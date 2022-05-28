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Новини

Волонтери запрошують сім’ї з дітками долучитися до відновлення скверу ім. Героїв Майдану

28 Травня 2022 4

У неділю, 29 травня, Творчі Волонтери Ужгорода спільно з партнерами запрошують діток разом з батьками долучитися до відновлення скверу ім. Героїв Майдану («фонтан» на вул. Ракоці), що знаходиться поруч із Совиним гніздом.

У планах — очистити клумби від бурянів, посадити рослини, відремонтувати лавки, пісочницю та провести для дітей цікаві майстер-класи та квести. Крім того, відбудеться встановлення та відкриття інсталяції «Маленькі янголи України».

До теми: ТВУ: креативний тил Ужгорода

Розклад заходів:

Протягом усього дня буде діяти акція «Іграшка для перемоги». Кожна дитина зможе залишити свою чисту іграшку, щоб інші діти змогли взяти її собі за благодійну пожертву для наших військових. Можна буде й намалювати листівку для наших захисників.

Як завжди будуть острівці з настільними іграми та інвентар для сімейного активного відпочинку у парку.

Також волонтери шукають бажаючих підтримати захід матеріалами (садовий інвентар, дошки та інше необхідне).

Контактна особа – Юлія Дуб (099-196-96-12).

Varosh

 

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# іграшка для перемоги # сквер ім. Героїв Майдану # творчі волонтери Ужгород

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