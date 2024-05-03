160 “міжгірських” пасок для захисників за 2 дні спекли волонтерки в Ужгороді

Освячені паски вже повезли на один із напрямків.

Паски до Великодня для захисників на фронті впродовж двох днів пекли волонтерки у майстерні кондитерки Любові Керецман в Ужгороді. Паски випікали на прохання капелана Олександра Холода, розповіла у коментарі Varosh кондитерка Любов Керецман.

«Ми пекли паску, я її називаю «міжгірська», бо вона за домашнім рецептом жінки з Міжгір’я Марії Попович. Виготовлені за цим рецептом паски довго не черствіють, адже їх виготовляють на пареному молоці, взагалі без додавання води. Робили паски солоні і солодкі», – розповіла Любов Керецман.

До процесу виготовлення пасок долучилися місцеві жінки та переселенки, координуючись в одному з волонтерських чатів. За процес забезпечення «робочих рук» відповідала координаторка ініціативи «Активна громада» Анна Мелеганич. За її словами, найбільш активно зголошувалися випускниці Школи безпеки для жінок, яка працювала нещодавно в Ужгороді.

“Як дружина військового, я знаю, наскільки це приємно і важливо захисникам отримувати такі елементи домашнього, особливо в такі святкові дні”, – сказала Анна Мелеганич.

Над виготовленням пасок жінки під керівництво Любові Керецман працювали позмінно, заздалегідь записуючись на визначений час. Кожна зміна відповідала за свою ділянку роботи.

«Дівчата, які долучалися до роботи, всі щасливі були, адже бачили весь процес, як підходить опара, всю технологію поетапно. Багато дівчат-переселенок було. Зверху паски ми ще додатково змащували білком і присипали трохи цукровою пудрою – це додатково убезпечить їх висихання, і вони не лише спокійно «доїдуть», але й потім ще зможуть зберігатися кілька днів і не черствіти», – сказала Любов Керецман.

Фінансово на продукти для випічки допомогла родина Світлани та Кірона Браунів. Пані Світлана – українка з Полтавщини, яка вже багато років живе за кордоном і разом з чоловіком нині всіляко підтримують Україну.

Загалом у майстерні кондитерки волонтерки виготовили 160 пасок. Після цього паски освятили і вже так повезли військовим на фронт.

“Додатково ще пряники і 18 пасок пішли в “Кошик для захисниць”, які організовувала Альона Загоруйко з ГО “Shpalta” разом з ГО “Землячки”, – додала Любов Керецман.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Любов’ю Керецман

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