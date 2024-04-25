Домашній “Наїдок” для військових: як священники з парафіянами приготували 140 тисяч обідів за два роки війни

Ідея отців Мукачівської греко-католицької єпархії про закарпатські страви у реторт-пакетах переросла в масштабну мережу підтримки, що об’єднує десятки інших духівників і сотні небайдужих вірян.

Михайло Францух, Володимир Проданець, Олег Григорик – священники в закарпатських селах Горбок, Богдан і Дубриничі – в перші тижні повномасштабної війни почали допомагати військовим автомобілями, котрі привозили з-за кордону. Під час однієї з таких поїздок завантажили машину туристичними обідами з Чехії, які передав заробітчанин. Військовим так сподобалася їжа, що попросили знову про такі обіди. Утім вартість одного становила близько 10 євро, тому багато придбати не змогли.

Я не вмію збирати дрони, але можу робити те, що вмію: Христина Єрем – про волонтерів-стоматологів на передовій

Тоді Олег Григорик запропонував самостійно готувати домашні страви. Перші спроби були у скляних та консервних банках, але пізніше відмовилися від них на користь реторт-пакетів. Вони виявилися зручнішими для польових умов і дешевшими. Тож придбали спеціальні пристрої – автоклави та методом спроб і помилок знайшли оптимальний спосіб приготування. Згодом вигадали назву – «Наїдок».

Починали з голубців і бограчу, а зараз готують ще й торгоню, бульйон, сегединський, ризото, гречку з ковбасками. Щоденні обсяги залежать від кількості людей, що можуть взяти участь у волонтерстві, наявних продуктів тощо, але загальна кількість порцій за два роки вражає: за підрахунками отця Михайла, у Горбку приготували більше ніж 35 тисяч «Наїдків», в отця Олега в Дубриничах – 32 тисячі, а в отця Володимира – понад 70 тисяч! В одному пакеті – пів кілограма їжі. Відтак загальний обсяг – близько 70 тисяч кілограмів страв.

Окрім зустрічей та прощань. Бути коханою воїна – це як?

Відправляють «Наїдок» здебільшого «Новою поштою». Завдяки системі промокодів гуманітарний вантаж до 35 кілограмів пересилають військовим безкоштовно. Це дозволяє зекономити тисячі гривень на доставці.

Усі троє священників і самі їздять на фронт – відвозять машини, кількість яких у березні 2024 року сягнула шести десятків. Другий рік поспіль колядують у прифронтових населених пунктах, а цього року вкотре збираються в місію на Великдень – до 5 травня. Ще час від часу їздять за кордон, де проводять різні акції з місцевими релігійними спільнотами і збирають кошти для допомоги військовим.

Після фронту. Гори, плавання, собаки, або Немедична реабілітація військових на Закарпатті

Їжа, що нагадує про рідний дім

Перевага «Наїдку» в тому, що це домашні страви, готові до вживання, а голубці навіть розігрівати не обов’язково. Півкілограмовий пакет зручно взяти з собою. Під час приготування не додають воду, а тільки бульйон – щоб їжа була ситна. Завдяки стерилізації вона довго зберігається. З кожної порції залишають кілька пакетів і спостерігають за ними. Є такі, що вже близько двох років стоять у приміщенні, не в холодильнику і їхній вміст не зіпсувався.

Патрульна поліціянтка Марія Семенюк: “На фронті наш загін займається евакуацією та допомогою пораненим”

На парафії Св. Архистратига Михаїла у Горбку, де священником є Михайло Францух, приготування страв для військових триває безперервно з лютого 2023 року:

– Майже з самого початку робимо голубці, курячий бульйон, згодом почали сигидинський, торгоню. Приємно, коли військові дякують за «голубці, як у мами». Ми додаємо бужене м’ясо, щоб голубці були справді, як вдома. Розкладаємо їх до пакетів сирими, вакумуємо, закладаємо в автоклави і там вони варяться, стерилізуються. Бульйон варимо на газу, у 70-літровому казанку. Далі розкладаємо до пакетів м’ясо, моркву, вермішель, заливаємо бульйоном… Щоб заповнити один автоклав їжею, потрібно 5 дорослих, що працюють 5-8 годин. Один автоклав уміщує 120 пакетів. Це велика робота. Беруть участь усі, навіть мої старші діти. До народження четвертої дитини мені дуже допомагала дружина. Також постійно долучаються жителі села.

З інших населених пунктів до Горбка доставляють переважно голубці, бо це страва, яку можна перевозити в сирому вигляді, а підготувати вдома чи великою спільнотою. За словами Михайла Француха, одним із перших священників, який почав привозити такі голубці аж із Стеблівки і досі не збавляє темпів, є Михайло Кіш. Жінки збираються в нього на парафії і там готують їжу. Згодом долучилися села Макарьово, Кам’янське. А з Боржавського подеколи привозять і 200 кілограмів голубців за день. Крім того, досить активними є жителі сіл Ракошино, Старе Давидково, Іванівці, Клячаново, Лохово, Доробратово. Не всюди крутять голубці, але передають продукти, допомагають грошима, – хто чим може. Активні й заробітчани – знаходять усе необхідне, надсилають багато вантажів.

Приготування голубців на парафії у Горбку

Отець Михайло називає приготовані страви смаколиками і каже, що вони є лише доповненням до того харчування, яке забезпечує держава:

– Ми робимо це не тому, щоб військових нагодувати, а дати відчути їм домашнє тепло, підтримку і розуміння, що про них дбає їхня церква, їхні родичі та й незнайомі їм люди на Закарпатті.

До священників одразу почали приєднуватися небайдужі парафіяни, які взяли на себе частину кулінарних і логістичних обов’язків. Однією з найактивніших є Ірина Світлик, яка спочатку готувала їжу в банках, а потім перейшла на реторт-пакети, придбала автоклав для приготування страв і зараз також передає військовим брендований «Наїдок» та іншу допомогу.

12 археологічних знахідок з руїн церкви Святого Юрія на території Ужгородського замку. Розповідає Володимир Мойжес

Співпрацюють і з організацією «Волонтери Закарпаття». На бригади виходять переважно через прихожан церкви, родичів військових. Також доставляють вантажі через капеланів, бо вони знають про потреби на місцях.

Голубці на парафії в Горбку

Значну підтримку волонтери мають від популярного священника-блогера Тараса Бровді, який у своїх відео на ютуб-каналі поширює інформацію про збір.

До слова, допомагають не тільки духівники і прихожани Мукачівської греко-католицької єпархії, а й протестанти з Рахова і кілька парафій Православної церкви України.

Рекрутинг у ЗСУ: які є вакансії в Закарпатській ТрО та чому рекрутер — це не ТЦК

Звіти про роботу, чеки, а також відгуки військових священники публікують на своїх сторінках у фейсбуці. Намагаються все робити максимально відкрито. Контакти для зв’язку залишають на реторт-пакетах.

Підбір рецептів і пошук температури для стерилізації

Перші реторт-пакети в автоклаві не вдавалися – їжа пригорала, хоча готували за технічною картою пристрою. Тож священнику Олегу Григорику (парафія Успення Пресвятої Богородиці села Дубриничі) довелося чимало експериментувати. Кулінарної освіти він не має, але їжу у великих об’ємах готував колись на заробітках, на практиці в Мелітополі. Крім того, одразу після вторгнення духівник із дружиною взяли казанок і почали варити бульйон для людей, які переходили кордон у пункті пропуску Убля-Малий Березний. Паралельно жінки на фарі (приміщення біля церкви – ред.) готували бутерброди. Від п’ятниці, 25 лютого, до неділі волонтери роздали сотні літрів бульйону:

– У мене одразу виникла думка варити щось і для військових. Спочатку пробували готувати домашні тушонки в консервних банках. Потім потрапили до рук спортивні обіди. Ідея сподобалася і нам, і військовим. Я почав шукати в інтернеті інформацію та з’ясував, що нічого нового в цьому немає, їжу в реторт-пакетах готували ще в 70-х роках у США. Я почав глибше досліджувати, знайшов виробника пакетів у Києві.

Місто для життя: весняний Ужгород на плівці Стаса Гребенця

На початку ніхто не знав, як правильно готувати, як стерилізувати. До автоклава є технічна карта, за якою ми робили перші порції, але страви підгорали. Я телефонував виробникові автоклаву з претензіями, а в процесі з’ясувалося, що автоклав розрахований на приготування в банках. Пакет поводився по-іншому, тому ми були змушені експериментувати, щоб знайти правильну температуру.

Гроші на перший автоклав допомогли зібрати друзі з-за кордону. Стерилізація в ньому відбувається за принципом консерв, домашніх тушонок. В автоклаві можна досягнути більшу температуру, ніж на плиті – 130 градусів.

Оголошено конкурс журналістських робіт про Закарпаття з призовим фондом 500 євро. Як взяти участь

Отець Олег пригадує обсяги першої вдалої партії – 300 пакетів. Зараз це всього день роботи. Загалом на парафії у Дубриничах виготовили 32 тисячі порцій за два роки війни. Каже, що це мало, бо в нього не така розвинена мережа доставки, як у колег, і працюють в основному самі.

Процес приготування описує так:

– Жінки 70+ років, жительки Дубриничів, приходять щоранку на літургію і потім одразу переходять на фару, до катехитичного класу, що сьогодні є малою фабрикою. Іноді їх 4, іноді 12. Там і готують страви. Зараз щодня варимо бограч, а на друге – або гречку з ковбасою, або різотто.

Регулярно долучаються парафіяни зі села Порошково – привозять голубці. Трохи рідше – Новоселиця і Ворочаво. Отець Олег пояснює, що це люди, які не хочуть бути байдужими, бо розуміють, що війна у всіх. Але трапляються, на жаль, і такі, які не соромляться говорити: «Якбисьʼте не варили, война би ся кончила вже!».

Наїдок в оновлених реторт-пакетах. Фото Т. Григорик

Війна тривалістю в життя: як живуть і про що мріють 10-річні ровесники війни

Планували вийти на 2,5 тисячі порцій на місяць, а готують понад 6 тисяч

У будинку Володимира Проданця, на парафії Блаженного Священномученика Теодора в с. Богдан, приготування їжі розпочали в жовтні 2022 року. До роботи одразу долучили вимушено переміщених осіб, що отримали тут прихисток. До сьогодні переселенці є основою великої команди, до якої входять люди з найближчих сіл.

Богдан – центр територіальної громади і локальний центр приготування волонтерських обідів. Довкола нього є населені пункти, які активно включилися в роботу – Розтока, Видричка, Луги, присілок Бребоя… Тут активні колективи шкіл, садочків, сільських рад чи просто ініціативні жінки, які збираються разом, щоб накрутити голубців, або готують їх окремо – кожна вдома.

“У нашому суспільстві бракує дорослих людей”. 5 тез із розмови про роль тилу під час війни

Загалом від жовтня 2022 до березня 2024 року на парафії підготували вже понад 70 тисяч порцій, які надіслали на фронт.

Зараз у Богдані варять бограч, бульйон, голубці, що залежить від наявних продуктів. Також роблять кашу (гречку, рис, овочі) і сегединський, а ще рис із фаршем, коли немає голубців. До прикладу, бограч готують щодня у 70-літровому казані, з якого виходить 125-130 півкілограмових порцій готової їжі. Стерилізують в автоклаві 20 хвилин. Воду не додають, тільки бульйон. Недавно почали робити закарпатський бутерброд: грилюють хліб, зверху кладуть сало і вакумують.

Отець Володимир розповідає, що на початку війни одразу отримали пропозиції з-за кордону від людей, які хотіли написати проєкт і так допомогти приготуванню страв, але часу на це не було:

– Ми оголосили збір продуктів між парафіянами: хтось передав картоплю, другий м’ясо, третій сало і так далі. Планували робити хоча б 2500 порцій на місяць. Я рахував так: 20 днів можемо готувати по 250 порцій. У нас є 4 помічники – ВПО, які проживають на фарі. Вони варили і досі варять бограч. Зараз їх 3. Пізніше приєдналися парафіяни, вчителі, сільська рада. Ці люди залишаються після роботи і за свої кошти, власними силами готують голубці.

Різдво — одне, а Великодня — два. Чому досі цей день ми святкуємо нарізно

Недавно чоловік подарував нам мішок гречки. Інший чоловік погодився безкоштовно доставити цю гречку. Потім, коли я вже стояв з грошима за наступними мішками, Рахівська міська рада оплатила цю гречку. Зараз, коли ми з вами спілкуємося, я везу 650 кілограмів гречки і одну 100-кілограмову свинку, яку подарувало місто Рахів.

Добродії зі села Боржавське забезпечили нас замороженим перцем – щодня нам потрібно по 2 кг перцю на бограч. Також торік, коли їздили на фронт, пекарня з Богдана передала через нас 120 пасок і 40 кілограмів печива військовим. Мій сусід, який має хорошу коптильну, готує м’ясо для наших потреб. Сьогодні, наприклад, у нього коптиться 200 кілограмів різного м’яса. Зовсім випадково ми почали робити веганську кашу: один наш добродій, власник овочевої бази, сказав, що має багато шампіньйонів. Ми взяли їх і вирішили приготувати кашу з ними на овочевому бульйоні. І вона сподобалася, як розуміємо за відгуками. Ще один єпископ, який зараз працює у США, оплатив 48 тисяч нових реторт-пакетів. По цілому світу є багато добрих людей, які допомагають нашим воїнам!

Приготування страв у Богдані вдалося пришвидшити за допомогою техніки, а передувало цьому хороше поширення інформації у блозі Тараса Бровді. Завдяки пожертвам придбали для парафії картоплечистку й овочерізку.

Монументальне мистецтво Закарпаття: чому його важливо зберегти

Ora et labora!

Священники зізнаються, що на третьому році війни дедалі складніше організовувати допомогу, але зауважують: обсяги гуманітарних вантажів і потреби змінилися! Зараз виготовляють значно більше «Наїдків», ніж планували на початку.

Володимир Проданець вважає, що труднощів у спільноти небайдужих людей немає, але є виклики, які з Божою поміччю долають:

– Живемо, як каже крилатий вислів: «Ora et labora! – Молися і працюй!». Уявіть, що священник проповідує, щоб інші чинили добро, а двері його будинку зачинені. Волонтерство випливає із служіння Богу і людям, Бог нам об’являється в людях, які нас оточують!

Ідея волонтерства відповідає тому, що заповідав Христос. Михайло Францух зазначає, що принцип євхаристії – постійно розділяється, але ніколи не роздається. Це про вміння поділитися тим, що маєш:

– Коли їдемо на Схід, втома зникає. Бачимо, де вона мала би бути. Повертаєшся звідти – і починаєш працювати з новими силами. Звісно, і в людей опускаються руки, не вистачає часу, але поки що тримаємося та не сповільнюємо, а нарощуємо темп. Ми є священниками для своїх парафіян, що воюють на Сході України чи будь-де. Це те, що мотивує нас.

Отець Олег Григорик вважає, що переконувати людей допомагати іншим не потрібно. Важливіше й ефективніше – розповідати про зроблене так, щоб інші захотіли долучитися:

– Коли людина бачить, що інші щось роблять, то виникає бажання взяти участь у приготуванні, допомогти. Зрозуміло, що чим далі, тим складніше з фінансами… Але все ж є чимало добрих людей, і Господь посилає нам тих, кого треба і коли треба.

Щодо планів, то священники наперед не загадують, але отець Володимир зізнається, що в Богдані виникла нагальна потреба в окремому приміщенні, яке було б підлаштовано до приготування їжі у великій кількості. Зараз усе роблять на кухні в парафіяльному будинку.

“Просто бути поруч і говорити: “Я з тобою!”: як почути дітей у час війни (ВІДЕО)

Працюють і над реєстрацією торгової марки, щоб назва «Наїдок», оригінальний дизайн реторт-пакетів залишилися за тими, хто подав ідею та розвиває спільну справу. На думку отця Володимира, після перемоги виробництво потрібно розвивати, а швидка домашня їжа може стати місцевою візитівкою, допомогти туризму в громадах.

«Наїдок» зараз розходиться різними напрямками: Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя… Постійні «клієнти» – снайпери, керівники дронів. Військові дякують у різний спосіб: телефонують, пишуть, надсилають прапори, шеврони, навідуються на службу до церкви. Священники з парафіянами почули чимало добрих слів за два роки, але окремі подяки особливо зворушливі, як це повідомлення від військового, яке отримали на електронну пошту: «Я не знаю, яким чином те, що ви нам передали, потрапило до Серебрянського лісу, але скажу вам так: це врятувало нам життя. Дякуємо вам!».

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh!

Наталія Толочко для Varosh

Фото з особистих архівів священників, зі сторінок Михайла Француха, Володимира Проданця, та дружини Олега Григорика – Терези у фейсбуці. Координати для підтримки доброї справи – на згаданих сторінках

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.