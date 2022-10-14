Що найбільше потрібно закарпатським військовим на зиму, — розповіли волонтери

Волонтери Руху підтримки закарпатських воїнів Галина Ярцева та Ольга Джуган розповіли, як сьогодні волонтери допомагають захисникам на фронті. Всі останні 8 років стільки поранених з фронту Закарпаття ще не приймало, як у ці дні, тому, за словами Галини Ярцевої, сьогодні, у День захисників та захисниць України волонтери Руху не вийшли на звичний ярмарок, а пішли до захисників, які тепер лікуються та проходять реабілітацію у шпиталях Ужгорода. Приготували їх смаколики, влаштували невеликий концерт і наварили казан боґрачу.

З настанням холодної пори року волонтери збирають кошти на дизельний генератор (вартість якого становить до 70 тисяч гривень), закуповувати буржуйки, зарядні станції, павербанки, — “все, що дає живлення, що дає тепло”.

— Рух підтримки закарпатських військових наразі зменшив допомогу індивідуального порядку, — розповіла Галина Ярцева, — ми дуже сподіваємо, що наша держава, закордонні партнери підтримають нас і наші хлопці взимку будуть тепло вдягнені, взуті, матимуть якісні каремати і спальники. А все інше — допомогу широкого плану — ми постараємося надати.

Запити на зимовий одяг для воїнів були, але, за словами Галини Ярцевої, закуповувати її волонтери не планували, оскільки є запевнення з боку держави, що хлопці будуть вдягнені.

— Ми розуміємо, що таку кількість людей по запитам ми не зможемо закрити, — пояснила волонтерка, — тому що в рамках ГО, не спільноти, а саме громадської організації, юридично оформленої, ми можемо працювати тільки з двома документами: офіційно оформлений запит від військової частини або особиста заява військовослужбовця, чи його родини, друзів. Ми розуміємо, що якщо нам прийде запит на батальйон, то ми його не зможемо вдягти… Тому в цьому питанні розраховуємо на державу і зосередилися на забезпеченні більш серйозними речима, які будуть ресурсними для цілого підрозділу. Тому збираємо на генератор, тепловізор чи приціл.

Рух підтримки закарпатських військових: живий організм, який працює на перемогу

Нині ужгородці, волонтери перейшли на плетіння білих сіток та білих чугайстрів і на 3 поверсі ПАДІЮНу завжди раді новим тканинам і новим рукам. Цього разу волонтери приймають білі тканини, простирадла. Зараз дівчата мають велике замовлення на сітку, яка зможе накрити наше ППО.

Ольга Джуган розповіла, що Рух запустив нещодавно фандрайзинговий проєкт по закупівлі протизастудних засобів “Ні застуді на війні”. Команда залучає 245 тисяч грн, щоб підтримати військових у холодну пору року та допомогти лікувати перші симптоми застуди чаєм.

— Обрали саме протизастудні препарати з тієї причини, що це найбільш зручний для хлопців на передовій засіб, який не вимагає складних маніпуляцій, — пояснила Ольг Джуган. — Хлопці досить прохолодно ставилися до різних медикаментів, парацетамолу і весь час просили протизастудні чаї: вони дуже зручні при транспортуванні та у вживанні. Весною ми бачили шалений попит на ці препарати і тому вирішили запустити фандрейзингову кампанію зі збору коштів саме на ці препарати.

Запустили фандрейзинг на платформі “Велика ідея”, бо це, за словами волонтерки, дозволяє залучити ширшу аудиторію та дозволяє людям обрати собі подарунки.

— Якщо ми збираємо менше 50% потрібної суми, то, на жаль, фінансування повертається до благодійників. Наразі за 30 днів зібрали тільки 33% суми, попереду ще 1,5 місяці і ми просимо ужгородців долучитися до цієї ініціативи.

Varosh Фото Ужгородського пресклубу та зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Facebook