоб відсилали в інше місто вагон хліба, ще ніхто з них раніше й подумати не міг. Хліб одразу передали дітям, родинам та волонтерам в сусідніх областях та воїнам на передовій.

Марина Деревлянка додала: наразі пекарня почала пекти хліб для наступного вантажу в Одесу.

Varosh

Фото надіслала Марина Деревлянка

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