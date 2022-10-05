Три волонтерські організації в Ужгороді розмалювали авто “Єлизавета ІІ” для ЗСУ

Три волонтерські організації — «Творчі волонтери Ужгорода», «Рух підтримки закарпатських військових» та «Волонтеріат УжНУ» — провели акцію, на якій разом з дітьми розмалювали придбане спільнокоштом авто для ЗСУ. На зібрані гроші письменник, волонтер Андрій Любка, який вже купив і перегнав на схід країни більш ніж 55 машин для захисників, придбав позашляховик у Великий Британії. Волонтерка “Творчих волонтерів Ужгорода” Юлія Дуб розповіла Varosh, що автівку вирішили назвати “Єлизавета ІІ”, бо королева завжди підтримувала Україну, а в дні, коли тривав збір на це авто, світ був у жалобі за Єлизаветою.

— Гроші ми збирали на ярмарку на День міста, — розповіла Юлія Дуб, — де було багато благодійних ініціатив, і змогли зібрати більшу частину грошей на менший автомобіль, бо ми розмальовували два авто. Потім провели ще один ярмарок і ще дозбирали до потрібної суми — 100 тисяч.

Волонтерка розповіла, що ідея акції належала Андрію Любці, який сказав, що коли він придбає цей автомобіль, то діти можуть його розмалювати. До розмальовування долучилися діти, які співали пісень у супермаркеті “Дастор” і таким чином збирали гроші на авто (ансамбль “Перлинка”), діти, які приходять на майстеркласи, які проводять “Творчі волонтери Ужгороді”, або залишають свої вироби на благодійні ярмарки і просто малюки, які хотіли долучитися до акції.

Тепер монобанка продовжує збирати кошти на наступний автомобіль для ЗСУ, — каже Юлія.

Varosh

Фото Сергія Гудака

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