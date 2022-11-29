Музичний кліп на основі хіта “Ми з України” презентувала молодь Закарпаття

12 листопада був рік, як креативна молодь з різних молодіжних організацій, рухів краю створили молодіжний координаційний центр “Нова генерація України”. Зараз до організації долучилась молодь, котра опинилась в кризових умовах сьогодення, що проживає на Закарпатті та в інших областях України.

“Ми беремося за все, адже нас так багато, у кожного свій напрямок, але ми готові підтримати кожен проект, який націлений на добру та корисну справу”, — написали вони на своїй сторінці у Фейсбуці і взялися допомагати в роботі благодійному фонду “Серце до серця”.

Марія Рущак, директорка БФ “Серце до серця”, розповіла Varosh, що молоді люди, натхненні цим єднанням, зняли кліп на основі хіта “Ми з України”, який цього літа записали зірки української естради. Побудували його на реальних кадрах з волонтерства у фонді та дещо відзняли окремо — в Ужгородському замку та інших місцях міста. Адаптувати вокал допомогла викладачка вокальної студії СЦД “Ювентус”, заслужена працівниця культури України Валентина Зелінка.

— Вони надихнулися ідеєю запису кліпу, Валентина Степанівна їх трохи підтягнула, потім пішли в студію звукозапису — все це відбувалося дуже швидко і спонтанно, тому й кліп вийшов такий, справжній, — розповіла Марія Рущак. Ідейниками та сценаристами кліпу стали Марія Рущак, Анна Сабадош та Валентина Корнута. Зрештою, кліп презентували на Молодіжному форумі єдності, який 19-20 листопада провели в Ужгородському замку.