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160 “міжгірських” пасок для захисників за 2 дні спекли волонтерки в Ужгороді

3 Травня 2024 6

Освячені паски вже повезли на один із напрямків.

Паски до Великодня для захисників на фронті впродовж двох днів пекли волонтерки у майстерні кондитерки Любові Керецман в Ужгороді. Паски випікали на прохання капелана Олександра Холода, розповіла у коментарі Varosh кондитерка Любов Керецман.

«Ми пекли паску, я її називаю «міжгірська», бо вона за домашнім рецептом жінки з Міжгір’я Марії Попович. Виготовлені за цим рецептом паски довго не черствіють, адже їх виготовляють на пареному молоці, взагалі без додавання води. Робили паски солоні і солодкі», – розповіла Любов Керецман.

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До процесу виготовлення пасок долучилися місцеві жінки та переселенки, координуючись в одному з волонтерських чатів. За процес забезпечення «робочих рук» відповідала координаторка ініціативи «Активна громада» Анна Мелеганич. За її словами, найбільш активно зголошувалися  випускниці Школи безпеки для жінок, яка працювала нещодавно в Ужгороді.

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“Як дружина військового, я знаю, наскільки це приємно і важливо захисникам отримувати такі елементи домашнього, особливо в такі святкові дні”, – сказала Анна Мелеганич.

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Анна Мелеганич та Любов Керецман

Над виготовленням пасок жінки під керівництво Любові Керецман працювали позмінно, заздалегідь записуючись на визначений час. Кожна зміна відповідала за свою ділянку роботи.

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Паски для військових 2 дні пекли волонтерки

«Дівчата, які долучалися до роботи, всі щасливі були, адже бачили весь процес, як підходить опара, всю технологію поетапно. Багато дівчат-переселенок було. Зверху паски ми ще додатково змащували білком і присипали трохи цукровою пудрою – це додатково убезпечить їх висихання, і вони не лише спокійно «доїдуть», але й потім ще зможуть зберігатися кілька днів і не черствіти», – сказала Любов Керецман.

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Готова паска

Фінансово на продукти для випічки допомогла родина Світлани та Кірона Браунів. Пані Світлана – українка з Полтавщини, яка вже багато років живе за кордоном і разом з чоловіком нині всіляко підтримують Україну.

Загалом у майстерні кондитерки волонтерки виготовили 160 пасок. Після цього паски освятили і вже так повезли військовим на фронт.

“Додатково ще пряники і 18 пасок пішли в “Кошик для захисниць”, які організовувала Альона Загоруйко з ГО “Shpalta” разом з ГО “Землячки”, – додала Любов Керецман.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Любов’ю Керецман

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