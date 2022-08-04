Гуртожиток для переселенців на місці колишньої сільради: в Нижньому Селищі переобладнують приміщення

Приміщення колишньої колгоспної контори в селі Нижнє Селище на Хустщині, яка згодом була сільрадою переобладнують у гуртожиток для переселенців. Як розповіла Varosh громадська активістка Інна Пригара, роблять це для того, аби поселити близько 30 родин переселенців.

З її слів, з роботами планують вкластися в 2-3 місяці, щоб у середині осені можна було поселяти туди людей. Попередньо волонтерська команда зійшлася на тому, що мешкати там мають люди із зони бойових дій, які втратили своє житло або з окупованих територій.

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— Ми співпрацюємо з двома організаціями у будівництві цього гостелу, — пояснила громадська діячка, — це європейський кооператив «Лонго май» та міжнародна організація «Medico International» (Німеччина) і чіткого рішення стосовно оплати проживання наразі немає. Зараз розглядаємо два варіанти: або повністю безкоштовно, або щоб люди оплачували комунальні послуги в своєму помешканні.

Інна Пригара пояснила, що «Medico International» надає ґрант на будівельні роботи, а «Лонго май» допомагає з підтримкою проєкту, з його веденням тощо. Переселенців, які досі жили в приміщенні школи в Нижньому Селищі і тепер, перед початком навчання, змушені були шукати нове «житло», поселили на кілька місяців у приватних будинках. Так, каже Інна Пригара, вони зможуть дочекатися житла в оновленому приміщенні.

Varosh

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