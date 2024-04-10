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Життя

Місто для життя: весняний Ужгород на плівці Стаса Гребенця

10 Квітня 2024 127

Ці кадри перших проявів весни в Ужгороді впіймав на плівку фотограф Станіслав Гребенець, і нам дуже кортить поділитися ними з вами.

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— Стас, чому саме плівковий фотоапарат?

— Тому що це унікальний і єдиний шанс зробити правильний і красивий кадр. На цифрову камеру я можу зробити тисячу кадрів, перебрати їх і вибрати вдалий, обробити його так, як мені подобається. А плівка — це той один єдиний унікальний кадр, який ти так довго шукаєш, без цифрового втручання. По кольорах він вийде таким, які притаманні саме цій плівці. Неможливо переглянути, чи вдався він, чи ні. Також важливим є вміння працювати зі світлом, знати, які налаштування виставити в той чи інший час.

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Якщо в мене після проявлення та сканування виходить гарний кадр, ідеальний по світлу та пропорціям — я тішуся, знаючи, що я все правильно зробив та рухаюсь у правильному напрямку.

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Плівка — це про пошук і водночас шанс зловити неповторний кадр, саме ту емоцію, яку ти більше не зможеш повторити.
Я фотографую і на цифрову камеру теж, але тільки з плівкою все більше розкриваю в собі справжні здібності фотографувати.

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Мені подобається помічати речі, які не помічають інші. Архітектура, якісь цікаві будинки, як падають на них промені сонця, або яку вони мають гарну геометрію. Чим більше я ходжу з фотоапаратом, тим більше придивляюсь до міста, і щоразу помічаю щось нове в ньому.

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Більше фото ви можете знайти на сторінках Стаса в Instagram: www.instagram.com/fallenfoxuzh www.instagram.com/running_in.circles.

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Діана Тищенко, Varosh

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# архітектура # весна # закарпаття # люди в місті # місто # Станіслав Гребенець # ужгород # фото

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